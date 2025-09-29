Crystal Supply Demand Indicator
- Muhammad Jawad Shabir
- 版本: 2.55
- 更新: 3 十二月 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
不要在每根K线中交易 – 等待机构级别的供需区间.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业供需区间指标。
它为希望在图表上看到 干净、机构级别的区间 的交易者而设计，而不是杂乱无章的方框。
通过高时间框架优化、动态更新和专业视觉效果，SD Pro 确保您的图表只显示真正重要的水平。
功能特点
-
机构级供需区检测。
-
区分“新鲜”与“已测试”区域。
-
针对 H1, H4, D1, W1 优化。
-
实时更新，无重绘。
-
专业可视化（颜色、透明度、50%中线、标签）。
-
实时统计面板。
-
时间框架提醒系统。
-
高效轻量运行。
为什么选择 SD Pro?
大多数供需指标会在图表上充满随机区域。
SD Pro 只过滤真正有意义的区域，并以专业方式呈现。
用户指南
购买后，您将获得完整的使用指南，包括：
-
设置与参数推荐。
-
入场策略（触及区间、50%中线回调、共振方法）。
-
风险管理技巧。
风险免责声明
此指标仅为技术分析工具。
不保证利润，交易存在风险。
强烈建议在真实交易前使用模拟账户进行测试。
推荐使用
-
最适合波段和趋势交易者。
-
应用于 H1, H4, D1 图表。
-
支持外汇、黄金、比特币、指数、加密货币。
