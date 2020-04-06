TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes





TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1. Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis.





Por que escolher TW Swing Trading EA?





Um trade, um foco

O EA mantém apenas uma posição ativa por vez, oferecendo controle preciso sobre o risco e reduzindo possíveis perdas.

Detecção de mercado mais inteligente

Impulsionado por um filtro de tendência de três etapas, identifica oportunidades de alta probabilidade enquanto elimina sinais falsos.

Gestão abrangente de capital

Equipado com, garantindo que cada operação seja monitorada e protegida do início ao fim.

Controle de sessões

Possibilidade de limitar a atividade de trading de acordo com suas sessões preferidas.

Desempenho testado

Taxa de sucesso em torno de, com drawdown controlado de

Proteção adaptativa

Os níveis de Stop Loss e Take Profit são dinâmicos e respondem às mudanças nas condições do mercado, protegendo seu capital em períodos de alta volatilidade.

Ouro como foco

Especialmente otimizado paranos períodos de tempo, onde os movimentos de swing e tendência são mais lucrativos.

Experiência sem complicações

Instalação rápida, atualizações gratuitas vitalícias e suporte dedicado para manter seu trading estável e confiável.

Simplifique sua jornada no trading



Seja você iniciante ou trader experiente, TW Swing Trading EA facilita sua negociação. Este Expert Advisor analisa dados históricos e condições de mercado em tempo real para identificar setups de swing de alta probabilidade. Ele evita o overtrading, concentrando-se apenas em entradas de qualidade e saídas claras e bem cronometradas.





Recomendações técnicas

Corretora: qualquer corretora com spreads baixos

Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro

Depósito mínimo: $2000

Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500

Instrumento e período preferido: XAUUSD, M30

VPS: necessário para operação 24/7



Saiba mais



Para um guia completo sobre a instalação e funcionamento deste expert advisor, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181





