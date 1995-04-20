Trend Histogram ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "TREND Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор TREND Histogram гораздо чувствительнее и эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних.
- Индикатор может быть двух цветов: жёлтый (золотой) для медвежьего тренда и зелёный для бычьего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- TREND Histogram имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, VSA и другими индикаторами.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.