Jackal

Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi

4 aydır canlı işlem yapıyor

Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır.
Ayar dosyasını indir
Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu


Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır.

1. Kırılma Tuzak Stratejisi

  • Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar:
    • Buy Stop mevcut fiyatın üzerinde
    • Sell Stop mevcut fiyatın altında
  • Bu yapı, güçlü bir yön hareketi gerçekleştiğinde EA’nın piyasaya hemen girmesini sağlar, önceden yön tahmini yapmadan.

2. Akıllı İşlem Yönetimi

  • İlk Zararı Durdur (SL): Riski sınırlamak için pozisyona sabit bir stop loss konur.
  • Takip Eden Stop (Trailing Stop): İşlem kârda ilerledikçe, SL otomatik olarak fiyatı takip ederek karı garanti altına alır.
  • Risksiz Mod: İşlem belirlenen kâr seviyesine ulaştığında, SL giriş noktasının biraz üzerine taşınır. Böylece en kötü durumda bile işlem net kârla kapanır.

3. Kurtarma ve Kar Koruma Sistemleri

  • Akıllı Kapatma: Bir işlem zarar ile kapandığında, bu sistem önceki zararı kurtarıp net kâr sağlayacak seviyede sonraki işlemi kapatmayı hedefler.
  • Gerçekleşmemiş Zararı Azaltma (Drawdown Recovery): Belirli koşullarda etkinleşen gelişmiş bir mekanizma ile dalgalanan zararları azaltır ve yönetir.

 Girdi Ayarları Rehberi

Jackal EA, girdi parametreleri ile tamamen özelleştirilebilir. Aşağıda önemli bölümlerin açıklaması yer almaktadır:

 Lot Yönetimi

LotsSize Sıfır olmayan bir değere ayarlanırsa, EA tüm işlemler için bu sabit lot büyüklüğünü kullanır.
LotsPer1000 LotsSize = 0 ise, EA hesap bakiyesine göre dinamik olarak lot büyüklüğünü hesaplar (örneğin, her 1000$ için 0.01 lot).
MinLots / MaxLots İzin verilen minimum ve maksimum lot büyüklükleri.

 Temel İşlem Ayarları

Limit Buy Stop / Sell Stop emirlerini yerleştirmek için mevcut fiyattan uzaklık (puan cinsinden).
def_SL İlk stop loss değeri (pip cinsinden).
MaxDailyTrades Günde izin verilen maksimum işlem sayısı.
DailyProfitLimit Günlük kar hedefi. Bu limite ulaşınca işlem durur.

Gelişmiş Kar ve Risk Yönetimi

Takip Eden Stop:

Start_trailing Takip eden stopun aktif olması için gereken pip cinsinden kâr miktarı.
Distance_trailing Mevcut fiyat ile takip eden stop arasındaki mesafe.

Risksiz Mod:

EnableRiskFree Risksiz işlevi açar veya kapatır.
RiskFreePips Risksiz modun etkinleşmesi için gereken kâr miktarı (pip).
RiskFreeProfitPips Giriş fiyatının üzerine SL’yi taşıyarak kârı güvence altına almak için gereken pip sayısı.

Akıllı Kurtarma:

EnableSmartClose Önceki zararları kurtarmak için akıllı kapatma fonksiyonunu açar.
EnableDrawdownRecoveryClose Dalgalanan zararları azaltmak için drawdown kurtarma sistemini etkinleştirir.

 İşlem Filtreleri

def_MaxSpread İşlem için izin verilen maksimum spread (puan cinsinden).
EnableMAFilter Hareketli Ortalama trend filtresini açar. Sadece uzun vadeli trend yönünde işlem yapar.
BB_PARAM / RSI_PARAM Bollinger Bantları ve RSI göstergesi için ek filtre parametreleri.
StartHour / EndHour Gün içindeki işlem saatleri. Bu zaman aralığı dışında EA işlem yapmaz.

 Teknik Ayarlar

MyMagicNumber EA işlemleri için benzersiz tanımlayıcı. Diğer EA’larla çakışmayı önler.
Slippage Emir yürütülürken izin verilen maksimum fiyat kayması (puan cinsinden).
