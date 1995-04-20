Trend Histogram ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de TENDENCIA" para MT4, sin repintado.
- El indicador Histograma de TENDENCIA es mucho más sensible y eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.
- El indicador puede mostrarse en dos colores: amarillo (dorado) para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- El Histograma de TENDENCIA cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
- Es una excelente opción para combinar este indicador con otros métodos de trading: Price Action, VSA y otros indicadores.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.