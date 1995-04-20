Accumulation Bar mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex Accumulation Bar Pattern для MT4.
- Индикатор "Accumulation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию.
- Индикатор определяет накопление цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, отложенные ордера и положения SL.
- Бычий накопительный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Медвежий накопительный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- Не перерисовывается, не задерживается, высокое отношение R/R (вознаграждение/риск).
- Индикатор имеет настраиваемый параметр чувствительности.
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Accumulation Bar Pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.