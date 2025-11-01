TW Western Scalper MT4 – Günlük İşlemciler için Akıllı Otomatik Altın İşlem EA’sı





Altın Scalping ve Gün İçi Kârlar İçin En Akıllı Ortağınız





TW Western Scalper MT4, kısa vadeli kârlı altın fiyat hareketlerini yakalamak için doğru trend tespiti, uyarlanabilir piyasa mantığı ve gelişmiş risk kontrolünü bir araya getirir.

XAUUSD’de aktif günlük işlemciler için optimize edilmiştir; istikrarlı performans, güçlü sermaye koruması ve akıllı para yönetimi sağlar — kârlılık ile güvenlik arasında mükemmel denge kurar.





Neden TW Western Scalper EA’yı Seçmelisiniz

1. Benzersiz Altın Scalping Stratejisi

Günlük XAUUSD işlemleri için tasarlanmıştır; aktif piyasa seanslarında hassas girişler ve yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanır.

2. Doğru Trend Tespiti

Akıllı hareketli ortalamalar ve yerleşik filtreler gerçek fiyat yönünü belirler ve sahte sinyalleri ortadan kaldırarak daha temiz işlem fırsatları sunar.

3. Uyarlanabilir Piyasa Mantığı

Değişen volatiliteye ve piyasa davranışına otomatik olarak uyum sağlar, her koşulda optimize edilmiş işlem yürütmesi sağlar.

4. Akıllı Risk Kontrolü

Daha iyi stabilite için aynı anda yalnızca bir pozisyon açar.

Çok katmanlı sermaye koruma algoritmalarıyla donatılmıştır.

Gizli stop loss ve esnek take profit mekanizmaları kullanır.

Otomatik lot özelliği, bakiye büyümesine göre pozisyon boyutunu dinamik olarak ayarlar.

5. Test Edilmiş Performans

Gerçek işlem koşullarında %85’e kadar kazanma oranı.

Kontrollü riskle aylık yaklaşık %30 büyüme potansiyeli.

İstikrarlı performans için dahili drawdown kontrolü.

Ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve özel destek dahildir.





Güvenilir İşlem Sonuçları İçin Akıllı Mantık

TW Western Scalper MT4, gerçek piyasa koşullarına kusursuz şekilde uyum sağlar, gürültüyü filtreler ve yüksek kaliteli gün içi fırsatlara odaklanır.

Altın piyasasında istikrarlı hesap büyümesi, düşük drawdown ve tamamen otomatik işlem hassasiyeti arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.





Maksimum Performans İçin Optimal Ayarlar

En iyi işlem sonuçlarını elde etmek için şu önerileri izleyin:





Broker: Düşük spread ve hızlı emir yürütmesi olan bir broker kullanın.

Hesap Türü: ECN veya ECN_Pro önerilir.

Spread: Sıfır spread veya düşük komisyonlu hesap seçin.

Minimum Bakiye: En az 3.000 USD.

Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek.

Parite: Sadece XAUUSD (Gold/USD).

VPS: 7/24 kesintisiz çalışma ve sorunsuz performans için önerilir.





Bu Expert Advisor’ın kurulumu ve işlevselliği hakkında tam kılavuz için eğitim makalemizi ve kapsamlı videolarımızı inceleyin.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764983

