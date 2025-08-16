Nirvana prop controler MT4
- Göstergeler
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Sürüm: 2.34
- Güncellendi: 16 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Profesyonel trader’lar ve değerlendirme hesapları (Prop) için Risk Yönetimi ve Limit İzleme Göstergesi
Bu araç, risk yönetimi ve limitlere ilişkin bilgileri grafikte yalnızca görüntüler ve karar verme sürecinde odaklanmanıza yardımcı olur. Gösterge hiçbir işlemi açmaz/kapatmaz/değiştirmez ve Uzman Danışmanlar (EA) ile çakışmaz.
Özellikler
- Günlük ve toplam drawdown izleme
- Günlük ve toplam drawdown’ı Bakiye (Balance) veya Özsermaye (Equity) bazında hesaplar ve gösterir (ayar yapılabilir).
- Tanımlanan limitlere kalan yüzdeyi gösterir.
- Grafikte temiz, profesyonel panel
- Özet tablo: Bakiye, Özsermaye, anlık P/L, günlük/toplam DD ve uyarı eşikleri.
- Karar vermeye odaklanabilmeniz için sade ve okunaklı arayüz.
- Riske göre pozisyon boyutu
- Seçilen zarar durdur (SL) mesafesine ve yüzde/tutar bazlı riske göre yaklaşık hacmi hesaplar.
- R:R oranını ve giriş, SL, TP seviyelerini grafikte gösterir.
- Uyarılar ve bildirimler
- Günlük/toplam DD eşiğine yaklaşınca uyarı (eşik yüzdesi ayarlanabilir).
- Fiyat SL/TP seviyelerine ulaştığında veya tanımlı diğer olaylarda bildirim.
- Masaüstü ve mobil cihazlara anlık bildirim gönderimi.
- Uyum ve müdahalesizlik
- Gösterge yalnızca görüntüleme yapar; emir açma/kapama veya yönetimi yapmaz.
- Birden fazla grafik ve sembolde eşzamanlı kullanılabilir.
- EA’ların izin verilmediği ortamlarda dahi kullanılabilir.
Kullanım
- Göstergiyi istediğiniz enstrüman ve zaman dilimine ekleyin.
- Günlük/toplam limitleri, hesaplama tabanını (Balance/Equity) ve zaman dilimini veya günlük sıfırlama saatini ayarlayın.
- İşlem başına risk, SL, R:R ve uyarı eşiklerini belirleyin.
- SL/TP seviyelerini ve panel bilgisini gözden geçirip kendi stratejinize göre hareket edin.
- Gerekirse önemli uyarılar için bildirimleri etkinleştirin.
Notlar ve kısıtlamalar
- Bu araç al/sat sinyali vermez; yalnızca risk yönetimi hesaplamalarını gösterir.
- Amaç, limitleri izlemeye ve insan hatalarını azaltmaya yardımcı olmaktır. Karlılık, değerlendirmeden geçme veya işlem sonuçları konusunda hiçbir garanti verilmez.
- Sonuçlar stratejiye, sermaye yönetimine ve piyasa koşullarına bağlıdır. Gerçek hesapta kullanmadan önce demo ortamında veya geçmiş verilerle test edin.
- Nihai karar ve sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu ürün yatırım tavsiyesi değildir.
Bu araç MetaTrader 5 için aşağıdaki bağlantıda mevcuttur:
