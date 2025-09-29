Crystal Supply Demand Indicator
- Индикаторы
- Muhammad Jawad Shabir
- Версия: 2.55
- Обновлено: 3 декабря 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Не торгуйте каждую свечу – ждите институциональные зоны.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) – профессиональный индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5.
Он создан для трейдеров, которые хотят видеть чистые институциональные зоны на графике вместо устаревших и беспорядочных построений.
С оптимизацией для старших таймфреймов, динамическими обновлениями и профессиональной визуализацией SD Pro показывает только те уровни, которые действительно имеют значение.
Основные функции
-
Институциональное определение зон.
-
Разделение свежих и протестированных уровней.
-
Оптимизация для H1, H4, D1, W1.
-
Мгновенные обновления без перерисовки.
-
Профессиональная визуализация (цвета, прозрачность, средняя линия, подписи).
-
Панель статистики по зонам.
-
Система предупреждений по таймфреймам.
-
Лёгкая и быстрая работа.
Почему выбирают SD Pro?
Большинство индикаторов перегружают график случайными зонами.
SD Pro фильтрует только значимые уровни и показывает их в профессиональной форме.
Руководство пользователя
После покупки вы получите полное руководство, включающее:
-
Настройки и параметры.
-
Стратегии входа (касание зоны, откат 50%, конfluence).
-
Риск-менеджмент.
Дисклеймер
Индикатор является инструментом технического анализа.
Он не гарантирует прибыль. Торговля связана с риском.
Всегда тестируйте на демо перед реальной торговлей.
Рекомендуемое использование
-
Для свинг и позиционной торговли.
-
Работает на H1, H4, D1.
-
Подходит для Forex, Gold, BTC, индексов и криптовалют.
