Trend Teller MT4

Trend Teller, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (M1’den MN1’e kadar) piyasa trendine kuşbakışı bir bakış sunan güçlü ve sezgisel bir kontrol paneli aracıdır.
Trader’lar tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, piyasa yönünü analiz ederken yaşanan karmaşayı ortadan kaldırır ve sizi büyük resme uygun şekilde yönlendirir.

Birçok yeni başlayan trader piyasa yönünü belirlemekte zorlanır — hatta profesyonel trader'lar bile zaman zaman bu konuda yanılabilir.

İşte bu nedenle Trend Teller, her seviyeden trader için mükemmel bir araçtır.

Temel Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Analizi
Tüm zaman dilimlerinde ve ana para birimlerinde trendin gücünü ve yönünü anında analiz edin. İster scalping ister swing trade yapıyor olun — Trend Teller size destek olur.

Kişiselleştirilebilir Görünüm
Fazla veri gözünüzü mü korkuttu? İsterseniz sadece değerleri, sadece renk sinyallerini gösterebilir veya belirli zaman dilimlerini tamamen gizleyebilirsiniz.

Entegre Bildirimler
Ekrana sürekli bakmanıza gerek yok! Güçlü bir trend ya da işlem fırsatı oluştuğunda anında bildirim alırsınız — böylece zamanında ve doğru karar verebilirsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Uygun, Uzmanlar İçin Etkili
Trend yönünü bilmek, başarılı işlemlerin temelidir. Trend Teller bu süreci kolaylaştırır ve deneyimli trader'lara bile yeni bir perspektif kazandırır.

İşlem Fikri Uyarıları
Yüksek olasılıklı bir trend oluştuğunda panelin altında bir mesaj belirir. Bu mesaj size analiz yapmanız ve karar vermeniz için zaman tanır.

Haber Ticareti İçin İdeal
Önemli ekonomik haberler sırasında hangi döviz çiftlerinin en fazla tepki verdiğini hızlıca görün. Farklı grafikler arasında gezinmeye gerek yok — her şey tek bir yerde.

Giriş Noktası Değil, Trend Yönü Odaklı
Trend Teller, sinyal veren bir giriş göstergesi değildir. Amacı, genel piyasa yönünü anlamanızı sağlamaktır. Kararlarınızı trend gücüne göre verin, duygularınıza değil.

Basit Ayarlar, Güçlü Sonuçlar
Yenileme hızı, gösterim seçenekleri veya analiz edilecek zaman dilimlerini kolayca ayarlayın. Trend Teller, işlem stilinize göre şekillenir.

Trend Teller, piyasayı anlamanızda güvenilir yardımcınızdır.
Analiz yapın, işlem fikirlerinizi doğrulayın ve trendin daima bir adım önünde olun.



