Trend Histogram ms

Indicador Crypto_Forex "Histograma de TENDÊNCIA" para MT4, sem repintura.





- O indicador Histograma de TENDÊNCIA é muito mais sensível e eficiente do que qualquer cruzamento de Médias Móveis padrão.

- O indicador pode estar em 2 cores: Amarelo (dourado) para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).

- O Histograma de TENDÊNCIA possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

- É uma ótima ideia combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, VSA e outros indicadores.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.