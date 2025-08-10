Jackal
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 10 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi
Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu
Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır.
1. Kırılma Tuzak Stratejisi
- Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar:
- Buy Stop mevcut fiyatın üzerinde
- Sell Stop mevcut fiyatın altında
- Bu yapı, güçlü bir yön hareketi gerçekleştiğinde EA’nın piyasaya hemen girmesini sağlar, önceden yön tahmini yapmadan.
2. Akıllı İşlem Yönetimi
- İlk Zararı Durdur (SL): Riski sınırlamak için pozisyona sabit bir stop loss konur.
- Takip Eden Stop (Trailing Stop): İşlem kârda ilerledikçe, SL otomatik olarak fiyatı takip ederek karı garanti altına alır.
- Risksiz Mod: İşlem belirlenen kâr seviyesine ulaştığında, SL giriş noktasının biraz üzerine taşınır. Böylece en kötü durumda bile işlem net kârla kapanır.
3. Kurtarma ve Kar Koruma Sistemleri
- Akıllı Kapatma: Bir işlem zarar ile kapandığında, bu sistem önceki zararı kurtarıp net kâr sağlayacak seviyede sonraki işlemi kapatmayı hedefler.
- Gerçekleşmemiş Zararı Azaltma (Drawdown Recovery): Belirli koşullarda etkinleşen gelişmiş bir mekanizma ile dalgalanan zararları azaltır ve yönetir.
Girdi Ayarları Rehberi
Jackal EA, girdi parametreleri ile tamamen özelleştirilebilir. Aşağıda önemli bölümlerin açıklaması yer almaktadır:
Lot Yönetimi
|LotsSize
|Sıfır olmayan bir değere ayarlanırsa, EA tüm işlemler için bu sabit lot büyüklüğünü kullanır.
|LotsPer1000
|LotsSize = 0 ise, EA hesap bakiyesine göre dinamik olarak lot büyüklüğünü hesaplar (örneğin, her 1000$ için 0.01 lot).
|MinLots / MaxLots
|İzin verilen minimum ve maksimum lot büyüklükleri.
Temel İşlem Ayarları
|Limit
|Buy Stop / Sell Stop emirlerini yerleştirmek için mevcut fiyattan uzaklık (puan cinsinden).
|def_SL
|İlk stop loss değeri (pip cinsinden).
|MaxDailyTrades
|Günde izin verilen maksimum işlem sayısı.
|DailyProfitLimit
|Günlük kar hedefi. Bu limite ulaşınca işlem durur.
Gelişmiş Kar ve Risk Yönetimi
Takip Eden Stop:
|Start_trailing
|Takip eden stopun aktif olması için gereken pip cinsinden kâr miktarı.
|Distance_trailing
|Mevcut fiyat ile takip eden stop arasındaki mesafe.
Risksiz Mod:
|EnableRiskFree
|Risksiz işlevi açar veya kapatır.
|RiskFreePips
|Risksiz modun etkinleşmesi için gereken kâr miktarı (pip).
|RiskFreeProfitPips
|Giriş fiyatının üzerine SL’yi taşıyarak kârı güvence altına almak için gereken pip sayısı.
Akıllı Kurtarma:
|EnableSmartClose
|Önceki zararları kurtarmak için akıllı kapatma fonksiyonunu açar.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Dalgalanan zararları azaltmak için drawdown kurtarma sistemini etkinleştirir.
İşlem Filtreleri
|def_MaxSpread
|İşlem için izin verilen maksimum spread (puan cinsinden).
|EnableMAFilter
|Hareketli Ortalama trend filtresini açar. Sadece uzun vadeli trend yönünde işlem yapar.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Bollinger Bantları ve RSI göstergesi için ek filtre parametreleri.
|StartHour / EndHour
|Gün içindeki işlem saatleri. Bu zaman aralığı dışında EA işlem yapmaz.
Teknik Ayarlar
|MyMagicNumber
|EA işlemleri için benzersiz tanımlayıcı. Diğer EA’larla çakışmayı önler.
|Slippage
|Emir yürütülürken izin verilen maksimum fiyat kayması (puan cinsinden).