TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes

TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1. Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis.

Por que escolher TW Swing Trading EA?

  • Um trade, um foco
O EA mantém apenas uma posição ativa por vez, oferecendo controle preciso sobre o risco e reduzindo possíveis perdas.

  • Detecção de mercado mais inteligente
Impulsionado por um filtro de tendência de três etapas, identifica oportunidades de alta probabilidade enquanto elimina sinais falsos.

  • Gestão abrangente de capital
Equipado com Take Profit (TP), Stop Loss (SL) e Trailing Stop, garantindo que cada operação seja monitorada e protegida do início ao fim.

  • Controle de sessões
Possibilidade de limitar a atividade de trading de acordo com suas sessões preferidas.

  • Desempenho testado
Taxa de sucesso em torno de 70%, com drawdown controlado de 10–15%.

  • Proteção adaptativa
Os níveis de Stop Loss e Take Profit são dinâmicos e respondem às mudanças nas condições do mercado, protegendo seu capital em períodos de alta volatilidade.

  • Ouro como foco
Especialmente otimizado para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1, onde os movimentos de swing e tendência são mais lucrativos.

  • Experiência sem complicações
Instalação rápida, atualizações gratuitas vitalícias e suporte dedicado para manter seu trading estável e confiável.

Simplifique sua jornada no trading

Seja você iniciante ou trader experiente, TW Swing Trading EA facilita sua negociação. Este Expert Advisor analisa dados históricos e condições de mercado em tempo real para identificar setups de swing de alta probabilidade. Ele evita o overtrading, concentrando-se apenas em entradas de qualidade e saídas claras e bem cronometradas.

Recomendações técnicas

  • Corretora: qualquer corretora com spreads baixos

  • Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro

  • Depósito mínimo: $2000

  • Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500

  • Instrumento e período preferido: XAUUSD, M30

  • VPS: necessário para operação 24/7


Saiba mais

Para um guia completo sobre a instalação e funcionamento deste expert advisor, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181


