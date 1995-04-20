Trend Histogram ms
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „TREND-Histogramm“ für MT4, kein Repainting erforderlich.
– Das TREND-Histogramm ist deutlich sensitiver und effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.
– Der Indikator kann in zwei Farben dargestellt werden: Gelb (Gold) für einen rückläufigen Trend und Grün für einen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
– Das TREND-Histogramm verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.
– Dieser Indikator lässt sich ideal mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, VSA und anderen Indikatoren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.