Crystal Supply Demand Indicator

5

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Не торгуйте каждую свечу – ждите институциональные зоны.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) – профессиональный индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5.
Он создан для трейдеров, которые хотят видеть чистые институциональные зоны на графике вместо устаревших и беспорядочных построений.
С оптимизацией для старших таймфреймов, динамическими обновлениями и профессиональной визуализацией SD Pro показывает только те уровни, которые действительно имеют значение.

Основные функции

  • Институциональное определение зон.

  • Разделение свежих и протестированных уровней.

  • Оптимизация для H1, H4, D1, W1.

  • Мгновенные обновления без перерисовки.

  • Профессиональная визуализация (цвета, прозрачность, средняя линия, подписи).

  • Панель статистики по зонам.

  • Система предупреждений по таймфреймам.

  • Лёгкая и быстрая работа.

Почему выбирают SD Pro?

Большинство индикаторов перегружают график случайными зонами.
SD Pro фильтрует только значимые уровни и показывает их в профессиональной форме.

Руководство пользователя

После покупки вы получите полное руководство, включающее:

  • Настройки и параметры.

  • Стратегии входа (касание зоны, откат 50%, конfluence).

  • Риск-менеджмент.

Дисклеймер

Индикатор является инструментом технического анализа.
Он не гарантирует прибыль. Торговля связана с риском.
Всегда тестируйте на демо перед реальной торговлей.

Рекомендуемое использование

  • Для свинг и позиционной торговли.

  • Работает на H1, H4, D1.

  • Подходит для Forex, Gold, BTC, индексов и криптовалют.

Спрос и предложение, индикатор зон MT5, Supply Demand MT5, профессиональные зоны, институциональные уровни, Forex зоны, золото зоны, индикатор зон поддержки и сопротивления, SD Pro


Отзывы 1
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.30 13:22 
 

Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..

