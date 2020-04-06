TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Robot de Forex Seguidor de Tendencias para Beneficios Consistentes

TW Swing Trading EA es un robot de trading de oscilaciones totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1. Utiliza filtros de tendencia avanzados, lógica de stop-loss adaptativa y protección de capital incorporada para maximizar la precisión y minimizar el drawdown, ofreciendo un rendimiento constante en condiciones de mercado cambiantes.

¿Por qué elegir TW Swing Trading EA?

  • Una operación, un enfoque
El EA mantiene solo una posición activa a la vez, brindando control preciso sobre el riesgo y minimizando las posibles pérdidas.

  • Detección de mercado más inteligente
Impulsado por un filtro de tendencias de tres etapas, identifica oportunidades de alta probabilidad mientras filtra señales falsas.

  • Gestión integral del capital
Equipado con Take Profit (TP), Stop Loss (SL) y Trailing Stop, garantizando que cada operación esté monitorizada y protegida desde la entrada hasta la salida.

  • Control de sesiones
Capacidad para limitar la actividad de trading según sus sesiones preferidas.

  • Rendimiento probado
Tasa de éxito alrededor del 70%, con un drawdown controlado del 10–15%.

  • Protección adaptativa
Los niveles de Stop Loss y Take Profit son dinámicos y responden a las condiciones cambiantes del mercado, protegiendo su capital durante la volatilidad.

  • Optimizado para el oro
Especialmente optimizado para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1, donde los movimientos de tendencia y oscilación son más rentables.

  • Experiencia sin complicaciones
Instalación rápida, actualizaciones gratuitas de por vida y soporte dedicado para mantener su trading fluido y confiable.

Simplifique su camino en el trading

Ya sea principiante o trader experimentado, TW Swing Trading EA facilita su operativa. Este Asesor Experto analiza datos históricos y condiciones de mercado en vivo para identificar configuraciones de oscilación de alta probabilidad. Evita el sobretrading y se enfoca solo en entradas de calidad y salidas claras y bien programadas.

Recomendaciones técnicas

  • Broker: Cualquier broker con spreads bajos

  • Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro

  • Depósito mínimo: $2000

  • Apalancamiento recomendado: mínimo 1:500

  • Instrumento y marco temporal preferido: XAUUSD, M30

  • VPS: Requerido para un rendimiento 24/7


Más información

Para una guía completa sobre la instalación y operación de este asesor experto, consulte nuestro artículo y videos tutoriales.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

