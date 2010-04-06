DeMarker Higher Time Frame mk
DMITRII GRIDASOV
Sürüm: 2.11
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için.
- Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir.
- DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir.
- DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar.
- Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında olduğunda oluşur.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte Çoklu Zaman Çerçevesi ticaret sistemleri için mükemmeldir.
- HTF DeMarker Göstergesi, DeMarker'ı Yüksek zaman çerçevesinden mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir ticaret yaklaşımıdır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.