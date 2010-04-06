Trend Histogram ms
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance » pour MT4, sans refonte.
- L'indicateur Histogramme de tendance est beaucoup plus sensible et efficace que les moyennes mobiles croisées standard.
- L'indicateur est disponible en deux couleurs : jaune (doré) pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).
- L'Histogramme de tendance intègre des alertes mobiles et PC.
- Il est judicieux de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, VSA, etc.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.