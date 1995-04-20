Stochastic with Dynamic OSB zones mp

Indicateur Crypto_Forex « Stochastic avec zones dynamiques de surachat/survente » pour MT4, sans refonte.

- L'oscillateur stochastique est l'un des indicateurs les plus réputés du marché ; un outil de trading idéal pour de nombreux traders.
- Il est idéal pour les entrées de vente en zone dynamique de surachat et d'achat en zone dynamique de survente.
- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.
- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.
- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne verte.
- Alertes PC et mobile.

