DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır:





Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir.





Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler





BoS genellikle fiyatın önceki fiyat hareketleriyle belirlenen bir swing dip veya swing tepe noktasını kesin bir şekilde geçmesi durumunda ortaya çıkar. Fiyatlar bir swing high'ın üzerine çıktığında veya bir swing low'ın altına düştüğünde, daha önceden oluşmuş bir piyasa yapısını bozarlar ve bu nedenle buna "kopuş" yapısı denir. Bu durum sıklıkla piyasa duyarlılığında ve trend yönünde bir değişime işaret eder ve mevcut bir trendin devam ettiğini veya yeni bir trendin başladığını işaret eder.





Genellikle, kapanış doğruluğunu iyileştirmek için, zararı durdur ve kar al emri koymamanız önerilir. Son pozisyon genellikle aynı yöndeki bir sonraki kırılma noktasında kapatılır veya ters yöndeki kırılma noktasında kapatılır.





Belirli bir üründe işlem yapma konusunda yeterli deneyim kazandığınızda SL=7*TP oranını kullanabilirsiniz.





Forex sembolleri için TP=500 (5$/minimum işlem hacmi), SL=3500 (35$/minimum işlem hacmi) belirleyin; birim numarası POINTS'tir.





Volatility 75 Endeksi sembolü için TP=500000 (5 USD/minimum işlem hacmi), SL=3500000 (35 USD/minimum işlem hacmi); birim puan PUAN olarak ayarlayın.





Belirli bir UP ve DN fiyat çizgisinin kırılması durumunda, bir sonraki UP ve DN çizgisinin göründüğü zaman, pozisyonu kapatmak için son fırsat olarak da kullanılabilir.





DYJ BoS, herhangi bir grafik döneminin herhangi bir ürünü için geçerlidir.





Ve bu SATIN AL ve SAT sinyalleri gönderilir, lütfen DYJ Follow Me veya oyun stratejisine sahip daha iyi bir araç takip yazılımını indirin





DYJ GameDevice kopyalama ticareti yazılımı bu sinyalleri alabilir, pozisyonları otomatik olarak açıp kapatabilir ve oyun stratejisi fonksiyonlarını kullanarak zarar ettiren emirleri kâra dönüştürebilir.









Ayrıca göstergenin gerçek işlem açılış ve kapanış pozisyonlarını görüntüleyen ve toplam karı ve maksimum yüzer zararı hesaplayan DYJ Matematiksel model tüccar göstergesi işlem analizi modelini de kullanabilirsiniz!













parametre





InpUseLanguage = İngilizce -- Dil seçin





InpScanBoSBars = 20 -- BoS Çubukları