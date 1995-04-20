Trend Histogram ms

Indicador Crypto_Forex "Histograma de TENDENCIA" para MT4, sin repintado.

- El indicador Histograma de TENDENCIA es mucho más sensible y eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.
- El indicador puede mostrarse en dos colores: amarillo (dorado) para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- El Histograma de TENDENCIA cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
- Es una excelente opción para combinar este indicador con otros métodos de trading: Price Action, VSA y otros indicadores.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

Productos recomendados
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicadores
Ema Dashboard es un tablero innovador que le permite monitorear la Media Móvil en múltiples símbolos y diferentes marcos de tiempo. Este panel le permite analizar información sobre 28 pares en un gráfico único. Su funcionalidad incluye el análisis de todos los marcos temporales. Esta configuración le permite identificar la tendencia a largo plazo con extrema facilidad. Este panel le permite tomar movimientos direccionales muy importantes. Un clic en el botón abre un nuevo gráfico (símbolo y marc
R Var Moving Average
Rwy Ksyby
Indicadores
El indicador de media móvil R Var es un indicador de seguimiento de tendencias diseñado para seguidores de tendencias acérrimos. Es un indicador de compraventa de divisas bastante popular entre los comerciantes de acciones, así como entre los comerciantes de productos básicos, y su popularidad se debe a su capacidad para ofrecer señales genuinas de hacer dinero a sus usuarios. El indicador se compone de puntos verdes y rojos que se colocan en una línea de siena. El punto verde apunta a una se
FREE
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indicadores
Medidor de Fibonacci (FCSM) ¡Venta anticipada! Este nuevo producto está todavía en el proceso de añadir nuevas características y configuraciones. Para los compradores tempranos. El precio será del 50% de venta. En pocas semanas, el producto estará listo. Agarra tu copia mientras es barato. Más detalles se añadirán pronto. Cosas que se añadirán. Niveles de Alerta Alerta móvil y por correo electrónico Por su nombre, Fibonacci Currency Strength Meter es una combinación de niveles Fibonacci y Cur
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicadores
El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indicadores
Presentamos el indicador Donchian Channels para MQL4, una potente herramienta de análisis técnico diseñada para impulsar su éxito en el trading. Este indicador consta de cuatro líneas que representan los límites superior e inferior del movimiento de los precios durante un periodo determinado. Con el indicador Donchian Channels, puede identificar fácilmente posibles rupturas y retrocesos en el mercado. La línea superior muestra el máximo más alto del periodo especificado, mientras que la línea in
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Indicadores
El indicador "Perfil de mercado" muestra los perfiles y volúmenes de los periodos - semanal, diario, sesión (8 horas), 4 horas, hora, resumen. La zona de precios VAH/VAL se resalta automáticamente con una línea de puntos para cada perfil (excepto para el resumen). El indicador incluye croma Delta, que colorea las zonas del perfil. Las zonas de las compras predominantes se colorean en verde, y las de las ventas, en rojo. El histograma de intensidad presenta azul/rojo respectivamente. En el modo d
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Indicadores
Trend Teller es una herramienta de panel poderosa e intuitiva diseñada para brindarte una vista panorámica de la tendencia del mercado en todos los pares de divisas principales y en todos los marcos de tiempo, desde M1 hasta MN1. Creada por traders para traders, esta herramienta elimina las suposiciones del análisis de tendencias y te ayuda a mantenerte alineado con la dirección general del mercado. La mayoría de los traders principiantes tienen dificultades para identificar la dirección del mer
FREE
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
VWAP Bands le proporciona el precio medio ponderado por volumen regular y también las bandas de desviación. Utilice este indicador para ver la posible cantidad de movimiento del mercado, encontrar líneas de soporte y resistencia, encontrar buenos lugares para la entrada y salida, y la característica más importante es encontrar posibles puntos de pivote. Este indicador ha sido matemáticamente mejorado por el equipo de Rira. El cálculo comienza al inicio de cada día de negociación
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador de cáncer es ideal para operar con tendencias. Un algoritmo indicador inteligente con alta probabilidad muestra los puntos de inversión potencial del mercado. Si usted está negociando en una tendencia, a continuación, una estrategia de negociación construido sobre la base de este indicador es perfecto para usted. El indicador filtra el ruido del mercado, casi todo y todas las funciones necesarias para trabajar con un hilo están integradas en una sola herramienta. Funciona en todos l
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Indicadores
Este indicador calcula la fuerza de las principales divisas (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) y muestra los 4 pares de divisas más fuertes que se encuentran actualmente en una tendencia de alta probabilidad para el día o para la semana. Uso El indicador muestra 8 pares de divisas con una dirección de tendencia (por ejemplo, "EURUSD-ABAJO") y clasificados según su fuerza, siendo 1 el más fuerte. Habrá 4 pares para intradía y 4 pares para intra semana. Si un par de divisas se encuentra ent
ON Trade Japanese Candles
Abdullah Alrai
Indicadores
Indicador Técnico para Detectar Patrones de Acción del Precio Fuertes: Pin Bar, Inside Bar y Outside Bar Introducción: En el ámbito del análisis técnico, los patrones de acción del precio son indicadores vitales de posibles movimientos en el mercado. Hemos desarrollado un sofisticado indicador técnico que agiliza la identificación de patrones sólidos de acción del precio en gráficos. Nuestro indicador se especializa en detectar tres patrones esenciales: el Pin Bar, el Inside Bar y el Outside Bar
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicadores
El indicador envía mensajes al correo electrónico y al terminal móvil cuando el precio se aproxima a los niveles horizontales y a las líneas de tendencia que se dibujan utilizando el práctico panel. Los niveles y las líneas de tendencia se borran y se colocan en el gráfico con un solo clic en el panel, y se pueden arrastrar al gráfico con el ratón. ¡Es posible establecer el intervalo entre los mensajes en la configuración, el intervalo se aplica a cada objeto por separado! Configuración del Ind
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
Indicadores
Indicador de tendencia Trend Oracle, muestra señales de entrada. Muestra tanto los puntos de entrada como la propia tendencia. Muestra con flechas los momentos calculados estadísticamente para entrar en el mercado. Al utilizar el indicador, es posible distribuir de forma óptima el coeficiente de riesgo. El indicador puede utilizarse tanto para pips a corto plazo como para operaciones a largo plazo. Utiliza un solo parámetro para los ajustes. Longitud - el número de barras para calcular el indica
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicadores
Implementar analiza la dinámica del mercado para los puntos de pivote. Si quiere aprender a detectar los retrocesos correctos para operar con probabilidades de rentabilidad constantes, compre este indicador. Muestra momentos favorables de entrar en el mercado en rayas. Listo sistema de comercio. El principio de funcionamiento del indicador es determinar automáticamente el estado actual del mercado cuando se coloca en un gráfico, analizar los datos históricos sobre la base de los datos históric
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilidades
Presentamos el asesor experto "KFX Trade Manager" para MetaTrader 4 (MT4), una solución integral para la gestión avanzada de operaciones y el control de riesgos. Esta potente herramienta está diseñada para mejorar su experiencia de trading automatizando varios aspectos de la gestión de órdenes, la optimización de beneficios y las notificaciones de alertas. Con el "KFX Trade Manager", puede llevar sus operaciones al siguiente nivel y racionalizar sus operaciones para una mayor eficiencia y una me
Trend Entry Histogram mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado. - El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada. - Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos. - El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista. - Una vez que se obse
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Asesores Expertos
1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
Trend New
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Tendencia Nuevo indicador de tendencia, muestra las señales de entrada. Muestra tanto los puntos de entrada como la propia tendencia. Muestra con flechas los momentos calculados estadísticamente para entrar en el mercado. Al utilizar el indicador, es posible distribuir de forma óptima el factor de riesgo. Ajustes : Utiliza un único parámetro para los ajustes. Seleccionando un parámetro, es necesario asemejarlo visualmente para que el gráfico apropiado tenga una proyección de extremos. Opcion
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indicadores
un indicador para el comercio binario basado en 3ma cruzado con macd, proporciona señales de compra y venta en la barra abierta y no se repinta ni retrocede El indicador no se centra en una alta tasa de ganancias, ya que está diseñado para el comercio de martingala, el indicador se centra en el menor número de señales perdedoras consecutivas. Estrategia : El depósito mínimo es de 1000 unidades, comenzamos a operar con 1 unidad (el tamaño de la operación es 1 unidad por cada 1000 de capital) Dupl
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indicadores
Tendencia de Niubility Niubility Trend muestra la dirección de la tendencia para todos los marcos temporales en tiempo real. Podrá ver de un vistazo en qué dirección van las tendencias, cuánto duran y lo potentes que son. Todo esto lo convierte en un sistema de negociación de tendencias fácil de usar para operadores principiantes, avanzados y profesionales. Características Fácil de operar Colores y tamaños personalizables No repinta ni retropinta Es fantástico como método de trailing stop
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Indicadores
El indicador de Dial para Forex y opciones Binarias se basa en volúmenes de ticks. A diferencia de muchos indicadores de volumen, el indicador "Super volumes" calcula volúmenes alcistas y bajistas y emite señales sobre el predominio de cualquiera de ellos. Si decimos que en este momento en este rango hubo una ventaja de volúmenes alcistas, entonces la señal estará en Buy. O si el predominio fue de volúmenes bajistas, entonces, en consecuencia, la señal estará en Sell. En la configuración del i
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Indicadores
Nota : El problema de la lentitud de carga del indicador ha sido solucionado. Esta nueva versión carga rápido y no ralentiza la plataforma. Versión 1.3 : Hemos actualizado el indicador para incluir una opción de escaneo histórico de barras. Así que en lugar de escanear todas las barras de la historia (que puede hacer que el indicador lento a veces), puede seleccionar el número máximo de barras que puede escanear que puede aumentar el rendimiento y hacer que el indicador más rápido. Este indi
Austin Trend Scanner
Augustine Kamatu
Indicadores
Presentamos el Austin Trend Scanner: Su herramienta definitiva para la identificación oportuna de tendencias. El Austin Trend Scanner es un innovador indicador de MetaTrader 4 meticulosamente diseñado para proporcionar a los operadores señales precisas de cambio de tendencia en múltiples marcos temporales. Construido sobre algoritmos avanzados y tecnología sin repintado, este indicador ofrece una precisión sin precedentes en la identificación de oportunidades de trading rentables. Característi
Pullback Probability MT4
Marta Gonzalez
Indicadores
Probabilidad de Pullback Es un indicador que nos muestra la probabilidad de que el precio se dé la vuelta y podamos operar ese giro de mercado. El indicador marca una línea que oscila entre un porcentaje del 0% al 100%. El indicado en la esquina superior izquierda nos muestra una ayuda en la que nos informa de la zona en la que se encuentra el precio en tiempo real, así como el porcentaje en el que la vela está abierta. Puede descargarse la demo y probarlo usted mismo. El indicador marca 6 z
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicadores
MQLTA Candle Timer es un indicador que puede mostrarle los detalles sobre un símbolo/par y alertarle antes del cierre de una vela. Utilizado en swing trading y no solo, puede ayudar a que tus estrategias se conozcan y estén listas antes del cierre de una vela. Cómo funciona Simplemente añade el indicador al gráfico y configura las opciones de notificación. Puede cargar una interfaz minimalista o una interfaz completa. La alerta se enviará una vez por vela. Parámetros Todos los parámetros, que
FREE
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Indicadores
El Omega Trend Oscillator es un indicador de tendencia basado en medias móviles y bandas de Bollinger. Lo hice simple para que usted tenga fácil y suave enfoque de análisis de mercado. El indicador puede ser utilizado para el siguiente propósito. 1. Para el análisis de tendencias 2. Para determinar la condición de sobrecompra y sobreventa del mercado 3. Para descubrir oportunidades de compra y venta en el mercado. Significado de los colores del indicador PARA MERCADO ALCISTA (Compra) 1. El co
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario