DeMarker Higher Time Frame mk

Crypto_Forex-Indikator HTF DeMarker für MT4.





- Dieser Indikator ist ein nützliches Tool, das von technischen Händlern verwendet wird, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. HTF steht für „Higher Time Frame“.

- Die DeMarker-Oszillatorlinie zeigt die aktuelle Preisposition im Verhältnis zu vorherigen Hochs und Tiefs an.

- DeMarker bietet die effizientesten regulären Divergenzsignale unter anderen Oszillatoren.

- Die Überkaufszone liegt vor, wenn der DeMarker über 0,7 liegt, und die Überverkaufszone liegt vor, wenn er unter 0,3 liegt.

- Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

- Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.

- Der HTF-DeMarker-Indikator ermöglicht es Ihnen, DeMarker aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen --> dies ist ein professioneller Handelsansatz.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.