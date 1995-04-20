Accumulation Bar mr

Padrão de barras de acumulação do indicador Crypto_Forex para MT4.





- O indicador "Accumulation Bar" é um indicador muito poderoso focado em ruturas para a negociação de Price Action.

- O indicador deteta a acumulação de preço em área estreita durante 1 barra e mostra: direção de rutura, ordem pendente e localizações de SL.

- Barra de acumulação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens).

- Barra de acumulação de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens).

- Sem repintura, sem atraso, elevada relação R/R (recompensa/risco).

- O indicador possui um parâmetro de sensibilidade ajustável.

- Com alertas para PC, telemóvel e e-mail.

- O indicador "Padrão de Barras de Acumulação" é bom para corresponder aos Níveis de Suporte/Resistência.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.