DeMarker Higher Time Frame mk

Indicador Crypto_Forex HTF DeMarker para MT4.





- Este indicador es una herramienta útil que utilizan los operadores técnicos para encontrar puntos de entrada y salida. HTF significa "marco temporal superior".

- La línea del oscilador DeMarker indica la posición actual del precio en relación con los máximos y mínimos anteriores.

- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.

- La zona de sobrecompra es cuando el DeMarker está por encima de 0,7 y la de sobreventa cuando está por debajo de 0,3.

- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

- Este indicador es excelente para sistemas de negociación de marcos temporales múltiples con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- El indicador HTF DeMarker le permite adjuntar DeMarker de marcos temporales superiores a su gráfico actual --> este es un enfoque de negociación profesional.





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.