Trend Histogram ms
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "TREND Histogramı", Yeniden Boyama Yok.
- TREND Histogramı göstergesi, standart Hareketli Ortalama kesişimlerinden çok daha hassas ve etkilidir.
- Gösterge 2 renkte olabilir: Düşüş trendi için Sarı (altın) ve yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- TREND Histogramı, mobil ve bilgisayar için yerleşik uyarılara sahiptir.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle (Fiyat Hareketi, VSA ve diğer göstergeler) birleştirmek harika bir fikirdir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.