FX Levels MT5

FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç

Hızlı Bakış
Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş noktalarını tespit etmede, kâr hedefleri koymada ve işlemlerinizi güvenle yönetmede yardımcı olur. Şimdi deneyin ve destek/direnç analizinin ne kadar doğru bir şekilde trading’inizi üst seviyeye taşıyabileceğini kendiniz görün!


1. FX Levels Neden Traderlar İçin Son Derece Yararlıdır

Çok Hassas Destek & Direnç Bölgeleri
FX Levels, farklı broker ortamlarında bile neredeyse aynı bölgeleri oluşturacak şekilde tasarlanmıştır; bu, veri kaynaklarındaki farklılıklar ve zaman ayarları nedeniyle oluşan tutarsızlıkları çözer.
• Böylece hangi broker’ı kullanırsanız kullanın, stratejinizi inşa etmek için daha tutarlı seviyeler elde edersiniz.

Geleneksel ve İleri Teknolojinin Harmanı
• Kanıtlanmış “Lighthouse” yöntemini dinamik bir yaklaşımla birleştiren FX Levels, yalnızca günlük olarak güncellenmekle kalmaz, yeni fiyat hareketlerine de anında uyum sağlayabilir.
• İster klasik statik seviyeleri, ister fiyat hareketi doğrultusunda yeni bölgeleri gerçek zamanlı algılayan taramayı kullanabilirsiniz.

Belirgin Dönüş Noktalarını Tespit Etme
FX Levels, destek, direnç ve potansiyel pivot gibi kilit alanları öne çıkararak giriş/çıkış noktalarınızı daha da geliştirmenize yardımcı olur.
• Ayrıca bu bölgeleri, gerçek piyasa yapısını yansıtan mantıklı kâr hedefleri olarak da kullanabilirsiniz.

Tüm Enstrümanlar İçin Uygun
• Döviz çiftlerinden ve endekslerden, hisse senetlerine veya emtialara kadar FX Levels olağanüstü bir tutarlılıkla hepsini kapsar.
• Hangi piyasayı tercih ederseniz edin, kritik seviyeler özenle grafikte gösterilir.


2. Stein Investments Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Biz, Stein Investments olarak şunları sunuyoruz:

• Farklı piyasa koşullarına yönelik gelişmiş trading araçları ve göstergeleri.

• Eğitiminizi hızlandıracak eğitim materyalleri, videolar ve rehberler.

• Stratejileri ve içgörüleri paylaşabileceğiniz özel sohbetlere sahip destekleyici bir topluluk.

Stein Investments sayfamızı ziyaret ederek FX Levels’i en iyi şekilde kullanmak ve trading’de bir adım önde olmak için en yeni güncellemeleri, ipuçlarını ve kaynakları keşfedin.


3. FX Levels Kullanımına Başlama

Grafiğe FX Levels Ekleyin
• MetaTrader platformunuzu açın ve FX Levels’ı istediğiniz grafik (herhangi bir zaman dilimi) üzerine sürükleyip bırakın.
FX Levels standart canlı piyasa verileriyle hemen çalışmaya başlar; ek bir veri feed’i veya ayar gerekmez.

Tercih Ettiğiniz Yöntemi Seçin (Günlük veya Dinamik)
• Günde bir kez güncellenen sabit bir görüş istiyorsanız, klasik Lighthouse modunu kullanarak stabil referans noktaları elde edebilirsiniz.
• Gerçek zamanlı adaptasyon mu lazım? Fiyat hareketi sırasında yeni S&R bölgelerini yakalamak için dinamik yönteme geçin.


4. FX Levels Nasıl Çalışır (Kısaca Açıklama)

Lighthouse Yönteminin Temeli
• Temel “Lighthouse” modu, günlük hesaplamalarla ana destek/direnç seviyelerini belirler.
• Bu, piyasanın dönüş noktalarını bulmada veya işlem hedeflerini ayarlamada sağlam bir temel oluşturur.

Dinamik Avantaj (Gerçek Zamanlı Güncellemeler)
• Daha sık ayarlamalara ihtiyaç duyanlar için FX Levels, her mum çubuğunu analiz edip, önceden tanımlanmış günlük seviyeleri aşan yeni seviyeler de tespit edebilir.
• Özellikle günlük (intraday) veya scalping stratejilerinde seans içinde yeni çizgiler ortaya çıktığında çok faydalıdır.

Broker Deneyimiyle Kesinleştirilmiş
• Çeşitli broker veri kaynakları ve zaman kaymaları konusundaki tecrübemiz sayesinde, FX Levels farklı platformlarda tutarlı kalacak şekilde tasarlandı.
• Böylece broker veya sunucu zaman ayarı fark etmeksizin, neredeyse %100 aynı seviyelere güvenebilirsiniz.

Yüksek Olasılıklı Bölgeler Bulma
FX Levels potansiyel dönüş bölgelerini hesaplar; bu alanlar kâr alma bölgeleri olarak kullanılabileceği gibi, fiyatın aşırı hareket ettiğine dair uyarı da olabilir.


5. FX Levels’ı Pratik Şekilde Kullanma Yöntemleri

Giriş ve Çıkış Noktalarınızı Netleştirin
FX Levels’ın gösterdiği destek/direnç seviyeleri etrafında trading planınızı oluşturun—destek civarında alış, direnç civarında satış.
• Bu bölgeleri trend çizgileri, osilatörler gibi diğer göstergelerle birleştirerek sinyallerde çakışma sağlayabilirsiniz.

Mantıklı Kâr Hedefleri Belirleyin
• Her gösterilen bölge, piyasanın gerçek yapısını yansıtan makul bir take profit noktası olarak kullanılabilir.
• Böylece kazançları gereğinden erken kapatmaktan veya pozisyonu aşırı uzatmaktan kaçınırsınız.

Aşırı Uzanmış Piyasaları Es Geçin
• Eğer fiyat tanıdık bir direnci çok aşarsa veya önemli bir desteğin altına düşerse, yeni işlem açmaktan kaçınıp mevcut işlemlerde kazancı realize etmek isteyebilirsiniz.
FX Levels fiyatın tükenme sinyalleri veya potansiyel breakout fırsatlarını yakalamanızda rehberlik eder.

İhtiyaca Göre Uyarlayın
• Klasik Lighthouse (günlük güncellemeli) ve dinamik tarama modları arasında zaman dilimi ve trading stilinize göre geçiş yapabilirsiniz.
• İntraday trader’lar seans içi değişimlere hızlıca uyum sağlarken, swing trader’lar günlük referans çizgelerine güvenebilir.


6. FX Levels Gösterge Ayarları

Trading tercihlerinize göre FX Levels’ı özelleştirin:

Analiz Yöntemi
• Günlük hesaplamalar için Lighthouse (statik) seçin.
• Veya her mumda gerçek zamanlı güncelleme için Dynamic seçeneğini kullanın.

Timeframe Seçenekleri
• M5 tablosuna M15, M30, H1 gibi ek üç adede kadar zaman dilimi ekleyebilir, çoklu bakış açısıyla S&R bölgelerini değerlendirebilirsiniz.

Broker Saat Ayarları
• Klasik modda GMT ve yaz saati parametrelerini yapılandırarak farklı saat dilimlerinde de doğruluğu koruyun.
• Böylece günlük veri, ilgili seans açılış/kapanış saatlerine uyum sağlar.

Multi Instance ID
• Aynı grafikte (farklı yapılandırmalarla) birden fazla FX Levels kopyası kullanmak istiyorsanız, çakışmayı önlemek adına benzersiz ID atayın.

Uyarılar & Grafik Ayarları
• Yeni seviyelerin oluşumu veya belirli eşik değerlerine ilişkin sezgisel uyarılar tanımlayın.
• Renk düzenleri, çizgi stilleri, metin gösterimlerini grafiğinizin görünümüne uyacak şekilde özelleştirin.


7. Daha Fazla Bilgi & Yardım

FX Levels FAQ: Yakında ipuçları, videolar ve en iyi uygulamalardan oluşan özel bir SSS yayımlayacağız.

Community Chat: Özel grubumuza katılarak FX Levels kullanıcılarıyla strateji paylaşımı yapabilir, sorular sorabilir ve deneyim kazanabilirsiniz.

Support: Sorularınız veya sorunlarınız mı var? Bizimle iletişime geçin. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.


Hassas S&R ile Trading’i Geliştirmeye Hazır mısınız?
Tutarlı Hassasiyeti Deneyimleyin: Farklı broker verilerinin çelişmesi artık sorun değil—FX Levels neredeyse aynı zonları sunar.
Güvenle İşlem Yapın: Günlük veya dinamik güncellemelerle stilinize uygun şekilde giriş/çıkış ve risk yönetiminizi optimize edin.
Stein Investments Topluluğuna Katılın: Destek/direnç konusundaki isabetli içgörülerle trading’inizi ilerletmek için araçlarımızdan, rehberlerimizden ve ağımızdan yararlanın.


Vakit kaybetmeyin! Bugün FX Levels’ı kurun ve gerçekten uyarlanabilir bir S&R analizinin gücünü deneyimleyin—avantaj elde edin ve her işleminizi ileri seviyeye taşıyın!


Başarılı işlemler dileriz!
Daniel & Alain

İncelemeler 8
cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.07.24 14:52
Thank you so much for the fantastic feedback! 🙏 I’m really glad to hear that FX Levels is making your SL/TP decisions easier — and yes, the formation time is a key detail that helps identify truly meaningful zones. Great to hear you’re enjoying the full Stein Investments toolkit — your enthusiasm means a lot! 🙂
Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.07.09 14:01
What an amazing review, Oly – thank you so much! 🙏🙂
You perfectly captured the spirit of FX Levels – not just as a tool for precision, but as a real trading companion on the chart. I love how you described it, especially the part about it “screaming” where to place SL and TP – made me smile! And I truly appreciate your kind words about the support. Always happy to help and glad to see it makes a difference. Wishing you continued success with FX Levels!
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

19gunwoo
214
19gunwoo 2025.03.21 10:02 
 

Excellent very accurate.

Magnus Jonsson
77
Magnus Jonsson 2025.02.27 21:29 
 

FX Levels is nothing short of exceptional as well as Stein Investments other tools in the FX Range. The precision those levels are drawn on the charts are so on point and have helped me enormously since buying the indicator. A special shout out to the dynamic feature, super helpful. Combining FX levels with FX Power and or FX Volume is a game changer. Daniel the man behind it all, has been nothing but patient and always ready to help and advise, I can't stress enough how amazingly kind and supportive he has been towards me these past months. The work he is doing with us on both his Telegram and YouTube channels is brilliant. Although I do wonder how he has the time to do it all. Thank you Daniel.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.02.27 22:07
That’s an absolutely fantastic review, Magnus—thank you so much! 🙏 I’m truly grateful for your kind words and your ongoing support. It’s great to hear how much FX Levels has helped you, especially in combination with FX Power and FX Volume. The dynamic feature really makes a difference, and I’m glad you’re seeing the value in it. And as for time—well, let’s just say it’s a full-time passion! 😄 Really appreciate having you in the community, and I’m looking forward to hearing more about your progress. Thanks again! 🙂
Cagliostro
444
Cagliostro 2025.02.06 21:27 
 

Best s/r indicator on the market. The accuracy is laser focused, and the dynamic mode is a great companion for day trading. As a suggestion for an even smoother experience I'd love to see listed in the additional timeframes (1/2/3) the options for 1st highest TF and 2nd highest TF. This would help to check different TF without the need to manually change the TF of the additional levels. Thanks Daniel, awesome product!

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.02.06 21:33
Thank you very much for your great feedback, Harakty! Your suggestion is interesting, and while I can’t promise anything right now, I’ll keep it in mind for future updates to enhance the user experience. I really appreciate your input! 🙏🙂
SamitR
1456
SamitR 2025.02.06 10:10 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.02.06 12:20
Hi Samit, The review section isn’t the right place for support requests, but don’t worry—I’ll send you a private message to help you resolve this. Talk soon! Best regards, Daniel
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2025.01.29 03:33 
 

I recently got the FX Levels Indicator on MQL5, and I’m really impressed. It does a great job of identifying support and resistance levels, and what I love most is that it shows multiple S/R levels on one chart. This makes it super helpful for spotting key zones without switching timeframes constantly. The indicator is clear, easy to use, and doesn’t clutter the chart. It adapts well to different market conditions, and so far, it’s been really reliable.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.01.29 08:00
Hi Andreas, Thank you for your great review! I’m really glad to hear that FX Levels is helping you identify key support and resistance zones without the need to constantly switch timeframes. Keeping the chart clear while providing reliable insights was exactly the goal when developing the indicator. I appreciate your support and wish you continued success in your trading! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
İncelemeye yanıt