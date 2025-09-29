Crystal Supply Demand Indicator
- Muhammad Jawad Shabir
- Versão: 2.55
- Atualizado: 3 dezembro 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Não opere em cada vela – espere pelas zonas institucionais.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) é um indicador profissional de zonas de Oferta e Demanda para MetaTrader 5.
Foi desenvolvido para traders que querem ver zonas limpas e de qualidade institucional nos seus gráficos, em vez de retângulos desordenados e conceitos antigos.
Com otimização para prazos maiores, atualizações dinâmicas e visuais profissionais, o SD Pro mostra apenas os níveis que realmente importam.
Principais recursos
-
Detecção institucional de zonas de oferta/demanda.
-
Identificação de zonas novas vs. já testadas.
-
Otimizado para H1, H4, D1, W1.
-
Atualização em tempo real sem repaint.
-
Visuais profissionais (cores, transparência, linha média 50%, etiquetas).
-
Painel de estatísticas em tempo real.
-
Aviso automático de timeframe.
-
Código leve e eficiente.
Por que escolher o SD Pro?
A maioria dos indicadores de oferta e demanda enchem o gráfico com áreas aleatórias.
O SD Pro filtra apenas zonas relevantes e as apresenta de forma profissional.
Guia do usuário
Após a compra você receberá um guia completo, incluindo:
-
Instruções de configuração.
-
Estratégias de entrada (toque na zona, retração 50%, confluências).
-
Gestão de risco.
Aviso de risco
Este indicador é apenas uma ferramenta de análise técnica.
Não garante lucros, e o trading envolve risco.
Sempre teste em conta demo antes de usar em real.
Uso recomendado
-
Melhor para swing e position traders.
-
Funciona em H1, H4, D1.
-
Adequado para Forex, Ouro, BTC, índices e cripto.
Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..