DeMarker Higher Time Frame mk

Crypto_Forex Индикатор HTF DeMarker для MT4.





- Этот индикатор является полезным инструментом, используемым техническими трейдерами для поиска точек входа и выхода. HTF означает - более высокий таймфрейм.

- Линия осциллятора DeMarker указывает текущее положение цены относительно предыдущих максимумов и минимумов.

- DeMarker обеспечивает самые эффективные сигналы регулярной дивергенции среди других осцилляторов.

- Зона перекупленности наступает, когда DeMarker выше 0,7, а зона перепроданности - когда он ниже 0,3.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

- Индикатор HTF DeMarker позволяет прикрепить DeMarker с более высокого таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.