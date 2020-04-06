TW Swing Trading
- Experts
- Altan Karakaya
- Versão: 2.3
- Ativações: 20
TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes
TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1. Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis.
Por que escolher TW Swing Trading EA?
- Um trade, um foco
- Detecção de mercado mais inteligente
- Gestão abrangente de capital
- Controle de sessões
- Desempenho testado
- Proteção adaptativa
- Ouro como foco
- Experiência sem complicações
Simplifique sua jornada no trading
Seja você iniciante ou trader experiente, TW Swing Trading EA facilita sua negociação. Este Expert Advisor analisa dados históricos e condições de mercado em tempo real para identificar setups de swing de alta probabilidade. Ele evita o overtrading, concentrando-se apenas em entradas de qualidade e saídas claras e bem cronometradas.
Recomendações técnicas
-
Corretora: qualquer corretora com spreads baixos
-
Tipo de conta: ECN ou ECN_Pro
-
Depósito mínimo: $2000
-
Alavancagem recomendada: pelo menos 1:500
-
Instrumento e período preferido: XAUUSD, M30
-
VPS: necessário para operação 24/7
Saiba mais
Para um guia completo sobre a instalação e funcionamento deste expert advisor, consulte nosso artigo tutorial e vídeos.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181