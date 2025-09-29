Crystal Supply Demand Indicator
- Indicadores
- Muhammad Jawad Shabir
- Versión: 2.55
- Actualizado: 3 diciembre 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
No operes cada vela – espera las zonas institucionales.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) es un indicador profesional de zonas de Oferta y Demanda para MetaTrader 5.
Está diseñado para traders que quieren ver zonas limpias y de calidad institucional en sus gráficos, en lugar de rectángulos desordenados y conceptos anticuados.
Características principales
-
Detección institucional de zonas.
-
Diferencia entre zonas nuevas y ya probadas.
-
Optimizado para H1, H4, D1, W1.
-
Actualización en tiempo real sin repintado.
-
Visualización profesional (colores, transparencia, líneas medias, etiquetas).
-
Panel de estadísticas en tiempo real.
-
Sistema de advertencia de marcos temporales.
-
Ligero y rápido.
¿Por qué elegir SD Pro?
La mayoría de los indicadores de oferta y demanda llenan el gráfico de cajas aleatorias.
SD Pro filtra solo las zonas relevantes y las presenta de manera profesional.
Guía del usuario
Tras la compra recibirás una guía completa con:
-
Configuración y parámetros recomendados.
-
Estrategias de entrada (toque de zona, retroceso 50%, confluencias).
-
Gestión de riesgo práctica.
Aviso de riesgo
Este indicador es solo una herramienta de análisis técnico.
No garantiza beneficios. El trading implica riesgo.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de operar en real.
Uso recomendado
-
Ideal para swing y traders posicionales.
-
Funciona en H1, H4, D1.
-
Compatible con Forex, Oro, BTC, índices y criptomonedas.
Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..