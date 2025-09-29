Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
N’opérez pas chaque bougie – attendez les zones institutionnelles.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) est un indicateur professionnel d’Offre et Demande pour MetaTrader 5.
Il est conçu pour les traders qui veulent voir des zones propres et institutionnelles sur leurs graphiques, au lieu de rectangles aléatoires et concepts dépassés.

Caractéristiques principales

  • Détection institutionnelle des zones.

  • Distinction entre zones fraîches et déjà testées.

  • Optimisé pour H1, H4, D1, W1.

  • Mise à jour en temps réel, sans repaint.

  • Visuels professionnels (couleurs, transparence, ligne médiane 50%, étiquettes).

  • Tableau de statistiques en temps réel.

  • Système d’alerte de timeframe.

  • Léger et efficace.

Pourquoi choisir SD Pro ?

La plupart des indicateurs saturent le graphique avec des zones inutiles.
SD Pro filtre uniquement les zones significatives et les affiche de façon professionnelle.

Guide utilisateur

Après l’achat, vous recevrez un guide complet incluant :

  • Instructions de configuration.

  • Stratégies d’entrée (toucher de zone, retracement 50%, confluences).

  • Techniques de gestion du risque.

Avertissement sur les risques

Cet indicateur est uniquement un outil d’analyse technique.
Il ne garantit pas de profits. Le trading comporte des risques.
Toujours tester sur compte démo avant d’utiliser en réel.

Utilisation recommandée

  • Idéal pour swing et position traders.

  • Utilisation recommandée sur H1, H4, D1.

  • Convient au Forex, Or, BTC, indices et cryptos.


Offre et Demande, indicateur Supply Demand MT5, SD Pro, zones institutionnelles, trading professionnel, support résistance, Forex, Or, Crypto


