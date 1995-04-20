Stochastic with Dynamic OSB zones mp

Индикатор Crypto_Forex "Стохастик с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.





- Стохастик — один из самых известных индикаторов на рынке и идеальный торговый инструмент для многих трейдеров.

- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу из динамической зоны перекупленности и покупки из динамической зоны перепроданности.

- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action.

- Динамическая зона перекупленности — выше желтой линии.

- Динамическая зона перепроданности — ниже зеленой линии.

- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.