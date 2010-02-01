TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti

TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili.





Perché scegliere TW Swing Trading EA?

Un trade, un obiettivo

L’EA mantiene solo una posizione attiva alla volta, garantendo un controllo preciso del rischio e riducendo al minimo i drawdown potenziali.

Rilevamento del mercato più intelligente

Grazie a un filtro di tendenza a tre fasi, identifica opportunità ad alta probabilità evitando falsi segnali.

Gestione completa del capitale

Dotato di Take Profit (TP), Stop Loss (SL) e Trailing Stop, garantendo che ogni trade sia monitorato e protetto dall’ingresso all’uscita.

Controllo delle sessioni

Possibilità di limitare l’attività di trading in base alle sessioni preferite.

Prestazioni testate

Tasso di successo di circa il 70% con un drawdown controllato del 10–15%.

Protezione adattiva

I livelli di Stop Loss e Take Profit sono dinamici e reattivi alle condizioni di mercato in evoluzione, proteggendo il capitale durante la volatilità.

Ottimizzato per l’oro

Ottimizzato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1, dove i movimenti swing e di tendenza sono più redditizi.

Esperienza senza problemi

Installazione rapida, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato per mantenere il trading fluido e affidabile.

Semplifica il tuo percorso di trading

Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Swing Trading EA rende il trading più semplice. Questo Expert Advisor analizza i dati storici e le condizioni di mercato in tempo reale per identificare configurazioni swing ad alta probabilità. Previene l’over-trading e si concentra solo su entrate di qualità e uscite chiare e ben temporizzate.





Raccomandazioni tecniche

Broker: Qualsiasi broker con spread ridotti

Tipo di conto: ECN o ECN_Pro

Deposito minimo: 2000 $

Leva consigliata: Almeno 1:500

Strumento & timeframe preferito: XAUUSD, M30

VPS: Richiesto per prestazioni 24/7



Scopri di più

Per una guida completa all’installazione e al funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo e i video tutorial completi.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181