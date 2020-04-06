TW Swing Trading
- Experts
- Altan Karakaya
- 버전: 2.3
- 활성화: 20
TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇
TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다.
왜 TW Swing Trading EA 인가?
- 하나의 거래, 하나의 집중
- 스마트한 시장 감지
- 포괄적인 자본 관리
- 세션 제어
- 검증된 성과
- 적응형 보호
- 골드 맞춤형 최적화
- 간편한 사용 경험
빠른 설치, 평생 무료 업데이트, 전담 지원으로 안정적인 거래 환경 제공.
거래를 단순화하세요
초보자든 경험 많은 트레이더든, TW Swing Trading EA 는 거래를 쉽게 만들어 줍니다. 이 EA는 과거 데이터와 실시간 시장 상황을 분석하여 높은 확률의 스윙 진입 기회를 식별합니다. 또한 과도한 거래를 방지하고, 질 높은 진입과 명확한 종료에 집중합니다.
기술적 권장사항
-
브로커: 낮은 스프레드를 제공하는 모든 브로커
-
계정 유형: ECN 또는 ECN_Pro
-
최소 예치금: $2000
-
권장 레버리지: 최소 1:500
-
선호 상품 및 타임프레임: XAUUSD, M30
-
VPS: 24/7 성능 유지를 위해 필수
더 알아보기:
이 Expert Advisor 의 설치 및 작동에 대한 전체 가이드는 포괄적인 튜토리얼 기사와 동영상을 참조하세요.