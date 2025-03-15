SMC Venom Model BPR MT5

L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi:

  • FVG (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi.
  • BPR (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che formano un "ponte", ovvero una zona di breakout e un ritorno al livello quando il prezzo si muove con un'attività a basso volume, creando un gap tra le candele.

Questi modelli aiutano i trader a identificare i principali livelli di supporto/resistenza, le zone di breakout e i punti di ingresso in base all'analisi dei volumi e delle dinamiche dei prezzi sul grafico in cui si verificano le interazioni tra i principali operatori di mercato e i partecipanti ordinari.

L'indicatore visualizza modelli sotto forma di rettangoli e frecce e supporta anche impostazioni di avviso flessibili.

Caratteristiche principali:

  • Modalità di visualizzazione dei pattern: scegli tra la visualizzazione dei pattern BPR (rialzisti e ribassisti) o dei pattern FVG (rialzisti e ribassisti).
  • Possibilità di nascondere tutti i pattern per l'analisi del grafico.
  • Filtra per numero di barre: distanza min/max tra FVG nella struttura BPR.


Visualizzazione aggiuntiva dei segnali:

  • Frecce con possibilità di scelta tra 9 tipi (standard, sottili, frattali, ecc.) oppure inserimento manuale dei codici Wingdings, la cui tabella può essere facoltativamente visualizzata sul grafico.
  • Ölçekleme sırasında renk, boyut ve bunların fiyata göre dinamik ofsetinin ayarlanması.


Filtro temporale:

  • Limitare il funzionamento dell'indicatore a una finestra temporale specifica (ad esempio, per il trading all'interno di una sessione).


Sistema di notifica flessibile:

  • Avvisi
  • Notifiche push sul tuo dispositivo mobile.
  • Notifiche via email.
  • Segnali sonori (file personalizzato, ad esempio alert.wav).
  • Personalizzazione del testo del messaggio (ad esempio, "Segnale di salita" o "Segnale di discesa").


Ottimizzazione della grafica e delle prestazioni:

  • Limitare il controllo della cronologia (BarsToCheck) per ridurre il carico sulla CPU.
  • Pulizia automatica dei grafici quando si elimina un indicatore, che ha tre modalità: eliminazione dei soli oggetti, pulizia completa o abbandono.


Versatilità:

  • L'indicatore è adatto all'uso su qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi coppia di valute.

Utilizza l'indicatore SMC Venom Model BPR come aggiunta al tuo sistema di trading

