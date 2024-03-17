Atomic Analyst MT5

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir.
Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanlı karmaşık göstergeler kullanarak, Atom Analisti grafikleri tarar ve karmaşık matematiksel hesaplamaları basit sinyallere ve renklere dönüştürür; böylece herhangi bir acemi tüccarın anlayabileceği ve tutarlı ticaret kararları alabileceği bir hale getirir.
"Atom Analisti", yeni ve deneyimli tüccarlar için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir ticaret çözümüdür. Premium göstergeleri ve üst düzey özellikleri tek bir ticaret stratejisinde birleştirerek, tüm türde tüccarlar için çok yönlü bir seçenek haline getirir.
Gün İçi Ticaret ve Scalping Stratejisi: Hızlı ve doğru gün içi ticaret ve kısa vadeli işlemler için tasarlanmıştır.
Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi: Büyük fiyat hareketlerini hedefleyen gün tüccarları ve salıncak tüccarları için güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.
Çoklu Para Birimleri ve Piyasalar: Güvenilir hassasiyeti ile farklı enstrümanlarda ve piyasalarda çalışır.
Çoklu Zaman Çerçeveleri: İyi performansla birden fazla zaman diliminde kullanılabilir.
Kararlılık: Tüm göstergelerin yeniden çizim yapmadığı, gecikmediği ve gecikmediği, güvenilir sinyaller sağladığından emin olun.
Sinyal Netliği: Net giriş ve çıkış noktaları için ok sinyalleri sunar.
Gerçek Zamanlı Uyarılar: Ticaret girişi, SL ve TP uyarıları ile tüccarları bilgilendirir.
Çoklu Kar Alma Seviyeleri: Fibonacci kullanarak 8 kar alma seviyesi sağlar.
Detaylı Analiz: Yüksek zaman diliminde trend analizi ve canlı ticaret izleme sağlar.
Uyarlanabilir Renk Kodlama: Fiyatın gücünü ve momentumunu yansıtmak için mum renk kodlamasını kullanır.
Modern Kullanıcı Dostu Arayüz ve Panel: Profesyonel tüccarların günlük olarak kullandığı tüm temel ve ileri düzey metrikleri sunar.
Özellikler:
- Yeniden çizim yapmayan, yeniden çizim yapmayan ve gecikmeyen göstergeler
- Maksimum Aktivasyonlar
- MTF Trend Tarayıcı
- Modern Kullanıcı Dostu Arayüz GUI
- Birçok Gösterge tek birinde
- Gün İçi, Gün ve Salıncak Ticaret Stratejisi
- Prop firma hazır
- Giriş ve çıkış noktaları ve oklar
- Telefon ve e-posta ile uyarılar
- MTF analizi
- Tüm zaman dilimlerinde trend% hesaplaması
- Stop Loss
- Birden çok Kar Al
- Kuyruklu dur
- Satış işlemleri ve Alış işlemleri Potansiyel Kazanma % Toplam İşlem Sayısı ile Ekran
- Canlı Ticaret Zaman Oturumu
- Canlı Günlük, Haftalık ve Tüm Zaman Karı
- Canlı Günlük Komisyon Hesaplama
- Teklif ve Alış Fiyatı Gösterimi
- Canlı Yayılma Gösterimi
- Mum zamanlayıcı, Yerel zaman ve Sunucu zamanı
- Terminal Durumu Bağlı/Bağlı değil
- Hesap Para Birimi Gösterimi
- Zaman dilimlerini Değiştirmek için Paneli Kullanın
Tavsiyeler:
- Para Birimleri ve Çiftler: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Zaman Dilimi: H1.
- Hesap Türleri: Herhangi bir ECN hesabı, Düşük spread hesabı.
This is an excellent and awesome indicator, thank you Issam Kassas , you are genius