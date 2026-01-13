MetaTrader 5 için Candle Smart Range (CSR)

Candle Smart Range, birden fazla zaman diliminde fiyat aralıklarının otomatik olarak tanımlanması için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Bu araç, piyasa yapısını mum formasyonlarına ve fiyatın önceki en yüksek/en düşük seviyelerle olan etkileşimine dayanarak analiz eder.

Ana Özellikler:

Aralık Tespiti: İmpulsif hareketlerden önceki konsolidasyon bölgelerini tanımlar.

Sahte Kırılma Tanımlama: Fiyatın önceki seviyeyi aştığı ancak mum kapanış kriterlerine göre aralık içinde kapandığı durumları işaretler.

Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Özel periyotlar dahil 19 farklı zaman dilimine kadar veriyi tek bir grafikte sunar.

Dahili Görselleştirme (Zoom): Grafik değiştirmeden üst zaman dilimi mumunun içindeki fiyat hareketini görmenizi sağlar.

Zaman Filtreleri: Belirli piyasa oturumları gibi özel zaman aralıklarında çalışacak şekilde yapılandırılabilir.

Geçmiş İnceleme Modu: Teknik analiz için geçmiş verilerde adım adım ilerlemenizi sağlar.

Uyarı Sistemi: Mum kapanışları ve yeni aralık tespitleri için yapılandırılabilir bildirimler.

Arayüz: Görsel yoğunluğu yönetmek için ekran üstü düğmeler ve ayarlanabilir renk temaları.

Feragatname: Bu bir görsel analiz aracıdır ve finansal kazanç garanti etmez. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.