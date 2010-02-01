TW Swing Trading
TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti
TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili.
Perché scegliere TW Swing Trading EA?
Semplifica il tuo percorso di trading
Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Swing Trading EA rende il trading più semplice. Questo Expert Advisor analizza i dati storici e le condizioni di mercato in tempo reale per identificare configurazioni swing ad alta probabilità. Previene l’over-trading e si concentra solo su entrate di qualità e uscite chiare e ben temporizzate.
Raccomandazioni tecniche
Broker: Qualsiasi broker con spread ridotti
Tipo di conto: ECN o ECN_Pro
Deposito minimo: 2000 $
Leva consigliata: Almeno 1:500
Strumento & timeframe preferito: XAUUSD, M30
VPS: Richiesto per prestazioni 24/7
