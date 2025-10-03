Yıllarca kanıtlanmış manuel ticaret ve geliştirme deneyiminden sonra, gelişmiş stratejilerim artık Expert Advisor (EA) olarak kullanılabilir!

Size Growth Killer EA'yı tanıtıyoruz – portföy oluşturma, çoklu sembol çeşitlendirmesi ve gelişmiş para yönetimi için tasarlanmış profesyonel seviyede bir ticaret sistemi. Esneklik düşünülerek geliştirilen bu EA, traderların tek bir araçla tam bir ticaret portföyü oluşturmasına imkan tanır.

SINGLE SHOT SEÇENEĞİ + GRID + AKILLI KURTARMA + KISMİ KAPAMA + GELİŞMİŞ RİSK KONTROLÜ . TAMAMIYLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR.

LANSMAN İNDİRİMİ – Her 10 satışta +50 USD!

ÖNEMLİ! Satın alım sonrası, kurulum talimatları ve önerilen presetleri almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.



Temel Özellikler:

Çok Modlu Ticaret: Single-shot modu (grid yok) veya Akıllı Kurtarma ve Kısmi Kapama ile gelişmiş grid sistemi etkinleştirilebilir.

(grid yok) veya Akıllı Kurtarma ve Kısmi Kapama ile etkinleştirilebilir. Grid Esnekliği: Piyasa Emirleri veya Bekleyen Emirler arasında seçim yapın, Grid Adımı, Maksimum Seviyeler, Lot Çarpanı ve giriş koşullarını belirleyin.

veya arasında seçim yapın, Grid Adımı, Maksimum Seviyeler, Lot Çarpanı ve giriş koşullarını belirleyin. Kısmi Kapama Motoru: İşlemleri Bakiyeye %, Pip veya Tam Grid Karına göre kademeli olarak kapatır. Drawdown’u azaltır ve kazançları kademeli olarak kilitler.

İşlemleri Bakiyeye %, Pip veya Tam Grid Karına göre kademeli olarak kapatır. Drawdown’u azaltır ve kazançları kademeli olarak kilitler. Akıllı Kurtarma Sistemi: Trailing-stop kazançlarının bir kısmını gelecekteki kayıp işlemleri telafi etmek için bir tampon alana yönlendirir. Benzersiz adaptif bir güvenlik ağı.

Trailing-stop kazançlarının bir kısmını gelecekteki kayıp işlemleri telafi etmek için bir tampon alana yönlendirir. Benzersiz adaptif bir güvenlik ağı. Kapsamlı Risk Yönetimi: İşlem başına % risk ile Para Yönetimi, Maksimum Drawdown durdurma, Maksimum Lot limiti (mutlak veya çarpan bazlı).

İşlem başına % risk ile Para Yönetimi, Maksimum Drawdown durdurma, Maksimum Lot limiti (mutlak veya çarpan bazlı). Dinamik Lot Boyutu: Auto Lot özelliği, hesap bakiyesinin büyümesine uyum sağlar ve broker lot limitlerine saygı gösterir.

Auto Lot özelliği, hesap bakiyesinin büyümesine uyum sağlar ve broker lot limitlerine saygı gösterir. Trailing Stop Seçenekleri: Adaptif kar koruması için başlangıç, adım ve mesafe tamamen yapılandırılabilir.

Adaptif kar koruması için başlangıç, adım ve mesafe tamamen yapılandırılabilir. Trend Filtresi: MA filtresi (SMA/EMA, özelleştirilebilir zaman dilimi ve periyot) kullanarak işlemleri piyasa yönü ile sınırlandırır.

MA filtresi (SMA/EMA, özelleştirilebilir zaman dilimi ve periyot) kullanarak işlemleri piyasa yönü ile sınırlandırır. Zaman Filtresi: Ticaret sadece seçilen seanslarla sınırlıdır (sunucu saati).

Ticaret sadece seçilen seanslarla sınırlıdır (sunucu saati). Portföy Dostu: Birden fazla parite ve zaman diliminde bağımsız Magic Number ve Yorumlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kurulum ve Öneriler

Minimum Bakiye: 300 USD (grid kullanımı için daha yüksek önerilir).

Önerilen Brokerler: RAW spread ve hızlı yürütme sunan brokerler (IC Markets, IC Trading veya benzeri).

Önerilen Zaman Dilimleri: M15/H1 üzerinde çalışır, ancak farklı pariteler ve zaman dilimleriyle esnektir.

Prop Firmalar için: İşlem başına maksimum %2 risk ve sıkı drawdown kontrolü önerilir.

Ana Parametreler Genel Bakış

Giriş Ayarları: Onay Modu (mum kapanışı vs anlık), işlemler arası bekleme süresi.

Onay Modu (mum kapanışı vs anlık), işlemler arası bekleme süresi. İşlem Ayarları: Lot Boyutu (sabit/temel), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, İşlem Yorumu.

Lot Boyutu (sabit/temel), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, İşlem Yorumu. Auto Lot: Bakiyeye göre ölçekleme, minimum ve maksimum limitlerle.

Bakiyeye göre ölçekleme, minimum ve maksimum limitlerle. Grid Ayarları: Etkinleştir/Devre Dışı, Adım, Maksimum Seviyeler, Lot Çarpanı, Yeni Mum Girişleri, Grid Tipi, Bekleyen Emir Sayısı.

Etkinleştir/Devre Dışı, Adım, Maksimum Seviyeler, Lot Çarpanı, Yeni Mum Girişleri, Grid Tipi, Bekleyen Emir Sayısı. Grid Kapatma: Global TP, Global SL, Kar bazlı kapanış.

Global TP, Global SL, Kar bazlı kapanış. Kısmi Kapatma: Kapatılacak hacim %, Tetikleme Modu (Bakiyeye % / Pip), Minimum Kar % veya Pip.

Kapatılacak hacim %, Tetikleme Modu (Bakiyeye % / Pip), Minimum Kar % veya Pip. Risk Yönetimi: Para Yönetimi modu, İşlem başına risk %, Maks Lot modu/değeri, Maks Drawdown koruması.

Para Yönetimi modu, İşlem başına risk %, Maks Lot modu/değeri, Maks Drawdown koruması. Trailing Stop: Başlangıç, Adım, Mesafe.

Başlangıç, Adım, Mesafe. Akıllı Kurtarma: Açık/Kapalı, Tampon %, Tetikleme için minimum DD %.

Açık/Kapalı, Tampon %, Tetikleme için minimum DD %. Trend Filtresi: MA Yöntemi, Periyot, Zaman Dilimi.

MA Yöntemi, Periyot, Zaman Dilimi. Zaman Filtresi: Ticaret seansı başlangıç/bitiş saatleri.

Kullanım ve Destek

Growth Killer EA, hem tak-çalıştır basitliği hem de profesyonel özelleştirme için tasarlanmıştır. Grafiğe ekleyin, bir preset yükleyin veya stratejinize göre tüm detayları ince ayarlayın. Tam destek, ana pariteler için presetler ve sürekli güncellemeler sağlıyorum. EA’yı piyasa tercihlerinize göre uyarlamak için backtest ve optimizasyon şiddetle tavsiye edilir.

EA koleksiyonumu sürekli olarak destekleyecek ve güncelleyeceğim.

Risk Uyarısı:

Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki karlılığı garanti etmez. Kayıplar mümkündür. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.