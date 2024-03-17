Atomic Analyst MT5

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji.

Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanlı karmaşık göstergeler kullanarak, Atom Analisti grafikleri tarar ve karmaşık matematiksel hesaplamaları basit sinyallere ve renklere dönüştürür; böylece herhangi bir acemi tüccarın anlayabileceği ve tutarlı ticaret kararları alabileceği bir hale getirir.





"Atom Analisti", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Premium göstergeleri ve üst düzey özellikleri tek bir ticaret stratejisinde birleştirerek, tüm türde tüccarlar için çok yönlü bir seçenek haline getirir.





Gün İçi Ticaret ve Scalping Stratejisi: Hızlı ve doğru gün içi ticaret ve kısa vadeli işlemler için tasarlanmıştır.

Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi: Büyük fiyat hareketlerini hedefleyen gün tüccarları ve salıncak tüccarları için güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.

Çoklu Para Birimleri ve Piyasalar: Güvenilir hassasiyeti ile farklı enstrümanlarda ve piyasalarda çalışır.

Çoklu Zaman Çerçeveleri: İyi performansla birden fazla zaman diliminde kullanılabilir.

Kararlılık: Tüm göstergelerin yeniden çizim yapmadığı, gecikmediği ve gecikmediği, güvenilir sinyaller sağladığından emin olun.

Sinyal Netliği: Net giriş ve çıkış noktaları için ok sinyalleri sunar.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Ticaret girişi, SL ve TP uyarıları ile tüccarları bilgilendirir.

Çoklu Kar Alma Seviyeleri: Fibonacci kullanarak 8 kar alma seviyesi sağlar.

Detaylı Analiz: Yüksek zaman diliminde trend analizi ve canlı ticaret izleme sağlar.

Uyarlanabilir Renk Kodlama: Fiyatın gücünü ve momentumunu yansıtmak için mum renk kodlamasını kullanır.

Modern Kullanıcı Dostu Arayüz ve Panel: Profesyonel tüccarların günlük olarak kullandığı tüm temel ve ileri düzey metrikleri sunar.





Özellikler:





Yeniden çizim yapmayan, yeniden çizim yapmayan ve gecikmeyen göstergeler

Maksimum Aktivasyonlar

MTF Trend Tarayıcı

Modern Kullanıcı Dostu Arayüz GUI

Birçok Gösterge tek birinde

Gün İçi, Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi

Prop firma hazır

Giriş ve çıkış noktaları ve oklar

Telefon ve e-posta ile uyarılar

MTF analizi

Tüm zaman dilimlerinde trend% hesaplaması

Stop Loss

Birden çok Kar Al

Kuyruklu dur

Satış işlemleri ve Alış işlemleri Potansiyel Kazanma % Toplam İşlem Sayısı ile Ekran

Canlı Ticaret Zaman Oturumu

Canlı Günlük, Haftalık ve Tüm Zaman Karı

Canlı Günlük Komisyon Hesaplama

Teklif ve Alış Fiyatı Gösterimi

Canlı Yayılma Gösterimi

Mum zamanlayıcı, Yerel zaman ve Sunucu zamanı

Terminal Durumu Bağlı/Bağlı değil

Hesap Para Birimi Gösterimi

Zaman dilimlerini Değiştirmek için Paneli Kullanın





Tavsiyeler:



