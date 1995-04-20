Trend Histogram ms

Индикатор Crypto_Forex "TREND Histogram" для MT4, без перерисовки.

- Индикатор TREND Histogram гораздо чувствительнее и эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних.
- Индикатор может быть двух цветов: жёлтый (золотой) для медвежьего тренда и зелёный для бычьего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- TREND Histogram имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, VSA и другими индикаторами.

Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы!
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Рекомендуем также
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Индикаторы
Ema Dashboard — это инновационная панель, позволяющая отслеживать скользящую среднюю на нескольких символах и на разных таймфреймах. Панель позволяет анализировать информацию на 28 парах с одного графика. Функции включают в себя анализ на таймфреймах H1, H4, дневном, недельном и месячном. Такая функциональность позволяет с легкостью определять долгосрочный тренд. Панель помогает предпринимать важные направленные движения. Нажатие на кнопку открывает новый график (символ и таймфрейм). Графически
R Var Moving Average
Rwy Ksyby
Индикаторы
Индикатор R Var Moving Average — это индикатор, следующий за трендом, разработанный для стойких последователей тренда. Это довольно популярный индикатор для торговли на рынке Форекс среди трейдеров, торгующих акциями, а также товарных трейдеров, и его популярность связана с его способностью давать своим пользователям подлинные сигналы о зарабатывании денег. Индикатор состоит из зеленых и красных точек, расположенных на синей линии. Зеленая точка указывает на бычий сигнал, а красная точка изоб
FREE
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Индикаторы
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Sale!! This new product is still in the process of adding new features and settings. For early bird buyers. The Price will be 50% Sale. In a few weeks, the product will be done. Go Grab your copy while it's still cheap. More details will be added soon. Things to be added. Alert Levels Mobile and Email Alert From it's name, Fibonacci Currency Strength Meter is a combination of Fibonacci levels and Currency Strength Meter. The plot of Fibona
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Индикаторы
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Индикаторы
Осциллятор помогает определить направленность рынка Показывает направленность движения цены и раскрашивается в соответствующий цвет. Позволяет вести трендовую и контр трендовую торговлю Работает на всех таймфреймах, на любых валютных парах, металлах и криптовалюте Можно использовать при работе с бинарными опционами Отличительные особенности Не перерисовывается; Простые и понятные настройки; Работает на всех таймфреймах и на всех символах; Подходит для торговли валютами, металлами, опционами и кр
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Индикаторы
Представляем вам индикатор Donchian Channels для MQL4 — мощный инструмент технического анализа, разработанный для повышения вашей торговой успешности. Этот индикатор состоит из четырех линий, которые представляют верхние и нижние границы ценового движения за определенный период. С помощью индикатора Donchian Channels вы легко сможете определить потенциальные прорывы и развороты на рынке. Верхняя линия показывает наивысший пик за указанный период, а нижняя линия представляет наименьший минимум. П
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор «Market Profile» отображает профили и объёмы периодов – недельный, суточный, сессионный (8-ми часовой), 4-х часовой, часовой, суммарный. На каждом профиле (кроме суммарного) автоматически выделяется пунктиром VAH/VAL зона стоимости. В индикатор введена цветоразностная дельта, которая подкрашивает области профилей. Области преобладающих покупок подкрашивается в зелёный цвет, области преобладающих продаж – в красный. На суммарной гистограмме соответственно синий/красный. В режиме фильтра
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Индикаторы
Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногда
FREE
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Индикаторы
VWAP Bands gives you the regular Volume-Weighted Average Price and also the deviation bands. Use this indicator to see the possible amount of market movement, find support and resistance lines, find good spots for entry and exit,  and the most important feature is to find possible pivot points. This indicator has been mathematically improved by Rira team. The calculation begins at the start of each trading day
Cancer
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор Cancer отлично подойдет для трендовой торговли! Интеллектуальный алгоритм индикатора с высокой вероятностью показывает точки потенциального разворота рынка. Если вы торгуете по тренду то стратегия торговли построенная на основе данного индикатора отлично ам подойдет. Индикатор фильтрует рыночной шум, приктически все и все необходимые функции для работы по треду встроены в один инструмент. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах, настройка индикатора - по вашему желанию. Г
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор рассчитывает силу основных валют (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) и показывает 4 наиболее сильные валютные пары, на которых в текущее время наблюдается высоковероятностный тренд за день или неделю. Использование Индикатор отображает 8 валютных пар с направлением тренда (например, "EURUSD-DOWN") и оценкой по силе, где 1 - самая сильная. Отображается 4 пары для внутридневного периода и 4 пары для недельного Если валютная пара присутствует в верхней четверке для внутридневно
ON Trade Japanese Candles
Abdullah Alrai
Индикаторы
Технический индикатор для обнаружения сильных паттернов ценового движения: Пин-бар, Внутренний бар и Внешний бар Введение: В области технического анализа паттерны ценового движения служат важными индикаторами потенциальных рыночных движений. Мы разработали утонченный технический индикатор, который упрощает идентификацию надежных паттернов ценового движения на графиках. Наш индикатор специализируется на обнаружении трех основных паттернов: Пин-бар, Внутренний бар и Внешний бар. Обнаруживаемые клю
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Индикаторы
Индикатор отправляет сообщения на электронную почту и в мобильный Мета Трейдер, при подходе цены к горизонтальным уровням и трендовым линиям, нарисованным при помощи удобной панели! Уровни и трендовые линии удаляются и наносятся на график в одно нажатие на панели и могут быть перемещены по графику при помощи мыши! В настройках советника можно настроить интервал между сообщениями, интервал применяется к каждому объекту отдельно! Настройки индикатора ===*** Main settings ***=== - ниже следует бло
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Trend Oracle, показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Индикатор можно использовать как для пипсовкы на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Использует все один параметр для настроек. Length - количеств баров для рассчета индикатора. Подбирая параметр необходимо визуально подобие т
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Индикаторы
Implement анализирует динамику рынка для точек разворота. Если вы хотите узнать, как определить правильные развороты для постоянной вероятной прибыльной торговли, купите этот индикатор. Показывает благоприятные моменты входа в рынок полосками. Готовая торговая система.  Принцип работы индикатора заключается в том, чтобы при размещении на график автоматически определять текущее состояние рынка, анализировать исторические данные, на основании исторических данных и выводить на экран трейдеру указ
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Утилиты
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Trend New
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Trend New , показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Настройки: Использует все один параметр для настроек. Подбирая параметр необходимо визуально подобие так чтоб насоответствующем графике была отмальная проекция экстремумов. Параметры: Length - количеств баров для рассчета индикатора. Исполь
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Индикаторы
индикатор для бинарной торговли, основанный на пересечении 3MA с macd, он дает сигналы на покупку и продажу при открытии бара и не перерисовывается и не перерисовывается Индикатор не ориентирован на высокий процент выигрышей, поскольку он создан для торговли по мартингейлу, индикатор ориентирован на наименьшее количество проигрышных сигналов подряд. Стратегия: Минимальный депозит 1000 юнит, торговлю начинаем с 1 юнит (размер сделки 1 юнит на каждые 1000 капитала) мы удваиваем размер сделки по сл
Niubility Trend
Qizhen Ma
Индикаторы
Niubility Trend  Niubility Trend displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Индикаторы
Стрелочный индикатор для Форекс и Бинарных опционов создан на основе тиковых объемов. В отличии от многих индикаторов по объемам индикатор "Super volumes" высчитывает бычьи и медвежьи объемы и выдает сигналы на преобладании каких либо из них. Если скажем в данный момент в данном диапазоне было преимущество бычьих объемов, то значит сигнал будет на Buy. Или если преобладание было медвежьих объемов, то соответственно сигнал будет на Sell. В настройках индикатора в переменной "volumes" можно как ув
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Индикаторы
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Austin Trend Scanner
Augustine Kamatu
Индикаторы
Introducing the Austin Trend Scanner: Your Ultimate Tool for Timely Trend Identification. The Austin Trend Scanner is a groundbreaking MetaTrader 4 indicator meticulously engineered to provide traders with precise trend reversal signals across multiple timeframes. Built upon advanced algorithms and non-repainting technology, this indicator offers unparalleled accuracy in identifying profitable trading opportunities. Key Features: 1. Non-Repainting Signals: The Austin Trend Scanner delivers non
Pullback Probability MT4
Marta Gonzalez
Индикаторы
Pullback Probability   It is an indicator that shows us the probability that the price will t urn around   and we can operate that market turn. The indicator marks a line that oscillates between a percentage of 0% to 100%. The one indicated in the upper left corner shows us a help in which it informs us of the area in which the price is in real time, as well as the percentage that the candle is open. You can download the demo and test it yourself. The indicator marks 6 work zones. 1)   Above
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Индикаторы
Индикатор MQLTA Candle Timer отображает информацию о символе/паре и отправляет уведомления перед закрытием свечи. При использовании свинговой и других типов торговли он может помочь подготовить ваши стратегии к закрытию свечи. Принципы работы Просто установите индикатор на график и задайте параметры уведомлений. Вы можете применить минималистичный или полный интерфейс. Оповещения будут отправляться один раз за свечу. Параметры Все параметры, представленные на рисунках, интуитивно понятны. Если
FREE
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Индикаторы
The Omega Trend Oscillator is a trend indicator based on Moving averages and Bollinger bands. I made it simple for you to have easy and soft market analysis approach. The indicator can be used for the following purpose. 1. For trend analysis 2. For determining the overbought and oversold market condition 3. For discovering market selling and buying opportunities.  Meaning of colors on the indicator FOR BULLISH MARKET (Buy) 1. Lime color is for bullish market/trend 2. Blue color is for very st
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
Индикаторы
The Momentum Standard/Hidden Divergence indicator will plot the momentum, and will also identify and plot standard (regular) divergences between the indicator and the price action, OR it can be set to identify and plot hidden (reverse) divergences between the indicator and the price action. The divergences themselves are implemented as lines (default green for bullish divergence and red for bearish divergence) drawn in the indicator pane. If activated via the Inputs dialog, alerts will be genera
Kapitalsecure
Erick Gabriel Palma Montufar
Эксперты
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Ca
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Другие продукты этого автора
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий тренд более заметным. - Он полезен для тог
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение д
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Кроме того, я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно разместить значения SWAP Display в любом углу графика: 0 - для верхне
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread display в любом углу графика: 0 - для верхнего левого угла, 1 - верхн
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. -
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для моде
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
ADAPTIVE SCALPER EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files! Используйте Set_files v25.11 из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ. - Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каж
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
PRICE ACTION TRADER EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании Price Action! Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files! Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - PinBar! Price Action Trader EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать на вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание! Используйте Set-файлы из раздела "Комментарии" для использования/тест
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а лини
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну па
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4. - Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки; - Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике: - Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4! Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов! Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file - Сделки очень точны: около 85–90%. - Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник ADVANCED ADAPTIVE SCALPER — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files для 10 пар! Используйте Set_files  (v25.11) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Этот советник — расширенная версия советника Adaptive Scalper. Дополнительные возможности советника Advanced Adaptive Scalper по сравнению с базовым
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4. - Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная: - Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки). - Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устр
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки. СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это первая производная скользящей средней. - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление. - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA. - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в тре
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT4. - Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв: - Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устрой
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA — точная автоматическая торговая система с высокой точностью для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. SF Multi Sniper EA — это советник «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Используйте Set_files из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Ни
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4. - Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL. - Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рису
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action. - Используется новый продвинутый метод расчета. - Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать. - OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought. - Значения перепроданности: ниже 30. - Значения перекупленности: выше 70. - С помощью этого индикатора можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв