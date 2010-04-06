Trend Histogram ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di TREND" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Istogramma di TREND è molto più sensibile ed efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- L'indicatore può essere di 2 colori: giallo (oro) per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- L'Istogramma di TREND ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- È un'ottima idea combinare questo indicatore con altri metodi di trading: Price Action, VSA, altri indicatori.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.