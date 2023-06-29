Scalping Entry Points

Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır.
Gösterge birkaç türde uyarı verir.

ürün nasıl kullanılır
Mavi çizgi, ortalama fiyat düzeyine göre hangi yönde işlem yapılacağını belirler. Fiyat bu seviyenin üzerindeyse uzun pozisyon, altındaysa kısa pozisyon açıyoruz.
Açıklıklar için sinyaller bir nokta göstergesi ile verilir. Kırmızı noktalar - tahmin edilen yukarı yönlü fiyat hareketi. Yeşil noktalar - tahmini aşağı yönlü fiyat hareketi.
Trend hareketi içindeki noktaların değiştirilmesi - işlemin tamamlanması.
Göstergenin basit parametre ayarları vardır.
"Entry Signal" giriş sinyalinin nasıl üretileceğini belirler.
"Signal smoothness(1-9)" sinyallerin düzgünlüğünü değiştirir. Artan yumuşaklık ve sinyal uzunluğu ile 1'den 9'a değişir. Zaman Çerçeveleri küçükse artırmanız, büyükse azaltmanız önerilir. "Trend Level" parametresi merkezi destek ve direnç seviyesinin uzunluğunu değiştirir. Parametre daha büyükse, daha uzun bir trend uzunluğu tahmin edebilir. Zaman Çerçeveleri küçükse parametreyi artırın ve büyükse azaltın. M5 ve üzeri Zaman Çerçevelerinde kullanılması tavsiye edilir.


Giriş parametreleri

  •      Entry Signal - mumun kapanışında veya mumun çekilmesi sırasında bir sinyal üretir.
  •      Signal smoothness(1-9) - sinyal noktalarının düzgünlüğü.
  •      Trend Level - trend seviyesinin uzunluğu.
  •      Trend Only Signals - yalnızca trend sinyallerini görüntüleyin.
  •      Number Bars - Grafikteki gösterge çubuklarının sayısı.
  •      Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Sinyal noktaları göründüğünde uyarıları kullanın.
  •      Sound file signal - Sinyal oku için ses dosyası.


