Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
不要在每根K线中交易 – 等待机构级别的供需区间.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业供需区间指标。
它为希望在图表上看到 干净、机构级别的区间 的交易者而设计，而不是杂乱无章的方框。
通过高时间框架优化、动态更新和专业视觉效果，SD Pro 确保您的图表只显示真正重要的水平。

功能特点

  • 机构级供需区检测。

  • 区分“新鲜”与“已测试”区域。

  • 针对 H1, H4, D1, W1 优化。

  • 实时更新，无重绘。

  • 专业可视化（颜色、透明度、50%中线、标签）。

  • 实时统计面板。

  • 时间框架提醒系统。

  • 高效轻量运行。

为什么选择 SD Pro?

大多数供需指标会在图表上充满随机区域。
SD Pro 只过滤真正有意义的区域，并以专业方式呈现。

用户指南

购买后，您将获得完整的使用指南，包括：

  • 设置与参数推荐。

  • 入场策略（触及区间、50%中线回调、共振方法）。

  • 风险管理技巧。

风险免责声明

此指标仅为技术分析工具。
不保证利润，交易存在风险。
强烈建议在真实交易前使用模拟账户进行测试。

推荐使用

  • 最适合波段和趋势交易者。

  • 应用于 H1, H4, D1 图表。

  • 支持外汇、黄金、比特币、指数、加密货币。

供需指标, Supply Demand, 区间指标, 机构交易, 专业交易区间, 支撑阻力指标, 外汇供需, 黄金供需, 加密货币区间, SD Pro


评分 1
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.30 13:22 
 

Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..

