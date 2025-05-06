ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, EURJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT KILLZONES stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (EURJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (EURJPY) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (EURJPY) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT (KILLZONES) - Michael J. Huddleston tarafından





Forex ticaretinin hızlı tempolu dünyasında zamanlama her şeydir. Forex piyasası günde 24 saat faaliyet gösterirken, tüm saatler aynı ticaret fırsatlarını sunmaz. ICT Kill Zones Times'ın devreye girdiği yer burasıdır. Forex öldürme bölgeleri, yüksek olasılıklı ticaret kurulumunun oluştuğu zamandır.

Bu stratejik zaman dilimleri, onlardan nasıl yararlanacağını bilen tüccarlar için bir olasılıklar dünyası açabilir. Bu blog yazısında, ICT Kill Zones zamanları kavramını ve bunların nasıl yüksek olasılıklı ticaret kurulumlarına ve potansiyel karlara yol açabileceğini keşfedeceğiz.





ICT ASIAN (KILLZONE)

Asya Öldürme Bölgesi, forex piyasasındaki stratejik dönemlerin ilkidir. Özellikle Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve Japon yeni çiftleriyle ilgilenen tüccarlar için önemlidir, çünkü bu piyasalar bu süre zarfında en aktif olanlardır.

Asya Öldürme Bölgesini özel kılan şey, bu seans sırasında meydana gelen ekonomik haber bültenlerinden kaynaklanan oynaklığıdır. Bu haber bültenlerini ve bunların piyasa üzerindeki etkilerini takip eden yatırımcılar bu dönemden en iyi şekilde faydalanabilir.

ICT'nin Asya Kill Bölgesi GMT'ye göre 1:00 ila 3:00 arasında gerçekleşir.





ICT LONDRA (KILLZONE)

ICT Londra Kill Zone, diğer seanslara kıyasla en yüksek emir gerçekleştirme hacmine tanıklık eden Londra işlem seansı sırasında merkez sahneye çıkar. EUR ve GBP çiftlerinde işlem yapanlar için uygun bir zamandır. Özellikle, Londra Açılışı genellikle yatırımcılara 25 ila 50 pip arasında değişen kazanç potansiyeline sahip pozisyonlara girme fırsatları sunar.

London Kill Zone'un ayırt edici özelliklerinden biri, yükseliş piyasalarında günün en düşük seviyesini, düşüş piyasalarında ise günün en yüksek seviyesini oluşturma eğilimidir.

ICT'nin Londra Kill Zone'u 7:00 ila 10:00 GMT (Yaz) veya 8:00 ila 11:00 GMT (Kış) arasında gerçekleşir.





NEW YORK (KILLZONE)

Dolar endeksi ile birlikte büyük çiftlerle uğraşan tüccarlar için New York Kill Zone, izlenmesi gereken önemli bir zaman dilimidir.

Diğer Öldürme Bölgelerine benzer şekilde, bu dönem genellikle en uygun ticaret giriş modellerini oluşturarak kafa derisi işlemleri için 20 ila 30 pip potansiyel kazanç sağlar. Bu süre büyük çiftler için uygundur ve Londra seansıyla örtüşmesinden yararlanarak tüccarlar için altın bir fırsat haline gelir.

Londra Kill Zone of ICT, 12:00 - 15:00 GMT (Yaz) veya 13:00 - 16:00 GMT (Kış) arasında gerçekleşir.





Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



