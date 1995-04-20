Accumulation Bar mr

Indicador Crypto_Forex Patrón de barra de acumulación para MT4.

- El indicador "Barra de acumulación" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de acción del precio.
- El indicador detecta la acumulación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, Orden pendiente y ubicaciones de SL.
- Barra de acumulación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Barra de acumulación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Sin repintado, sin demora, alta relación R/R (recompensa/riesgo).
- El indicador tiene un parámetro de sensibilidad ajustable.
- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.
- El indicador "Patrón de barra de acumulación" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.

