Trend Histogram ms

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur Histogramme de tendance est beaucoup plus sensible et efficace que les moyennes mobiles croisées standard.

- L'indicateur est disponible en deux couleurs : jaune (doré) pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- L'Histogramme de tendance intègre des alertes mobiles et PC.

- Il est judicieux de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, VSA, etc.





