Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)

Не торгуйте каждую свечу – ждите институциональные зоны.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) – профессиональный индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5.

Он создан для трейдеров, которые хотят видеть чистые институциональные зоны на графике вместо устаревших и беспорядочных построений.

С оптимизацией для старших таймфреймов, динамическими обновлениями и профессиональной визуализацией SD Pro показывает только те уровни, которые действительно имеют значение.

Основные функции

Институциональное определение зон.

Разделение свежих и протестированных уровней.

Оптимизация для H1, H4, D1, W1.

Мгновенные обновления без перерисовки.

Профессиональная визуализация (цвета, прозрачность, средняя линия, подписи).

Панель статистики по зонам.

Система предупреждений по таймфреймам.

Лёгкая и быстрая работа.

Почему выбирают SD Pro?

Большинство индикаторов перегружают график случайными зонами.

SD Pro фильтрует только значимые уровни и показывает их в профессиональной форме.

Руководство пользователя

После покупки вы получите полное руководство, включающее:

Настройки и параметры.

Стратегии входа (касание зоны, откат 50%, конfluence).

Риск-менеджмент.

Дисклеймер

Индикатор является инструментом технического анализа.

Он не гарантирует прибыль. Торговля связана с риском.

Всегда тестируйте на демо перед реальной торговлей.

Рекомендуемое использование

Для свинг и позиционной торговли.

Работает на H1, H4, D1.

Подходит для Forex, Gold, BTC, индексов и криптовалют.

Спрос и предложение, индикатор зон MT5, Supply Demand MT5, профессиональные зоны, институциональные уровни, Forex зоны, золото зоны, индикатор зон поддержки и сопротивления, SD Pro



