Accumulation Bar mr

- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Birikim Çubuğu Deseni.
- "Birikim Çubuğu" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir.
- Gösterge, 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat birikimini algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir ve SL konumları.
- Boğa Birikim Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Birikim Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Yeniden boyama yok, gecikme yok, Yüksek R/R oranı (ödül/risk).
- Göstergenin ayarlanabilir Duyarlılık parametresi vardır.
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Birikim Çubuğu Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.