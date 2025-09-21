Satoshi Scalper


Satoshi Nakamoto – BTCUSD M5 Uzman Danışmanı

Satoshi Nakamoto, BTCUSD için özel olarak M5 zaman diliminde tasarlanmış uzman bir Uzman Danışmandır.
RSI tabanlı girişleri ADX destekli çıkışlarla ve güçlü risk yönetimi katmanlarıyla birleştirir.
Amaç: Sıkı hesap korumalarını korurken Bitcoin'in mikro hareketlerini yakalamak.

Temel Özellikler

Sembol ve Zaman Dilimine Özgü: BTCUSD ve M5 için optimize edilmiştir.

Giriş Mantığı:
• RSI geçişleri momentum patlamalarını algılar.
• Esneklik için yapılandırılabilir dönem ve seviyeler.

Çıkış Mantığı:
• ADX, pozisyonların ne zaman kapatılacağını doğrular.
• Hızlı ve disiplinli çıkışlar için tasarlanmıştır.

Risk Korumaları:
• Spread, maksimum açık pozisyonlar ve lotlar.
• Günlük kayıp ve düşüş korumaları.
• Hesap düzeyinde hisse senedi koruması.

Haber Filtresi:
• Planlanmış yüksek/orta etkili haberler (ForexSB akışı üzerinden) etrafında işlemleri askıya alır.

Seans Filtresi:
• İşlem seansları tamamen özelleştirilebilir (günlük ve Cuma kapanış seçenekleri).

İstatistik Katmanı:
• Gerçek zamanlı işlem istatistikleri, korumalar ve yaklaşan haberler doğrudan grafikte görüntülenir.

Güvenli İşlem:
• MQL5 işlem motoru ile oluşturulmuştur (yeniden deneme mekanizması ve dinamik doldurma modları).

Girdiler

Lotlar ve Risk: Sabit lot boyutu, maksimum açık lotlar ve pozisyon sayısı.

Zarar Durdur/Kâr Al: İsteğe bağlı takip mantığıyla pip cinsinden yapılandırılabilir.

Göstergeler: Özelleştirilebilir seviyelerle RSI (giriş) ve ADX (çıkış).

Korumalar: Günlük sıfırlama, minimum/maksimum hisse senedi, maksimum günlük DD, maksimum spread.

Haber Filtresi: Öncelik, döviz kurları, tampon öncesi/sonrası.

Görselleştirme: Gösterge gösterimini etkinleştir/devre dışı bırak.

Neden Satoshi Scalper'ı Seçmelisiniz?

Kısa vadeli grafiklerde Bitcoin volatilitesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Basit ve şeffaf bir mantık kullanır - martingale yok, grid yok, gizli numaralar yok.

Güçlü sermaye koruma mekanizmaları, BTC ile güvenle işlem yapmanızı sağlar.

Grafik içi istatistikler ve uyarılarla kolayca izlenebilir.

Tavsiyeler

Sembol: BTCUSD

Zaman Aralığı: M5

Hesap Türü: ECN veya Raw spread, düşük gecikme süresi

Minimum Yatırım: 500$+ (lot boyutunu buna göre ayarlayın)

Sorumluluk Reddi:
Satoshi Nakamoto Uzman Danışmanı kâr garantisi vermez. Kripto para ticareti yüksek risk taşır. Lütfen önce bir demo hesabında test edin ve canlı yayına geçmeden önce ayarları aracı kurumunuzun koşullarına göre ayarlayın.
Video Satoshi Scalper
