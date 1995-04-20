Stochastic with Dynamic OSB zones mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.11
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Stochastik mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.
– Der Stochastik-Oszillator ist einer der bekanntesten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Trading-Tool für viele Trader.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufs- und Kauf-Positionen aus dynamischen Überkauft-Zonen.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.
– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.
– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der grünen Linie.
– Mit PC- und Mobile-Alarmen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.