Rait Patterns PinBar
- Göstergeler
- Tatiana Zvereva
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Современный индикатор паттернов PinBar по торговой стратегии RAIT.
Работает по тренду и без него.
Имеет настройки таймфрейма для отображения.
Можно настроить количество баров для отображения индикатора на графике.
Используется несколько паттернов PinBar.
Индикатор предпочтительно использовать на часовом таймфрейме и выше, но работает и ниже .
Паттерны: PinBar, InsPinBar, PinInside.
Отображаются одной стрелкой.