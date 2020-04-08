Bulls Power HTF mx

MT4 için Crypto_Forex Göstergesi Bulls Power HTF

- Bulls Power HTF osilatörü, "satın al" girişleri için mükemmel bir filtredir. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- Bulls ve Bears Power göstergeleri, işlemdeki ilgili trendlerin gücünü ölçmek için kullanılır.
- Bulls Power, alıcıların pozisyonlarının gücünü ölçer.
- Bulls Power HTF göstergesi, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- Bu Gösterge, daha yüksek zaman dilimindeki Bulls Power'ı mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, 0 seviye kesişimi için yerleşik Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

