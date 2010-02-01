TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti

TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili.

Perché scegliere TW Swing Trading EA?

  • Un trade, un obiettivo
L’EA mantiene solo una posizione attiva alla volta, garantendo un controllo preciso del rischio e riducendo al minimo i drawdown potenziali.

  • Rilevamento del mercato più intelligente
Grazie a un filtro di tendenza a tre fasi, identifica opportunità ad alta probabilità evitando falsi segnali.

  • Gestione completa del capitale
Dotato di Take Profit (TP), Stop Loss (SL) e Trailing Stop, garantendo che ogni trade sia monitorato e protetto dall’ingresso all’uscita.

  • Controllo delle sessioni
Possibilità di limitare l’attività di trading in base alle sessioni preferite.

  • Prestazioni testate
Tasso di successo di circa il 70% con un drawdown controllato del 10–15%.

  • Protezione adattiva
I livelli di Stop Loss e Take Profit sono dinamici e reattivi alle condizioni di mercato in evoluzione, proteggendo il capitale durante la volatilità.

  • Ottimizzato per l’oro
Ottimizzato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1, dove i movimenti swing e di tendenza sono più redditizi.

  • Esperienza senza problemi
Installazione rapida, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato per mantenere il trading fluido e affidabile.

Semplifica il tuo percorso di trading

Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Swing Trading EA rende il trading più semplice. Questo Expert Advisor analizza i dati storici e le condizioni di mercato in tempo reale per identificare configurazioni swing ad alta probabilità. Previene l’over-trading e si concentra solo su entrate di qualità e uscite chiare e ben temporizzate.

Raccomandazioni tecniche

  • Broker: Qualsiasi broker con spread ridotti

  • Tipo di conto: ECN o ECN_Pro

  • Deposito minimo: 2000 $

  • Leva consigliata: Almeno 1:500

  • Strumento & timeframe preferito: XAUUSD, M30

  • VPS: Richiesto per prestazioni 24/7


Scopri di più

Per una guida completa all’installazione e al funzionamento di questo Expert Advisor, consulta il nostro articolo e i video tutorial completi.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

