DeMarker Higher Time Frame mk

Crypto_Forex Indicator HTF DeMarker pour MT4.





- Cet indicateur est un outil utile utilisé par les traders techniques pour trouver des points d'entrée et de sortie. HTF signifie - Higher Time Frame.

- La ligne d'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux hauts et bas précédents.

- DeMarker fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs.

- La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone de survente - lorsqu'elle est inférieure à 0,3.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.

- Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- L'indicateur HTF DeMarker vous permet d'attacher le DeMarker d'une période de temps supérieure à votre graphique actuel --> il s'agit d'une approche de trading professionnelle.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.