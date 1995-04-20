DeMarker Higher Time Frame mk

Indicador Crypto_Forex HTF DeMarker para MT4.





- Este indicador é uma ferramenta útil utilizada pelos traders técnicos para encontrar pontos de entrada e saída. HTF significa - Prazo Superior.

- A linha do oscilador DeMarker indica a posição atual do preço em relação aos máximos e mínimos anteriores.

- O DeMarker fornece os sinais de divergência regular mais eficientes entre outros osciladores.

- Zona OverBought é quando o DeMarker está acima de 0,7 e OverSold - quando está abaixo de 0,3.

- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.

- Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores.

- O indicador HTF DeMarker permite-lhe anexar o DeMarker de um período de tempo superior ao seu gráfico atual -> esta é uma abordagem de negociação profissional.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.