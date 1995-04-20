Stochastic with Dynamic OSB zones mp

Crypto_Forex-Indikator „Stochastik mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.





– Der Stochastik-Oszillator ist einer der bekanntesten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Trading-Tool für viele Trader.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufs- und Kauf-Positionen aus dynamischen Überkauft-Zonen.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.

– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.

– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der grünen Linie.

– Mit PC- und Mobile-Alarmen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.