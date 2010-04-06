Accumulation Bar mr

Modèle de barre d'accumulation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4.





- L'indicateur "Accumulation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte l'accumulation de prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'ordre en attente et les emplacements SL.

- Barre d'accumulation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Barre d'accumulation baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Pas de repeinture, pas de délai, ratio R/R élevé (récompense/risque).

- L'indicateur a un paramètre de sensibilité réglable.

- Avec des alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur "Accumulation Bar Pattern" est bon à combiner avec les niveaux de support/résistance.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.