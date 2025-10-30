TW Western Scalper MT5
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 20
TW Western Scalper MT5 – Altın Günü İçi ve XAUUSD Scalping İçin En İyi EA
Altın Scalping ve Günü İçi Kazançlar İçin Akıllı Ortağınız
TW Western Scalper MT5, hassas trend tespiti, uyarlanabilir piyasa mantığı ve çok katmanlı risk kontrolünü birleştirerek altın fiyatlarındaki kısa vadeli kârlı hareketleri yakalar.
Volatil XAUUSD seansları için optimize edilmiştir; istikrarlı performans, sıkı sermaye koruması ve akıllı para yönetimi sağlar — kârlılık ve güvenlik arasında mükemmel denge.
Neden TW Western Scalper EA’yı Seçmelisiniz
1. Benzersiz Altın Scalping Stratejisi
- Günlük XAUUSD işlemleri için özel olarak tasarlanmış, kısa vadeli hassasiyet ve yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanır.
2. Doğru Trend Tespiti
- Akıllı hareketli ortalamalar ve özel göstergeler, piyasanın gerçek yönünü belirler ve gürültüyü filtreler.
3. Uyarlanabilir Piyasa Mantığı
- Değişen volatiliteye ve piyasa dinamiklerine otomatik olarak uyum sağlar, giriş zamanlamasını hassaslaştırır.
4. Akıllı Risk Kontrolü
- Aynı anda yalnızca bir pozisyon açar.
- Çok katmanlı sermaye koruması içerir.
- Gizli stop loss ve esnek take profit kullanır.
- Otomatik lot sistemi, hesap büyüdükçe ölçeklenir.
5. Kanıtlanmış Performans
- %85’e kadar kazanma oranı.
- Aylık yaklaşık %30 büyüme potansiyeli.
- Entegre drawdown kontrolü.
- Ömür boyu güncellemeler ve özel destek dahildir.
Güvenilir İşlem Sonuçları İçin Akıllı Mantık
TW Western Scalper MT5, gerçek piyasa koşullarına uyum sağlar, sahte sinyalleri filtreler ve yüksek kaliteli günü içi fırsatları hedefler.
İstikrarlı büyüme, düşük drawdown ve hassas, güvenli otomatik altın işlemleri arayan traderlar için geliştirilmiştir.
Maksimum Performans İçin Optimal Ayarlar
En iyi sonuçlar için:
-
Broker: Düşük spread ve hızlı işlem yürütme.
-
Hesap Türü: ECN veya ECN_Pro önerilir.
-
Spread: Sıfır veya düşük komisyonlu hesaplar.
-
Minimum Bakiye: $3.000+.
-
Kaldıraç: En az 1:500.
-
Parite: Yalnızca XAUUSD (Altın/USD).
-
VPS: 7/24 istikrarlı performans için önerilir.
Bu expert advisor’un kurulumu ve işlevselliği hakkında tam rehberlik için eğitim makalemizi ve detaylı videolarımızı inceleyin.