TW Swing Trading
- Asesores Expertos
- Altan Karakaya
- Versión: 2.3
- Activaciones: 20
TW Swing Trading EA: Robot de Forex Seguidor de Tendencias para Beneficios Consistentes
TW Swing Trading EA es un robot de trading de oscilaciones totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1. Utiliza filtros de tendencia avanzados, lógica de stop-loss adaptativa y protección de capital incorporada para maximizar la precisión y minimizar el drawdown, ofreciendo un rendimiento constante en condiciones de mercado cambiantes.
¿Por qué elegir TW Swing Trading EA?
- Una operación, un enfoque
- Detección de mercado más inteligente
- Gestión integral del capital
- Control de sesiones
- Rendimiento probado
- Protección adaptativa
- Optimizado para el oro
- Experiencia sin complicaciones
Simplifique su camino en el trading
Ya sea principiante o trader experimentado, TW Swing Trading EA facilita su operativa. Este Asesor Experto analiza datos históricos y condiciones de mercado en vivo para identificar configuraciones de oscilación de alta probabilidad. Evita el sobretrading y se enfoca solo en entradas de calidad y salidas claras y bien programadas.
Recomendaciones técnicas
-
Broker: Cualquier broker con spreads bajos
-
Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro
-
Depósito mínimo: $2000
-
Apalancamiento recomendado: mínimo 1:500
-
Instrumento y marco temporal preferido: XAUUSD, M30
-
VPS: Requerido para un rendimiento 24/7
Más información
Para una guía completa sobre la instalación y operación de este asesor experto, consulte nuestro artículo y videos tutoriales.