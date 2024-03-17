Atomic Analyst MT5

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir.

Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji.

Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanlı karmaşık göstergeler kullanarak, Atom Analisti grafikleri tarar ve karmaşık matematiksel hesaplamaları basit sinyallere ve renklere dönüştürür; böylece herhangi bir acemi tüccarın anlayabileceği ve tutarlı ticaret kararları alabileceği bir hale getirir.

"Atom Analisti", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Premium göstergeleri ve üst düzey özellikleri tek bir ticaret stratejisinde birleştirerek, tüm türde tüccarlar için çok yönlü bir seçenek haline getirir.

Gün İçi Ticaret ve Scalping Stratejisi: Hızlı ve doğru gün içi ticaret ve kısa vadeli işlemler için tasarlanmıştır.
Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi: Büyük fiyat hareketlerini hedefleyen gün tüccarları ve salıncak tüccarları için güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.
Çoklu Para Birimleri ve Piyasalar: Güvenilir hassasiyeti ile farklı enstrümanlarda ve piyasalarda çalışır.
Çoklu Zaman Çerçeveleri: İyi performansla birden fazla zaman diliminde kullanılabilir.
Kararlılık: Tüm göstergelerin yeniden çizim yapmadığı, gecikmediği ve gecikmediği, güvenilir sinyaller sağladığından emin olun.
Sinyal Netliği: Net giriş ve çıkış noktaları için ok sinyalleri sunar.
Gerçek Zamanlı Uyarılar: Ticaret girişi, SL ve TP uyarıları ile tüccarları bilgilendirir.
Çoklu Kar Alma Seviyeleri: Fibonacci kullanarak 8 kar alma seviyesi sağlar.
Detaylı Analiz: Yüksek zaman diliminde trend analizi ve canlı ticaret izleme sağlar.
Uyarlanabilir Renk Kodlama: Fiyatın gücünü ve momentumunu yansıtmak için mum renk kodlamasını kullanır.
Modern Kullanıcı Dostu Arayüz ve Panel: Profesyonel tüccarların günlük olarak kullandığı tüm temel ve ileri düzey metrikleri sunar.

Özellikler:

  • Yeniden çizim yapmayan, yeniden çizim yapmayan ve gecikmeyen göstergeler
  • Maksimum Aktivasyonlar
  • MTF Trend Tarayıcı
  • Modern Kullanıcı Dostu Arayüz GUI
  • Birçok Gösterge tek birinde
  • Gün İçi, Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi
  • Prop firma hazır
  • Giriş ve çıkış noktaları ve oklar
  • Telefon ve e-posta ile uyarılar
  • MTF analizi
  • Tüm zaman dilimlerinde trend% hesaplaması
  • Stop Loss
  • Birden çok Kar Al
  • Kuyruklu dur
  • Satış işlemleri ve Alış işlemleri Potansiyel Kazanma % Toplam İşlem Sayısı ile Ekran
  • Canlı Ticaret Zaman Oturumu
  • Canlı Günlük, Haftalık ve Tüm Zaman Karı
  • Canlı Günlük Komisyon Hesaplama
  • Teklif ve Alış Fiyatı Gösterimi
  • Canlı Yayılma Gösterimi
  • Mum zamanlayıcı, Yerel zaman ve Sunucu zamanı
  • Terminal Durumu Bağlı/Bağlı değil
  • Hesap Para Birimi Gösterimi
  • Zaman dilimlerini Değiştirmek için Paneli Kullanın

Tavsiyeler:

  • Para Birimleri ve Çiftler: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
  • Zaman Dilimi: H1.
  • Hesap Türleri: Herhangi bir ECN hesabı, Düşük spread hesabı.
GSTART
45
GSTART 2025.06.26 04:13 
 

This is an excellent and awesome indicator, thank you Issam Kassas , you are genius

Agson Gonçalves
40
Agson Gonçalves 2024.12.13 17:52 
 

Olá, Issan estou deixando meu comentário sobre a ferramenta excepcional, o indicador faz com que você mantenha a calma no trade, você coloca o Stop para gerenciamento e deixa o indicador te levar até Take Profit desejado, há muitos indicadores no MQL5 que não funciona! Mas o seu se destacou, espero continue melhorando cada vez mais o indicador. Uma dica pessoal precisa usar uma boa VPS. Deixa uma mensagem no privado, aguardo seu retorno e obrigado.

Bin Liu
313
Bin Liu 2024.08.15 05:45 
 

你好，我是EA开发者，我希望指标可以增加一个参数控制在EA中加载多余的配置（比如止损止盈画线，面板显示等），这有利于最终EA的运行效率

hanneswunder
29
hanneswunder 2025.07.09 06:58 
 

Not getting any response to my requests for refund. This indicator is not good for me. Using substantial memory from the PC and lagging plus changing trades TPs and SLs in hindsight, so whilst trade history looks good according to the indicator, the reality is that many of the trades did not work out in profit! Request refund immediately!

GSTART
45
GSTART 2025.06.26 04:13 
 

This is an excellent and awesome indicator, thank you Issam Kassas , you are genius

Agson Gonçalves
40
Agson Gonçalves 2024.12.13 17:52 
 

Olá, Issan estou deixando meu comentário sobre a ferramenta excepcional, o indicador faz com que você mantenha a calma no trade, você coloca o Stop para gerenciamento e deixa o indicador te levar até Take Profit desejado, há muitos indicadores no MQL5 que não funciona! Mas o seu se destacou, espero continue melhorando cada vez mais o indicador. Uma dica pessoal precisa usar uma boa VPS. Deixa uma mensagem no privado, aguardo seu retorno e obrigado.

Nice Trader OÜ
2666
Aller Uja 2024.09.24 21:15 
 

After using it for a short time, it became clear that buying this indicator was a mistake. It doesn't work as described, and it consumes a massive amount of memory even with just a few monitored pairs.

xasan.0770
26
xasan.0770 2024.08.22 17:23 
 

Hello I would like my money back because your indicator it does not work in any way please refund my money

Bin Liu
313
Bin Liu 2024.08.15 05:45 
 

你好，我是EA开发者，我希望指标可以增加一个参数控制在EA中加载多余的配置（比如止损止盈画线，面板显示等），这有利于最终EA的运行效率

MorrisThobela thobela
70
MorrisThobela thobela 2024.07.28 14:20 
 

Powerful indicator highly recommended 10/10 . looking forward to positive results.

Rindirisia Okoba
45
Rindirisia Okoba 2024.07.25 20:47 
 

Great tool.

fiogol
82
fiogol 2024.07.25 10:29 
 

Crap indicator. Lagging like hell and it manipulates all of its previous "winning history" on chart. $199 usd down the drain....

Issam Kassas
511775
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.07.25 11:37
Thanks for the review! So sorry to hear about your experience. Is there anything I can help you with?
Most likely the indicator lags if your computer is not good enough but most new generation laptops can handle the indicator just fine.
About the results you have the signals displayed in the chart and you can back test them to know that the results are just simple math calculation of what's on the chart.
Pls reach out to me for any questions I will be more than happy to help.
Thank you so much.
Sergei Vasil Ev
944
Sergei Vasil Ev 2024.07.16 22:23 
 

A very strong job! Master, you are a wizard!

Alan Lo
771
Alan Lo 2024.06.10 08:26 
 

The author has very good EA's and Indicators, and he provides good support - very well done.

stos100
35
stos100 2024.05.15 15:19 
 

a bull's eye, it meets my expectations, a very good indicator, I honestly recommend it

Anthony Chima
130
Anthony Chima 2024.05.02 22:57 
 

Hello Issam, thanks you for your assistance. It is good doing business with you.

Dariusz Mikolaj Ruchniewicz
1360
Dariusz Mikolaj Ruchniewicz 2024.04.21 13:36 
 

I have already bought all indicators and experts from Issam, everything works great, Issam is helpful with the purchase and instructions, I highly recommend his products, they work very well, especially Atomic

moreno bocchetti
272
moreno bocchetti 2024.04.17 21:22 
 

indicatore molto bello , funzionale e semplice da usare segnali attendibili sulle materie consigliate dal creatore sempre pronto a dare buoni consigli

Issam Kassas
511775
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.04.26 15:57
Thank you so much for the feedback I am glad that i helped.
We recommend traders to use it on instruments that have tendency to trend since the strategy is based on momentum and strength.
and brother moreno I am always here to help answer all your questions so pls reach out to me by message.
Oly.FX
234
Oly.FX 2024.04.15 07:11 
 

The author passed thru issues with communication due to conflicts out of his hand. But he is back and does his best to be very helpful. The indicator didn't help me with scalping, but in H1 TF and with some price action analysis, I won every trade I entered, which raises a great confidence in this indicator and in your trading as a whole. Easy to use. I honestly recommend it.

Update in October 10th, 2024

The author seems to be a nice guy, but he stopped answering even after reading the questions. The indicator is not performing as well as it did in the beginning, and I don't dare to ask if there will be updates because he doesnt even answer simpler questions. It's a regret.

Issam Kassas
511775
Geliştiriciden yanıt Issam Kassas 2024.04.26 15:02
Hello brother! I am so sorry as this was out of my control i had an emergency for one month i could not answer messages and requests!
But now i am fully available, and I will do my best to help you step by step and answer all questions.
Pls answer the conversation I have already sent you messages.
thank you so much.
Goran Ilic
672
Goran Ilic 2024.04.08 22:01 
 

Sehr guter Indikator, sehr übersichtlich und intuitiv, allerdings sollte man den Indikator eher auf einen WINDOWS Rechner benützen, da ich bei meinen Mac die GUI nicht richtig angezeigt wird. Der Verkäufer ist sehr freundlich und Hilfsbereit bei allen Fragen.

tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2024.04.08 02:02 
 

I've used several indicators, and this one stands out as the best among them. It's an exceptional indicator that showcases signal strength across various timeframes. While it's tempting to chase quick riches by using large trading lots, I recommend starting with smaller lot sizes. This approach allows you to gradually build confidence in the indicator and grasp its mechanics. Your primary focus should be on managing your lot size; the indicator will take care of the rest. Good job Issam Kassas, looking forward to some more good products from you and your team.

hasankskn
362
hasankskn 2024.03.27 18:44 
 

very useful and good at communication

Detleff Böhmer
3027
Detleff Böhmer 2024.03.25 09:43 
 

Ein super und sehr überzeugendes Handelssystem. Gleich die ersten Signale haben zum Erfolg geführt und somit war der Kaufpreis wieder auf dem Konto. Übersichtlich und sehr einfach, DANKE!!!!! für diesen Indikator.

12
