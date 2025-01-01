Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çizen bir Otomatik Fibonacci Seviyesi sistemi içerir. Bu araç, traderların daha fazla güven ve yapı ile planlama yapmasını ve karar vermesini sağlar, Smart Money Concepts temelinde emir girişlerinin verimliliğini artırır. Bu, tek bir araçta akıllı bölge analizi ile gerçek zamanlı işlem giriş sinyallerini birleştiren bir Gösterge + Sinyal Sistemi (2’si 1 arada) paketidir. Bu sistemi doğrudan kullanıyor olun veya kendi analizleriniz için, bireysel ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

-----------------------------------------------------------------------

📍 ÜCRETSİZ! The FABLE Pro Suite – Akıllı Para Trader’ları için Hepsi Bir Arada Ticaret Araç Seti

Bu göstergeyi satın aldığınızda, The FABLE Pro Suite’i tamamen ücretsiz olarak alacaksınız!

Her Akıllı Para Konseptleri (SMC) trader’ının sahip olması gereken temel bir araç
Sadece SMC FABLE destekçileri için özel olarak tasarlanmıştır
Daha doğru analiz yapmanıza ve daha verimli kararlar almanıza yardımcı olur.
Satın alma sonrası anında indirme imkanı – beklemeye gerek yok!

📍 The FABLE Pro Suite Araç Seti : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB
                                             📃 Kurulum Kılavuzu : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

-----------------------------------------------------------------------

Özellikler şunları içerir: 

📍Yeni Özellik: Hacimlendirilmiş Emir Blokları (VOB)  https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

  • Otomatik piyasa yapısı tespiti (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) ile iç ve dış piyasa yapısı arasında net ayrım.

  • İlgi Noktaları (POI): Yapı kırılmasından sonra tüm bölgeler.

  • Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) tanımlaması.

  • Likidite, Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler, PDH / PDL (Önceki Günün Yüksek/Düşük Seviyeleri), PWH / PWL (Önceki Haftanın Yüksek/Düşük Seviyeleri).

  • Premium ve İndirim alanları.

  • Otomatik Fibonacci Seviyesi: Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleri ile geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin.

  • Ticaret seansı saatleri (Tokyo, Londra, New York).

  • Kişiselleştirilebilir kontrol paneli, benzersiz ticaret stilinize uyacak şekilde ayarlanabilir.

  • Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

  • Bölgeler asla kaybolmaz – geçmiş veriler üzerinde backtest yapmak ve planlama yapmak kolaydır. Çoklu zaman dilimleri ve faktörler üzerinde analiz yapmak isteyen stratejik traderlar için idealdir. Metodik olarak eğitim almanıza ve hassas ticaret stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

  • Bu araç, ticaret sinyallerini açıp kapatmanıza ve grafik görünümünü tercih ettiğiniz stile göre özelleştirmenize olanak tanır. Sistemi kullanarak veya kendi analizlerinize dayanarak ticaret yapıyor olun, bu özellik stratejinize uygun esneklik sunar.

  • Tek pakette Gösterge + Sinyal Sistemi: Güçlü bölge analizini gerçek zamanlı giriş sinyalleriyle birleştirir – hepsi tek bir araçta.

  • İpucu: Her varlığa uygun Swing ayarını yaparak backtest ile ticaret doğruluğunuzu artırın. Swing değerini her döviz çifti veya varlığın özel özelliklerine göre ayarlamak, daha kesin stratejiler geliştirmenize ve sonuçları daha etkili analiz etmenize yardımcı olur.

*** Sistem, hem piyasa analizi hem de sinyal gösteriminde gerçek zamanlı çalışır ve yeniden boyama (repaint) yapmaz. ***

Bizimle canlı ileri test yapın : https://www.youtube.com/@fableedge     
  Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg
Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

-----------------------------------------------------------------------

  • Kullanıcı Kılavuzu: Kontrol Paneli & Özellik Ayarları ve SSS - Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe

https://docs.google.com/document/d/1xgUfsj3LqrAHXzhi-CTIdvAjMbWHCOx67G4GpiYwpy8

------------------------------------------------------

  • “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” Göstergesinin Ücretsiz Demo Sürümü Nasıl İndirilir

https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

https://youtu.be/lHWQRQLmniE

------------------------------------------------------

  • “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” göstergesinden alınmış gerçek ekran görüntüsü örneği.

https://docs.google.com/document/d/1UiQfxFwOnMuCWdIsYscPWit98_XJ5ipLHYjZ5kr-gtU

------------------------------------------------------
  • Kurulum, Satın Alma, Güncelleme ve Sürümleri Anlama İçin Adım Adım Kılavuz

------------------------------------------------------

SMC | Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) | AKILLI PARA | SMC Sinyalleri | Entry In The Zone | Bölge | SMC Tersine Dönüş Sinyal Aracı | SMCFABLE | SMC MT5 | MT5 için Akıllı Para Konseptleri | MT5 üzerinde SMC Göstergesi | Sinyaller | SMC Sinyal Göstergesi | SMC Sinyal Göstergesi MT5 | Piyasa Yapısı | ICT | Piyasa Yapısı Analizi | BOS CHoCH | orderblock | Otomatik BOS CHoCH Algılayıcı | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Arz ve Talep | SD | Fair Value Gaps | FVG | Likidite | Premium İndirim | İlgi Noktası (POI) | POI | otomatik Fibonacci seviyeleri | Otomatik Fib Seviyesi | Taze Bölge Tanımlama | SMC Çoklu Zaman Dilimi | Çoklu Zaman Dilimi Analizi | Ticaret Seansı Analizörü | Tokyo, Londra, New York Ticaret Seansı İçgörüleri | Destek Direnç | Eşit Yüksekler Eşit Düşükler | PDH/PDL/PWH/PWL | Ölçek Kilitleme Özelliği | Gerçek Zamanlı Uyarılar | Özelleştirilebilir Kontrol Paneli | FABLE | SMC FABLE

------------------------------------------------------

Neden Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe’i Seçmelisiniz?

Akıllı Para Konsepti (SMC) ile Tersine Dönüş Sinyallerini birleştiren bir Gösterge, Risk/Ödül Oranınızı (R/R) iyileştirmek için tasarlandı.
SMC İlkelerine Dayalı Piyasa Yapısı Analizi, karar alma hassasiyetini artırmak için piyasa yapısını analiz eder.
Piyasa yapısı değişikliklerini asla kaçırmayın! Otomatik BOS CHoCH ve Çoklu Zaman Dilimi Kontrol Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!
Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Birden fazla zaman dilimini eş zamanlı analiz ederek daha geniş bir piyasa perspektifi kazanın.
Ana Bölgelerin Otomatik Tespiti: Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD), Fair Value Gaps (FVG) otomatik olarak vurgulanır.
POI, Taze Bölgeler – Potansiyel işlem fırsatları için dokunulmamış alanları belirler.
Otomatik Fib Seviyesi – Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleriyle geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin. Sistem, fiyatın geri çekilmesi veya dönüş yapması muhtemel alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır. Swing yüksek seviyeden düşük seviyeye (veya trende bağlı olarak tersine) otomatik olarak Fibonacci seviyelerini çizer.
Ticaret Seansı Analizi – Tokyo, Londra ve New York seansları sırasında fiyat davranışını analiz eder.
Kişiselleştirilebilir Kontrol Paneli ve Kullanıcı Dostu Ayarlar – Ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirin. Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
Gerçek Zamanlı Uyarılar – Fiyat önemli bölgelere dokunduğunda anında bildirim alın!
Sistemimizi mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarladık.

------------------------------------------------------

Lütfen bu mesajı okuyun: Bu sürüm Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı içermemektedir, ancak onu Utility (Yardımcı Araçlar) bölümünde edinebilirsiniz!

Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı da ister misiniz? : https://www.mql5.com/en/market/product/132925

Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe Gösterge sürümü ile Utility (Yardımcı Araçlar) sürümü arasındaki fark nedir?

  • Her iki sürüm özellikler açısından tamamen aynıdır. Tek fark, Utility sürümüne Risk Başına İşlem (Risk Per Trade) özelliğinin eklenmiş olmasıdır.

  • Diğer her şey aynıdır. Zaten başka ticaret hesaplama araçlarınız varsa, grafiklere ek araçlar bağlamanıza olanak tanıdığı için Gösterge sürümünü kullanmanızı öneririm.

  • Öte yandan, Risk Başına İşlem özelliğini içeren Utility sürümü diğer göstergeleri eklemeyi desteklemez.

  • Ancak, avantajı kurulum sürecini basitleştirmesidir; çünkü başka bir şey eklemenize gerek kalmaz.

------------------------------------------------------

SMC Temel Özellikleri

  1. Doğru Giriş Noktaları (SMC Tuzaklarından Kaçınma)
    Yüksek olasılıklı işlem girişleri bulun.
    Yaygın SMC tuzaklarından kaçınan işlem sinyalleri.

  2. SMC Temelli Piyasa Yapısı Analizi
    Otomatik Trend Tespiti: Tüm zaman dilimlerinde trendleri analiz ederek, büyük piyasa trendine uygun işlem yapmanıza yardımcı olur.
    Piyasa yapısı değişimini asla kaçırmayın! Otomatik BOS CHoCH ve Çoklu Zaman Dilimi Kontrol Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!
    Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Yüksek ve düşük zaman dilimi analizlerini birleştirerek daha yüksek hassasiyet sağlar.
    Piyasa Yapısını Otomatik Güncelleme: Fiyat hareketlerine uyum sağlayarak piyasa yapısını gerçek zamanlı günceller.

  3. Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) Doğru Tanımlama
    Önemli piyasa bölgelerini otomatik olarak vurgular.
    POI (İlgi Noktası): Akıllı Paranın aktif olduğu önemli bölgeleri tanımlar; örneğin Order Blocks, FVG’ler ve Likidite Toplamaları.
    Fresh Zones (Taze Bölgeler): Piyasanın henüz tepki vermediği, işlem girişleri için ideal dokunulmamış bölgeleri bulur.

  4. Otomatik Fibonacci Seviyesi

Otomatik Çizilen Fibonacci Seviyeleri ile Geri Çekilmeleri ve Dönüşleri Tespit Edin
Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapması muhtemel bölgeleri analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır.
Sistem, trend yönüne bağlı olarak swing yüksek seviyeden düşük seviyeye (veya tersine) otomatik olarak Fibonacci seviyelerini çizer.

Fibonacci Seviyeleri : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs

  1. Premium İndirim
    Hassas girişler için Premium İndirim seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve vurgular.

  2. Likidite Bölgesi Tespiti
    Yüksek likidite alanlarını tespit eder, bunlar şunları içerir:

  • Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler

  • Önceki Günün En Yüksek ve En Düşük Seviyeleri

  • Önceki Haftanın En Yüksek ve En Düşük Seviyeleri

  1. İşlem Seansı Analizi
    Fiyat davranışını her piyasa seansına göre analiz eder:

  • Tokyo Seansı: Genellikle düşük volatilite, Akıllı Paranın likidite tuzakları oluşturduğu dönem.

  • Londra Seansı: Yüksek işlem hacmi ve büyük fiyat hareketleri, kırılmalar ve trend devamları için ideal.

  • New York Seansı: Artan volatilite ve likidite, New York dönüşlerini ve likidite taramalarını yakalamak için ideal.

  1. Özelleştirilebilir Kontrol Paneli
    Ticaret stilinize tamamen uyacak şekilde ayarlanabilir.

  2. Hızlı Zaman Dilimi Değiştirme
    Verimli analiz için zaman dilimleri arasında anında geçiş yapın.

  3. Kullanıcı Dostu Ayarlar
    Ticaret stratejinize uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir ayarlar.

  4. Tek ve Çoklu Zaman Dilimi Modları
    Maksimum esneklik için tekli ve çoklu zaman dilimi analizleri arasında geçiş yapın.

  5. Uyarı Sistemi
    Farklı zaman dilimlerinde Giriş Noktası ve Giriş Bölgesi uyarıları.
    Pop-up bildirimleri ve gerçek zamanlı push bildirimleri ile uyarılar alın.

------------------------------------------------------

https://docs.google.com/document/d/1V5kS3paIXZaoLhQ1u_oKKhRp84jzbZ7N2PU8wJTOots

------------------------------------------------------

📍SMC FABLE ürünlerine gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.
İletişim: Herhangi bir sorunuz varsa veya destek ihtiyacınız olursa, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


İncelemeler 24
xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
343
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
rerem119
118
rerem119 2025.07.26 21:27 
 

Perfect for trading gold ! Perfectly fits my trading style. Keep up the good work bro.

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.07.27 02:34
Dear [rerem119], Thank you so much for your support and wonderful review 🙏💙
We will continue to improve and develop the program to make it even better.
If you encounter any inconvenience while using the program, please feel free to contact me anytime. I’m always here to help you.
112586
362
112586 2025.07.23 15:08 
 

thanks for the update, i checked the new version: I don't see the session names , the buy signal not visible only sell....thanks again

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.07.23 16:02
Dear 112586, Thank you so much for your support and for the helpful review 🙏 The session names are displayed inside the session box, but the text might be small, which could make it hard to see clearly. However, if you hover your mouse over the session box, the session name and session time will appear. The Buy/Sell signals function normally but do not appear in every zone because the program has specific conditions for generating signals. We try to filter out false signals or signals caused by sideways market movement to minimize false signals as much as possible. *** Could you please send me a screenshot via private message showing the missing session names and the missing Buy signals? I’ll check it for you, as everything seems to be working fine on my end. If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Thank you very much again.
Simon Peter Ward
421
Simon Peter Ward 2025.07.08 15:00 
 

amazing indicator! allows me to make perfect entries

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.07.09 03:14
Hello Simon Peter Ward, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💌
I will keep improving and developing it to make it even better.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
K G
23
K G 2025.06.20 14:06 
 

I’ve been using this indicator for 3 days now – it’s great, the best one I’ve come across so far. It’s a pity it doesn’t open positions automatically when a signal appears.

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.06.20 16:08
Hello K G, Thank you so much for your support and for the wonderful review. I will keep improving and developing it to make it even better.🙏😊
athibet chaihawong
34
athibet chaihawong 2025.06.03 10:28 
 

Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” is a top-tier tool for Smart Money Concept traders. It clearly shows structure, order blocks, and key zones across multiple timeframes. Very accurate and easy to use

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.06.03 13:20
Dear Athibet Chaihawong,
Thank you very much for your review — I really appreciate it.🙏😊
I’m glad to hear that “Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” has been helpful to you.
I will continue to improve this tool to make it even more effective.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
Nandibuhle1974
19
Nandibuhle1974 2025.06.02 07:46 
 

I have been using this indicator for almost 3 weeks now, i must say this is one of the best SMC,s Indicator i have ever seen . I backtested it and went way above 50%. Infact it went to 63% so it's more than good, it's rediculously wonderful. Keep up the good work.

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.06.02 11:47
Dear Nandibuhle1974, Thank you so much for taking the time to write a review for me. 🙏
It truly means a lot to me. I will continue to improve the product and enhance the quality of this indicator consistently.
Thanks again! ***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to assist you.
Aravind Kolanupaka
9445
Aravind Kolanupaka 2025.05.27 18:24 
 

Very good indicator that is helping me with SMC. Great customer service and promptly fixing issues or even dealing patiently with complaining customer like me ;) and author is constantly improving the indicator.

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.28 06:15
Dear Aravind Kolanupaka , Thank you so much for your kind and valuable review 🙏💌
I'm truly happy to hear that the indicator has been effective in supporting your SMC trading. I’m fully dedicated to developing and supporting all users, and I sincerely appreciate you taking the time to report any issues. I always believe that every problem, once resolved, helps make things even better. If you ever run into any issues in the future, please don’t hesitate to reach out — I’m always happy to help
carlain yvan
25
carlain yvan 2025.05.21 16:30 
 

Bonjour je suis un apprenti tradeur. Les Indicateurs sont tres utiles. Mais j'ai un gros soucis. Les signaux de buy et de sell ne sont pas tres winner. y a til une possibilite dameliorer les signaux de buy et sell

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.21 17:03
Cher Carlain Yvan,
Merci beaucoup pour votre avis précieux.
Vos commentaires me sont très utiles. Je travaille actuellement à améliorer et affiner continuellement l’indicateur ainsi que les signaux, et je continuerai à le mettre à jour régulièrement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du programme, n’hésitez surtout pas à me contacter. Je suis toujours heureuse et prête à vous aider ! 🙏
MD
606
MD 2025.05.20 17:38 
 

In one sentence, A fantastic tool A fantastic and professional developer

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.21 04:19
Dear MD,
Thank you very much for your wonderful review.
Your feedback means a lot to me and encourages me to keep improving.
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to help you! 🙏
LeongTrader
25
LeongTrader 2025.05.20 13:50 
 

For a newbie trader like myself, identifying and drawing ob and fvg and fibs as well as doing this in multi time frames was an absolutely daunting task! But with Fable's SMC indicator all this was automated and took away all that mundane tasks and i instead focused more on my entries. This indicator is an absolute help and with all the info clear in front of me not only can i make better decisions of entering a buy or sell but also make a more precise entry and exit. Today when i though to close a buy trade opened after about 200 pips due to price looking like its comming back down...the indicator showed me that there was a new OB forming and that helped me decide to stay in the trade and move my SL (above BE) right under it, and hey presto, price tapped into the new OB and shot back up to my original TP scoring 283 pips! It saved me from making a bad decision of cutting profits! It didnt end there...with the indicator drawing out the premium and OB area above...i was able to nicely setup a pending sell order and continued to combo my trades for more profits! Therefore i give this indicator an absoluite 5/5 star! PS. im aware TradingView (TV) has such similar tools but if you are trading on MT5, having it in MT5 itself makes a lot of difference as you dont need to flip around and measure on TV where you want to enter trade then switch back to MT5 to do it....its such a relief to have all this in MT5 itself, and oh did i miss out that having the fib levels drawn auto at every time frame you switch around is a mad blessing too? from my previous experience drawing fibs on MT5 at diff time frames made such a mess, and completely clutter...now with this i can easily switch around and its all done for my ease of view. Thank you Sirikorn Rungsang for creating this indicator and at such a reasonble price too! Love it! You are awesome!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.20 15:18
Dear LeongTrader, I sincerely thank you for taking the time to write a review for me. Your feedback means a great deal to me, and I will continue to improve the product consistently. Thank you once again! 🙏 ***If you encounter any issues while using the program, please do not hesitate to contact me. I am always happy and ready to assist you!😊
fahmi20
1048
fahmi20 2025.05.19 15:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.20 02:09
Dear fahmi20,
I would like to sincerely thank you for taking the time to write a review for me.
It truly means a lot to me, and I will continue to improve the product consistently.
Thank you once again from the bottom of my heart! 🙏
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to reach out to me. I’m always happy and ready to assist you!
ulmas87
111
ulmas87 2025.05.17 17:23 
 

Очень хороший инструмент для торговля я выражаю свою благодарности автору!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.18 04:10
Здравствуйте, уважаемый(ая) ulmas87,
Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня вернулись и написали отзыв для меня.
Это очень много значит для меня. Ещё раз сердечно благодарю вас! 🙏 ***Если у вас возникнут какие-либо проблемы с использованием программы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда с радостью и полной готовностью помогу вам!
amrandrm
51
amrandrm 2025.05.16 16:10 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.16 17:37
Dear amrandrm,
Thank you very much for supporting my product and for your kind and helpful review. I sincerely appreciate it.🙏
I’ve already reached out to Support on your behalf. Let’s wait for their response, and I’ll update you as soon as I hear back.
May I kindly inform you via private message once I receive a response from Support?
Ethienne
791
Ethienne 2025.05.12 04:05 
 

Good day. Thank you so very much for putting together and in a very very simple way a set of complicated concepts. With a couple of days using the indicator, it has been very useful to support entries and exits with profits. Excellent work. The only suggestion I would make is to integrate in future releases the automated Fibonacci levels. I cannot wait a new release with bright ideas included in the indicator!

Sirikorn Rungsang
3283
Geliştiriciden yanıt Sirikorn Rungsang 2025.05.12 05:00
Hello manuelcisneros, It’s a pleasure to meet you! I hope you are doing well. I truly appreciate and am deeply touched by your warm support and review. It means a lot to me, and I’m so happy to hear that you’ve been able to fully benefit from what I’ve worked hard to develop. Thank you from the bottom of my heart. Your suggestion is incredibly helpful to me! Adding the automatic Fibonacci levels is already in my plan. Your feedback is truly valuable, and I will do my best to develop it further. Thank you once again, from the bottom of my heart.🙏💙💌
