IX Power MT5

4.86

IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler

Genel Bakış
IX Power, endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power, tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güvenilir bir araç haline getirir. Herhangi bir grafikte sorunsuz çalışır ve ticaret kararlarınızı geliştirmek için net ve uygulanabilir içgörüler sağlar.


1. IX Power’ın Traderlar için Neden Önemli Olduğu

Çoklu Piyasa Güç Analizi
IX Power, endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü hesaplar ve her piyasa için özelleştirilmiş içgörüler sunar.
• US30, WTI, altın, Bitcoin veya döviz çiftleri gibi varlıkları izleyerek ticaret fırsatlarını keşfedebilirsiniz.

Geniş Bir Piyasa Yelpazesine Uygun
• Forex için, FX Power, tüm ilgili çiftleri analiz ederek eşsiz bir doğruluk sunar.
IX Power, yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır ve forex dışındaki piyasalar veya basit forex analizleri için idealdir.

Gerçek Zamanlı Uyarlanabilirlik
• Uyarlanabilir algoritmasıyla, IX Power, piyasa verilerindeki değişikliklere anında tepki verir ve sizi en son trendlerle güncel tutar.
• Gerçek zamanlı güç güncellemeleriyle piyasa hareketlerini takip ederek stratejinizi mevcut koşullara göre uyumlu tutabilirsiniz.

Her Grafikte Sorunsuz Çalışır
• İster forex, endeksler, emtialar veya kripto paralar ticareti yapın, IX Power tüm sembollerde sorunsuz çalışır.
• Odaklanmış hesaplamaları ve sezgisel arayüzü ile her trader için vazgeçilmez bir araçtır.


2. Stein Investments ile Daha Fazla Bilgi Edinin

Stein Investments olarak şunları sunuyoruz:

• Çeşitli piyasalar için tasarlanmış gelişmiş araçlar ve göstergeler.

• Öğrenme sürecinizi hızlandıran eğitimler, videolar ve kılavuzlar.

• Stratejiler ve fikirler paylaşabileceğiniz özel ticaret sohbetlerine erişim dahil topluluk desteği.

Stein Investments Sayfası'nı ziyaret ederek en son güncellemeleri, ipuçlarını ve kaynakları keşfedin ve IX Power'dan en iyi şekilde yararlanın.


3. IX Power ile Başlarken

IX Power’ı Grafiğinize Ekleyin
• MetaTrader’ı açın ve istediğiniz enstrümanı temsil eden herhangi bir grafiğe IX Power'ı sürükleyin (forex, endeksler, emtialar veya kripto paralar).
IX Power, ek ayarlara gerek kalmadan piyasa verilerini analiz etmeye ve güç okumasını sağlamaya anında başlar.

Gelişmiş Analiz için Birden Fazla Örnek Birleştirin
• Gerektiğinde birden fazla IX Power örneğini çalıştırın ve birleştirerek farklı zaman dilimlerini aynı anda analiz edin.
• Bu esneklik, kısa, orta ve uzun vadeli trendleri izlemenize veya stratejinize uygun herhangi bir kombinasyon oluşturmanıza olanak tanır.


4. IX Power Nasıl Çalışır (Basit Açıklama)

Farklı Piyasalar için Optimize Edildi
IX Power, FX Power ile aynı güçlü algoritmayı kullanır ancak endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex analizleri için optimize edilmiştir.
FX Power, tüm mevcut çiftleri dikkate alarak forex için daha yüksek bir doğruluk sunarken, IX Power yalnızca temel sembolün verilerine dayanır ve bu da onu forex dışındaki piyasalar için ideal kılar.

Piyasa Verilerine Anında Tepki
• Piyasa koşullarındaki değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt vererek, IX Power analizinizin doğru ve alakalı kalmasını sağlar.
• Bu, özellikle Bitcoin, WTI petrol veya döviz çiftleri gibi volatil piyasalar için son derece kullanışlıdır.


5. IX Power’ın Pratik Kullanım Alanları

Güçlü ve Zayıf Piyasaları Belirleyin
• Hangi endekslerin, emtiaların veya döviz çiftlerinin güç kazandığını ve hangilerinin zayıfladığını belirleyin.
• Bu bilgileri kullanarak başarı olasılığı yüksek piyasalara odaklanın.

Risk Yönetimini Geliştirin
• Birden fazla zaman diliminde gücü analiz ederek çelişkili trendlere sahip enstrümanları ticaretten kaçının.
• Net yönlü güce sahip varlıklara odaklanarak daha büyük bir güvenle ticaret yapın.

Volatiliteye Uyum Sağlayın
• Belirli piyasaların volatilitesini değerlendirmek için güç değişimlerini kullanın ve pozisyon boyutlarınızı ve zarar durdur seviyelerinizi buna göre ayarlayın.


6. IX Power Gösterge Ayarları

IX Power'ı ticaret tarzınıza göre özelleştirin:

Özel Zaman Dilimleri
• Birden fazla örnek çalıştırarak farklı zaman dilimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edin ve kapsamlı piyasa içgörüleri elde edin.

Grafik Özelleştirme
• Renkleri, çizgi stillerini ve görüntüleme seçeneklerini ayarlayarak aracı grafik tasarımınıza mükemmel şekilde entegre edin.


7. Ek Bilgi ve Destek

Topluluk Sohbeti: Stratejileri paylaşmak, sorular sormak ve diğer IX Power kullanıcılarından öğrenmek için özel grubumuza katılın.

Destek: Sorularınız veya yardıma ihtiyacınız mı var? Bize ulaşın. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.


Trading’inizi Bir Üst Seviyeye Taşımaya Hazır mısınız?
Güvenilir İçgörülerden Yararlanın: Güçlü ve zayıf piyasaları kesin bir doğrulukla belirleyin.
Güvenle Ticaret Yapın: Çeşitli araçların piyasa trendlerini net bir şekilde anlayın.
Stein Investments Topluluğuna Katılın: Ticaret deneyiminizi geliştirmek için araçlara, rehberlere ve bir trader ağına erişin.


Daha Fazla Beklemeyin! Bugün IX Power'ı kurun ve piyasa gücü analizinin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.


Başarılı Ticaretler!
Daniel & Alain

İncelemeler 8
Antonio Filogonio Teixeira Dos Santos
201
Antonio Filogonio Teixeira Dos Santos 2025.05.11 02:46 
 

The IX Power MT5 is great for seeing if a trend is going to continue or reverse. I can get a clearer picture of when the best time to trade is, which helps me make more confident choices.

MassyTrader83
57
MassyTrader83 2025.03.04 09:45 
 

This is a brilliant tool. I look for cycles in the market with trend and momentum to get in on the pull backs. This tools combines all of that and allows ability to scan markets quickly to see which pairs have the momentum/power. Daniel is a gentleman and looking forward to using this and further tools

Andreas Franz
440
Andreas Franz 2024.07.24 10:35 
 

A very good product and a very special thank you to Daniel for the excellent help when I initially had problems with my platform.

Önerilen ürünler
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Göstergeler
Gold Venamax - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tampo
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.87 (15)
Göstergeler
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. Key Features: Automatic Zone Detection : The indicator automatically identifies supply and demand zones based on historical price action and support/resistance levels, taking the gues
FREE
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Un indicatore avanzato che combina la regressione logaritmica dinamica con strumenti di analisi trend intelligente , visualizzazioni personalizzabili e filtri avanzati per confermare la direzione del mercato.   Come utilizzare l’indicatore Logarithmic Regression Channel - Trend (Disegnato su timeframe superiori)   Trend rialzista (slope ≥ +3) Si può acquistare in due modi: Quando il prezzo rimbalza sulla banda inferiore del canale (trendline bassa). Quando il prezzo supera la linea centrale del
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Göstergeler
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Heatmap Indicator
Ganegama Ganithage Rumesh Erangana
Göstergeler
XAUUSD Heat Map Scalping Indicator Perfect for 1M, 3M, 5M, 15M Scalping on Gold (XAUUSD) Take your scalping to the next level with this exclusive Heat Map indicator , designed and optimized specifically for XAUUSD . This tool is a powerful visual assistant that helps you instantly identify market strength, pressure zones, and potential entry points in real time. Key Features: Optimized for Fast Scalping : Works best on 1-minute, 3-minute, 5-minute, and 15-minute timeframes Specializ
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Order Blocks Scan MT5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount : Only 4   of 5 copy  is 35$. ***   Contact me  to send you instruction   and add you in "Order Block group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: The central banks and financial institutions mainly drive the market,   Order block is considered a market behavior that indicates accumulation of orders from banks and institutions, then   the market tends to make a sharp move(Imbala
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Copy Objects 108
Evgenii Pavlov
Göstergeler
Gösterge, Trend Çizgisi, Dikdörtgen, Metin nesneleriyle çalışır ve bunları bir grafikten diğerine oluşturup kopyalamanıza olanak tanır. Otomatik kopyalayıcılara daha uygun bir alternatiftir, çünkü neyin ve nereye kopyalanacağını daha esnek bir şekilde seçmenize izin verir. Kısayol tuşları: '1,2,3,4,5,6' - ince yatay çizgiler oluşturma (renk ayarlarında ayarlanır), SHİFT ile aynı - kalın çizgi ' ~ ' - rastgele renkli bir çizgi oluşturma ))) '7,8,9' - boyalı dikdörtgenler oluşturma (renk ayarl
Tick Imbalance Bars
Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
Göstergeler
Tick imbalance bars (TIB), described in the book Advances in Financial Machine Learning (2018) by Marcos López de Prado. Indicator that show candlestick bars with an different sampling method than time fixed. Real time data is sourced to the indicator and it may be used as substitute of the default graph. Each bar is formed when a predefined tick balance is exceeded, showing in the graph the OHLC of this cluster of ticks. The input variable is the amount of ticks of each bar. The indicator may
FREE
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Göstergeler
RSI / TDI uyarı panosu, ticaret yaptığınız her büyük çiftte RSI'leri (sizin tarafınızdan seçilebilir) bir kerede izlemenize olanak tanır. İki şekilde kullanabilirsiniz: 1. Birden fazla zaman çerçevesi seçin ve çizgi, normal ticaret koşullarının ötesine geçen birden fazla zaman çerçevesi olduğunda size gösterecektir. Birden fazla zaman diliminde aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığı için fiyatın son zamanlarda sert bir şekilde yükseldiğinin harika bir göstergesi, bu nedenle yakında
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Yardımcı programlar
"   Çoklu Sembol İzleme   " yardımcı programı, halihazırda açık olan tüm pozisyonlar için Kaybı Durdur'u hareket ettirir (çoklu sembol izleme). Öncelikle manuel ticarete yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yardımcı program için döviz çiftinin adına veya bireysel tanımlayıcıya (Sihirli sayı) göre herhangi bir kısıtlama yoktur - yardımcı program kesinlikle şu anda açık olan tüm pozisyonları işler. "   Trailing Stop   " ve "   Trailing Step   " parametrelerinin ölçü birimi puandır (1.00055 fiyatı ile
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Göstergeler
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
Currency Power Meter MT5
Vu Trung Kien
5 (2)
Göstergeler
Currency Power Meter shows the power of major currencies against each other. The indicator shows the relative strength of currency/pair at the current moment in a period of time (H4, daily, weekly, monthly). It is useful for day traders, swing traders and position traders with suitable period options. Currency power is the true reason of market trend: The strongest currency against the weakest currency will combine into a most trending pair. As we know, trend makes money and all traders love tre
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Yardımcı programlar
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Göstergeler
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Yardımcı programlar
CANLI FİYAT VE TOPLAM KAR GÖSTERGE İNDİKATÖRÜ CANLI TİCARET VE EKRAN PAYLAŞIMI İÇİN MÜKEMMEL Gün içi traders, scalper'lar ve canlı yayın ticaret oturumları için özel olarak tasarlandı Bu profesyonel gösterge, grafiğinizde doğrudan gerçek zamanlı fiyat gösterimi ve kapsamlı kar takibi sağlar - yüksek frekanslı ticaret ve canlı ticaret yayınları için vazgeçilmez. ANA ÖZELLİKLER GERÇEK ZAMANLI FİYAT GÖSTERİMİ Her saniye canlı alış fiyatı güncellemeleri Tüm sembol türleri için profesyonel biçimlendi
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
3.5 (2)
Göstergeler
Altın Trend - bu iyi bir hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması, bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. En iyi gösterge sinyalleri: - SATIŞ için = kırmızı histogram + kırmızı KISA işaretçi + aynı yönde sarı sinyal oku + kırmızı trend yön oku. - AL için = mavi histogram + mavi UZUN işaretçi + aynı yönde aqua sinyal oku + mavi trend yön oku. Göstergenin faydaları: 1. Gösterge yüksek doğrulukta sinyaller üretir. 2. On
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Precision scalping indicator
David Chokumanyara
Göstergeler
The Precision Scalping Indicator is a powerful and versatile trading tool designed to enhance your scalping strategies across various financial markets. Whether you trade forex pairs, commodities like Gold (XAU/USD), cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC), or synthetic indices from Deriv, this indicator adapts seamlessly to your trading style. Key Features: Non-Repainting Signals : Ensures signal reliability by displaying fixed signals that don't disappear or repaint. Audible Alerts : Real-time
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
GGP Squeeze Momentum Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Göstergeler
The GGP Squeeze Momentum MT5 Indicator is a volatility and momentum tool designed to help traders optimize their trading performance and providing traders with actionable insights to make well-informed trading decisions. This indicator is MT5 conversion of the Squeeze Momentum Indicator by “LazyBear “ in Trading View website and some alert methods are added to provide real-time alerts when a trading signal is generated, in order to allow traders to act quickly and efficiently. For MT4 version pl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Yazarın diğer ürünleri
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Uzman Danışmanlar
SIEA PRO NG'nin Gücünü Ortaya Çıkarın: Akıllı, Yeni Nesil Ticaret EA'sı SIEA PRO NG sadece bir yükseltme değil, devrim niteliğinde bir atılımdır. En son teknoloji ile geliştirilen ve beş yıllık tescilli gerçek hacim verileriyle desteklenen SIEA PRO NG, her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster deneyimli bir tüccar ister otomatik sistemlerde yeni olun, bu EA güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar. Neden SIEA PRO
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Dynamic: Özelleştirilebilir ATR Analiziyle Volatilite ve Trendleri Takip Edin Genel Bakış FX Dynamic , ortalama gerçek aralık (ATR) hesaplamalarını kullanarak günlük ve gün içi volatilite hakkında rakipsiz bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. 80%, 100%, 130% gibi net volatilite eşikleri ayarlayarak, piyasa olağan hareketlerinin ötesine geçtiğinde hızlı şekilde uyarı alabilir ve potansiyel kazanç fırsatlarını süratle tespit edebilirsiniz. FX Dynamic , brokerınızın zaman dilimine uyum sağlaya
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Göstergeler
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direct
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Göstergeler
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend   displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which dire
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Göstergeler
FX Dynamic: Özelleştirilebilir ATR Analiziyle Volatilite ve Trendleri Takip Edin Genel Bakış FX Dynamic , ortalama gerçek aralık (ATR) hesaplamalarını kullanarak günlük ve gün içi volatilite hakkında rakipsiz bilgiler sağlayan güçlü bir araçtır. 80%, 100%, 130% gibi net volatilite eşikleri ayarlayarak, piyasa olağan hareketlerinin ötesine geçtiğinde hızlı şekilde uyarı alabilir ve potansiyel kazanç fırsatlarını süratle tespit edebilirsiniz. FX Dynamic , brokerınızın zaman dilimine uyum sağlaya
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Yardımcı programlar
Visit our all-new Stein Investments Welcome Page to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. The Trade Manager MT5 is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades immed
Crosshair MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. This Trade Manager is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades imm
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Taurus ile Ticaretinizde Tutarlılığı ve Güveni Ortaya Çıkarın Taurus, özel gerçek işlem hacmi verilerimizle desteklenen Mean Reversion ticaretinde yenilik ve inceliğin zirvesini temsil eder. Olağanüstü bir risk ve ödül dengesi sunmak üzere tasarlanan Taurus, işlemleri hassasiyet ve özenle ele alırken stressiz bir işlem deneyimi sağlar. Neden Taurus'u Seçmelisiniz? Gelişmiş Ortalama Geri Dönüş Stratejisi : Tescilli gerçek hacim verileri üzerine inşa edilen Taurus, yüksek olasılıklı fırsatları
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Yardımcı programlar
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Yardımcı programlar
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
SIEA PRO NG'nin Gücünü Ortaya Çıkarın: Akıllı, Yeni Nesil Ticaret EA'sı SIEA PRO NG sadece bir yükseltme değil, devrim niteliğinde bir atılımdır. En son teknoloji ile geliştirilen ve beş yıllık tescilli gerçek hacim verileriyle desteklenen SIEA PRO NG, her zamankinden daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili ticaret yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster deneyimli bir tüccar ister otomatik sistemlerde yeni olun, bu EA güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar. Neden SIEA PRO
Taurus MT4
Daniel Stein
Uzman Danışmanlar
Taurus ile Ticaretinizde Tutarlılığı ve Güveni Ortaya Çıkarın Taurus, özel gerçek işlem hacmi verilerimizle desteklenen Mean Reversion ticaretinde yenilik ve inceliğin zirvesini temsil eder. Olağanüstü bir risk ve ödül dengesi sunmak üzere tasarlanan Taurus, işlemleri hassasiyet ve özenle ele alırken stressiz bir işlem deneyimi sağlar. Neden Taurus'u Seçmelisiniz? Gelişmiş Ortalama Geri Dönüş Stratejisi : Tescilli gerçek hacim verileri üzerine inşa edilen Taurus, yüksek olasılıklı fırsatları
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Uzman Danışmanlar
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtrele:
Antonio Filogonio Teixeira Dos Santos
201
Antonio Filogonio Teixeira Dos Santos 2025.05.11 02:46 
 

The IX Power MT5 is great for seeing if a trend is going to continue or reverse. I can get a clearer picture of when the best time to trade is, which helps me make more confident choices.

MassyTrader83
57
MassyTrader83 2025.03.04 09:45 
 

This is a brilliant tool. I look for cycles in the market with trend and momentum to get in on the pull backs. This tools combines all of that and allows ability to scan markets quickly to see which pairs have the momentum/power. Daniel is a gentleman and looking forward to using this and further tools

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2025.03.04 10:02
Thank you so much for your feedback! 🙏 I’m really glad to hear that you’re finding IX Power useful for identifying market cycles, trends, and momentum—that’s exactly what it’s designed for. Being able to scan the markets quickly for the strongest opportunities is definitely a game-changer. I truly appreciate your kind words and support. Looking forward to hearing about your results and helping you get the most out of this and our other tools. Wishing you a profitable trading day! 🙂🙏
Paula Manuela Da Silva Santos
237
Paula Manuela Da Silva Santos 2024.09.11 16:30 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.09.11 16:55
Hi Paula, I sent you a private message. Please check your inbox.
Fred
275
Fred 2024.07.31 14:11 
 

So far so good, all trades were in profit. As mentioned before I still miss a sort of dashboard were all things come together like alerts for the breakout strategie. When you attach the indicator at many charts you always have to toggle between the charts. In a dashboard you would see this at a glance. But very much appreciated with the product Daniel and Alain created. So keep on the good work !!

Andreas Franz
440
Andreas Franz 2024.07.24 10:35 
 

A very good product and a very special thank you to Daniel for the excellent help when I initially had problems with my platform.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.07.24 10:42
You're always welcome, Andreas, and thank you very much for the positive feedback. 🙏 It’s highly appreciated. 🙂
ceejay1962
621
ceejay1962 2024.05.16 21:56 
 

This is a very nice indicator with great support - it helps to cut through market noise and shows clear and actionable opportunities. Highly recommended.

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.05.17 10:36
Dear ceejay1962, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
Khuman Bakhramirad
9897
Khuman Bakhramirad 2024.04.19 22:31 
 

Perfect tool

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.04.19 22:48
Thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It’s highly appreciated. 🙂
ThomasGeisler
27
ThomasGeisler 2024.04.08 17:05 
 

Perfektes Tool. Tolle Möglichkeiten. Sowohl beim Intraday Trading als auch beim Aktien EOD. Es lassen sich auch tolle Übersichten zb. aller Indices erstellen oder aller Aktien eines Marktest. ZB. vom US Tec 100 wenn man diesen Intraday traden will. Ich habe den Kaufpreis schon am ersten Tag wieder raus gehabt. Dank dem IX Power. Evtl hole ich mir die FX Tools auch noch :-)

Daniel Stein
102703
Geliştiriciden yanıt Daniel Stein 2024.04.08 17:15
Vielen Dank für die tolle Bewertung, Thomas. 🙂
İncelemeye yanıt