Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çizen bir Otomatik Fibonacci Seviyesi sistemi içerir. Bu araç, traderların daha fazla güven ve yapı ile planlama yapmasını ve karar vermesini sağlar, Smart Money Concepts temelinde emir girişlerinin verimliliğini artırır. Bu, tek bir araçta akıllı bölge analizi ile gerçek zamanlı işlem giriş sinyallerini birleştiren bir Gösterge + Sinyal Sistemi (2’si 1 arada) paketidir. Bu sistemi doğrudan kullanıyor olun veya kendi analizleriniz için, bireysel ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

📍 ÜCRETSİZ! The FABLE Pro Suite – Akıllı Para Trader’ları için Hepsi Bir Arada Ticaret Araç Seti

Bu göstergeyi satın aldığınızda, The FABLE Pro Suite’i tamamen ücretsiz olarak alacaksınız!

Her Akıllı Para Konseptleri (SMC) trader’ının sahip olması gereken temel bir araç

Sadece SMC FABLE destekçileri için özel olarak tasarlanmıştır

Daha doğru analiz yapmanıza ve daha verimli kararlar almanıza yardımcı olur.

Satın alma sonrası anında indirme imkanı – beklemeye gerek yok!

📍 The FABLE Pro Suite Araç Seti : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

📃 Kurulum Kılavuzu : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



Özellikler şunları içerir:

📍Yeni Özellik: Hacimlendirilmiş Emir Blokları (VOB) https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

Otomatik piyasa yapısı tespiti (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) ile iç ve dış piyasa yapısı arasında net ayrım.

İlgi Noktaları (POI): Yapı kırılmasından sonra tüm bölgeler.

Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) tanımlaması.

Likidite, Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler, PDH / PDL (Önceki Günün Yüksek/Düşük Seviyeleri), PWH / PWL (Önceki Haftanın Yüksek/Düşük Seviyeleri).

Premium ve İndirim alanları.

Otomatik Fibonacci Seviyesi: Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleri ile geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin.

Ticaret seansı saatleri (Tokyo, Londra, New York).

Kişiselleştirilebilir kontrol paneli, benzersiz ticaret stilinize uyacak şekilde ayarlanabilir.

Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölgeler asla kaybolmaz – geçmiş veriler üzerinde backtest yapmak ve planlama yapmak kolaydır. Çoklu zaman dilimleri ve faktörler üzerinde analiz yapmak isteyen stratejik traderlar için idealdir. Metodik olarak eğitim almanıza ve hassas ticaret stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu araç, ticaret sinyallerini açıp kapatmanıza ve grafik görünümünü tercih ettiğiniz stile göre özelleştirmenize olanak tanır. Sistemi kullanarak veya kendi analizlerinize dayanarak ticaret yapıyor olun, bu özellik stratejinize uygun esneklik sunar.

Tek pakette Gösterge + Sinyal Sistemi: Güçlü bölge analizini gerçek zamanlı giriş sinyalleriyle birleştirir – hepsi tek bir araçta.

İpucu: Her varlığa uygun Swing ayarını yaparak backtest ile ticaret doğruluğunuzu artırın. Swing değerini her döviz çifti veya varlığın özel özelliklerine göre ayarlamak, daha kesin stratejiler geliştirmenize ve sonuçları daha etkili analiz etmenize yardımcı olur.

*** Sistem, hem piyasa analizi hem de sinyal gösteriminde gerçek zamanlı çalışır ve yeniden boyama (repaint) yapmaz. ***

Bizimle canlı ileri test yapın : https://www.youtube.com/@fableedge

Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg

Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

Kullanıcı Kılavuzu: Kontrol Paneli & Özellik Ayarları ve SSS - Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe

“Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” Göstergesinin Ücretsiz Demo Sürümü Nasıl İndirilir

https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

https://youtu.be/lHWQRQLmniE

“Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” göstergesinden alınmış gerçek ekran görüntüsü örneği.

Kurulum, Satın Alma, Güncelleme ve Sürümleri Anlama İçin Adım Adım Kılavuz

Neden Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe’i Seçmelisiniz?

Akıllı Para Konsepti (SMC) ile Tersine Dönüş Sinyallerini birleştiren bir Gösterge, Risk/Ödül Oranınızı (R/R) iyileştirmek için tasarlandı.

SMC İlkelerine Dayalı Piyasa Yapısı Analizi, karar alma hassasiyetini artırmak için piyasa yapısını analiz eder.

Piyasa yapısı değişikliklerini asla kaçırmayın! Otomatik BOS CHoCH ve Çoklu Zaman Dilimi Kontrol Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!

Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Birden fazla zaman dilimini eş zamanlı analiz ederek daha geniş bir piyasa perspektifi kazanın.

Ana Bölgelerin Otomatik Tespiti: Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD), Fair Value Gaps (FVG) otomatik olarak vurgulanır.

POI, Taze Bölgeler – Potansiyel işlem fırsatları için dokunulmamış alanları belirler.

Otomatik Fib Seviyesi – Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleriyle geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin. Sistem, fiyatın geri çekilmesi veya dönüş yapması muhtemel alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır. Swing yüksek seviyeden düşük seviyeye (veya trende bağlı olarak tersine) otomatik olarak Fibonacci seviyelerini çizer.

Ticaret Seansı Analizi – Tokyo, Londra ve New York seansları sırasında fiyat davranışını analiz eder.

Kişiselleştirilebilir Kontrol Paneli ve Kullanıcı Dostu Ayarlar – Ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirin. Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Gerçek Zamanlı Uyarılar – Fiyat önemli bölgelere dokunduğunda anında bildirim alın!

Sistemimizi mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarladık.

Lütfen bu mesajı okuyun: Bu sürüm Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı içermemektedir, ancak onu Utility (Yardımcı Araçlar) bölümünde edinebilirsiniz!

Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı da ister misiniz? : https://www.mql5.com/en/market/product/132925



Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe Gösterge sürümü ile Utility (Yardımcı Araçlar) sürümü arasındaki fark nedir?

Her iki sürüm özellikler açısından tamamen aynıdır. Tek fark, Utility sürümüne Risk Başına İşlem (Risk Per Trade) özelliğinin eklenmiş olmasıdır.

Diğer her şey aynıdır. Zaten başka ticaret hesaplama araçlarınız varsa, grafiklere ek araçlar bağlamanıza olanak tanıdığı için Gösterge sürümünü kullanmanızı öneririm.

Öte yandan, Risk Başına İşlem özelliğini içeren Utility sürümü diğer göstergeleri eklemeyi desteklemez.

Ancak, avantajı kurulum sürecini basitleştirmesidir; çünkü başka bir şey eklemenize gerek kalmaz.

------------------------------------------------------ SMC Temel Özellikleri Doğru Giriş Noktaları (SMC Tuzaklarından Kaçınma)

Yüksek olasılıklı işlem girişleri bulun.

Yaygın SMC tuzaklarından kaçınan işlem sinyalleri. SMC Temelli Piyasa Yapısı Analizi

Otomatik Trend Tespiti: Tüm zaman dilimlerinde trendleri analiz ederek, büyük piyasa trendine uygun işlem yapmanıza yardımcı olur.

Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Yüksek ve düşük zaman dilimi analizlerini birleştirerek daha yüksek hassasiyet sağlar.

Piyasa Yapısını Otomatik Güncelleme: Fiyat hareketlerine uyum sağlayarak piyasa yapısını gerçek zamanlı günceller. Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) Doğru Tanımlama

Önemli piyasa bölgelerini otomatik olarak vurgular.

POI (İlgi Noktası): Akıllı Paranın aktif olduğu önemli bölgeleri tanımlar; örneğin Order Blocks, FVG’ler ve Likidite Toplamaları.

Fresh Zones (Taze Bölgeler): Piyasanın henüz tepki vermediği, işlem girişleri için ideal dokunulmamış bölgeleri bulur. Otomatik Fibonacci Seviyesi Otomatik Çizilen Fibonacci Seviyeleri ile Geri Çekilmeleri ve Dönüşleri Tespit Edin

Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapması muhtemel bölgeleri analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır.

Sistem, trend yönüne bağlı olarak swing yüksek seviyeden düşük seviyeye (veya tersine) otomatik olarak Fibonacci seviyelerini çizer. Fibonacci Seviyeleri : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs



Premium İndirim

Hassas girişler için Premium İndirim seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve vurgular. Likidite Bölgesi Tespiti

Yüksek likidite alanlarını tespit eder, bunlar şunları içerir:

Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler

Önceki Günün En Yüksek ve En Düşük Seviyeleri

Önceki Haftanın En Yüksek ve En Düşük Seviyeleri

İşlem Seansı Analizi

Fiyat davranışını her piyasa seansına göre analiz eder:

Tokyo Seansı: Genellikle düşük volatilite, Akıllı Paranın likidite tuzakları oluşturduğu dönem.

Londra Seansı: Yüksek işlem hacmi ve büyük fiyat hareketleri, kırılmalar ve trend devamları için ideal.

New York Seansı: Artan volatilite ve likidite, New York dönüşlerini ve likidite taramalarını yakalamak için ideal.

Özelleştirilebilir Kontrol Paneli

Ticaret stilinize tamamen uyacak şekilde ayarlanabilir. Hızlı Zaman Dilimi Değiştirme

Verimli analiz için zaman dilimleri arasında anında geçiş yapın. Kullanıcı Dostu Ayarlar

Ticaret stratejinize uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir ayarlar. Tek ve Çoklu Zaman Dilimi Modları

Maksimum esneklik için tekli ve çoklu zaman dilimi analizleri arasında geçiş yapın. Uyarı Sistemi

Farklı zaman dilimlerinde Giriş Noktası ve Giriş Bölgesi uyarıları.

Pop-up bildirimleri ve gerçek zamanlı push bildirimleri ile uyarılar alın.

📍SMC FABLE ürünlerine gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.

İletişim: Herhangi bir sorunuz varsa veya destek ihtiyacınız olursa, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



