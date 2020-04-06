TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇





TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다.





왜 TW Swing Trading EA 인가?





하나의 거래, 하나의 집중

EA는 항상 단일 포지션만 유지하여 위험을 정밀하게 관리하고 드로우다운을 최소화합니다.

스마트한 시장 감지

3단계 추세 필터를 통해 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 기회를 포착합니다.

포괄적인 자본 관리

TP, SL, 트레일링 스탑을 갖추어 모든 거래를 진입부터 종료까지 안전하게 관리합니다.

세션 제어

원하는 세션에 따라 거래 활동을 제한할 수 있습니다.

검증된 성과

성공률 약 70%, 드로우다운 10–15%로 통제.

적응형 보호

SL 및 TP 수준은 시장 상황에 따라 동적으로 변동하며, 변동성 구간에서도 자본을 보호합니다.

골드 맞춤형 최적화

XAUUSD 의 M30 및 H1에서 스윙과 추세 움직임을 가장 효과적으로 활용하도록 최적화되었습니다.

간편한 사용 경험

빠른 설치, 평생 무료 업데이트, 전담 지원으로 안정적인 거래 환경 제공.







거래를 단순화하세요





초보자든 경험 많은 트레이더든, TW Swing Trading EA 는 거래를 쉽게 만들어 줍니다. 이 EA는 과거 데이터와 실시간 시장 상황을 분석하여 높은 확률의 스윙 진입 기회를 식별합니다. 또한 과도한 거래를 방지하고, 질 높은 진입과 명확한 종료에 집중합니다.





기술적 권장사항

브로커: 낮은 스프레드를 제공하는 모든 브로커

계정 유형: ECN 또는 ECN_Pro

최소 예치금: $2000

권장 레버리지: 최소 1:500

선호 상품 및 타임프레임: XAUUSD, M30

VPS: 24/7 성능 유지를 위해 필수





더 알아보기:





이 Expert Advisor 의 설치 및 작동에 대한 전체 가이드는 포괄적인 튜토리얼 기사와 동영상을 참조하세요.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

