Crystal Supply Demand Indicator

5

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Não opere em cada vela – espere pelas zonas institucionais.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) é um indicador profissional de zonas de Oferta e Demanda para MetaTrader 5.
Foi desenvolvido para traders que querem ver zonas limpas e de qualidade institucional nos seus gráficos, em vez de retângulos desordenados e conceitos antigos.
Com otimização para prazos maiores, atualizações dinâmicas e visuais profissionais, o SD Pro mostra apenas os níveis que realmente importam.

Principais recursos

  • Detecção institucional de zonas de oferta/demanda.

  • Identificação de zonas novas vs. já testadas.

  • Otimizado para H1, H4, D1, W1.

  • Atualização em tempo real sem repaint.

  • Visuais profissionais (cores, transparência, linha média 50%, etiquetas).

  • Painel de estatísticas em tempo real.

  • Aviso automático de timeframe.

  • Código leve e eficiente.

Por que escolher o SD Pro?

A maioria dos indicadores de oferta e demanda enchem o gráfico com áreas aleatórias.
O SD Pro filtra apenas zonas relevantes e as apresenta de forma profissional.

Guia do usuário

Após a compra você receberá um guia completo, incluindo:

  • Instruções de configuração.

  • Estratégias de entrada (toque na zona, retração 50%, confluências).

  • Gestão de risco.

Aviso de risco

Este indicador é apenas uma ferramenta de análise técnica.
Não garante lucros, e o trading envolve risco.
Sempre teste em conta demo antes de usar em real.

Uso recomendado

  • Melhor para swing e position traders.

  • Funciona em H1, H4, D1.

  • Adequado para Forex, Ouro, BTC, índices e cripto.

Oferta e Demanda, indicador Supply Demand MT5, SD Pro, níveis institucionais, zonas de trading, suporte e resistência, Forex, Ouro, Cripto


Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.30 13:22 
 

Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..

