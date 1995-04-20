Power Candles MT5

Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri

Power Candles, Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir.

Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık

Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı olduğunu algılar ve buna uygun güç modelini dahili olarak uygular.

Forex ve Altın , FX Power Delta değerlerini kullanır (mutlak aralık 100’e kadar)

, FX Power Delta değerlerini kullanır (mutlak aralık 100’e kadar) Endeksler, Kripto ve CFD’ler, IX Power Strength değerlerini kullanır (mutlak aralık 50’ye kadar)

Gerekli tüm güç hesaplamaları Power Candles içine entegre edilmiştir. Mum renklendirme veya sinyal mantığı için ek bir göstergeye ihtiyaç yoktur.

Fiyat Gürültüsü Yerine Güç Durumları

Her mum, net bir şekilde tanımlanmış dokuz güç durumundan birine atanır:

Nötr

Hafif, Orta, Güçlü, Aşırı Ayı

Hafif, Orta, Güçlü, Aşırı Boğa

Bu durum tabanlı yaklaşım, rastgele fiyat dalgalanmalarını filtreler ve anlamlı piyasa katılımına odaklanır. İzole mumlara tepki vermek yerine yeni yönlü fazların oluştuğunu fark etmeyi sağlar.

Dahili Giriş Sinyalleri

Power Candles, önemli güç geçişlerini isteğe bağlı olarak oklar ve alarmlar ile işaretleyebilir:

Nötr bölgeden çıkış

Aynı yönde güç hızlanması

Onaylanmış yön değişimleri

Nötr duruma geri dönüş

Tüm sinyaller onaylanmış güç değişimlerine dayanır ve repaint yapmaz.

Power Candles ile Nasıl İşlem Yapılır

Power Candles, tek mumluk bir sinyal aracı olarak değil, güce dayalı trend onay aracı olarak tasarlanmıştır.

Piyasanın nötr bölgeden çıkmasını bekleyin

Aynı boğa veya ayı renginde birden fazla mum oluşmasını gözlemleyin

Oluşmuş güç fazının yönünde işlem yapın

Okları ve alarmları tek başına değil, onay olarak kullanın

En kaliteli kurulumlar, gücün birkaç mum boyunca devam ettiği ve yeni bir trend fazının zaten başladığını gösteren durumlardır.

Entegre Bilgi Paneli

Dahili panel, mevcut piyasa koşullarına dair şeffaf bir genel bakış sunar:

Sembol ve hesaplama periyodu

Mevcut güç durumu

Güncel ve önceki delta veya güç değeri

Güç değişimi

Mevcut durumun süresi

Tüm değerler FX Power ve IX Power hesaplamalarıyla tamamen uyumludur ve doğrudan doğrulanabilir.

FX Power ve IX Power Entegrasyonu

Power Candles, dahili olarak FX Power ve IX Power ile aynı kanıtlanmış mantığı kullanır. Bu göstergeler Power Candles’ı çalıştırmak için gerekli değildir, ancak tam piyasa görünümü isteyen trader’lar için ideal bir tamamlayıcıdır.

FX Power MT5 – Forex ve Altın için döviz gücü matrisi ve trend görünümü





– Forex ve Altın için döviz gücü matrisi ve trend görünümü IX Power MT5 – Endeksler, kripto ve Forex dışı piyasalar için güç analizi

FX Power’ı Power Candles ile birlikte kullanmak, önce piyasayı tarayıp ardından işlemleri doğrudan grafik üzerinde Power Candles ile gerçekleştirmeyi sağlar.





Smart Stop – Mükemmel İşlem Yürütme Tamamlayıcısı

Power Candles ne zaman işlem yapılacağını gösterir. Hassas işlem yürütme ve profesyonel risk yönetimi için Smart Stop Indicator ile mükemmel uyum sağlar.

Smart Stop, gerçek piyasa davranışına dayalı istatistiksel olarak geçerli stop-loss seviyelerini otomatik olarak belirler ve güce dayalı bir giriş onaylandıktan sonra ideal bir yürütme katmanı sunar.

Öne Çıkan Özellikler

Forex, Altın, Endeksler, Kripto ve CFD’lerde çalışır

Otomatik sembol tipi algılama

Dahili FX Power ve IX Power mantığı

Repaint yapmayan güç durumları

Güce dayalı mum renklendirme

İsteğe bağlı oklar ve alarmlar

Taşınabilir bilgi paneli

Delta ve Strength değerleri Data Window’da erişilebilir

MetaTrader 5 uyumlu

Input Parametrelerine Genel Bakış

Power Candles kutudan çıktığı haliyle tamamen çalışır. Tüm input’lar ileri seviye kullanıcılar için isteğe bağlı ince ayar araçlarıdır.

Calculation Settings

Güç hesaplama periyodunu tanımlar (varsayılan: 8 saat)

İşlenen geçmiş bar sayısını kontrol eder

FX Power Delta Thresholds

Forex ve Altın için otomatik olarak kullanılır

Mutlak değerler, aralık 100’e kadar

Nötr, Hafif, Orta ve Güçlü bölgeleri tanımlar

IX Power Strength Thresholds

Endeksler, kripto ve Forex dışı semboller için otomatik olarak kullanılır

Mutlak değerler, aralık 50’ye kadar

Nötr, Hafif, Orta ve Güçlü bölgeleri tanımlar

Ok ve Alarm Ayarları

Güç geçişlerinde isteğe bağlı oklar

Güç aktivasyonu, hızlanma ve yön değişimleri için alarmlar

Power Candles, gecikmeli ve yalnızca fiyata dayalı sinyallere bağlı kalmadan, temiz ve güce dayalı girişler isteyen trader’lar için tasarlanmıştır.