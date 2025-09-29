Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)

Não opere em cada vela – espere pelas zonas institucionais.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) é um indicador profissional de zonas de Oferta e Demanda para MetaTrader 5.

Foi desenvolvido para traders que querem ver zonas limpas e de qualidade institucional nos seus gráficos, em vez de retângulos desordenados e conceitos antigos.

Com otimização para prazos maiores, atualizações dinâmicas e visuais profissionais, o SD Pro mostra apenas os níveis que realmente importam.

Principais recursos

Detecção institucional de zonas de oferta/demanda.

Identificação de zonas novas vs. já testadas.

Otimizado para H1, H4, D1, W1.

Atualização em tempo real sem repaint.

Visuais profissionais (cores, transparência, linha média 50%, etiquetas).

Painel de estatísticas em tempo real.

Aviso automático de timeframe.

Código leve e eficiente.

Por que escolher o SD Pro?

A maioria dos indicadores de oferta e demanda enchem o gráfico com áreas aleatórias.

O SD Pro filtra apenas zonas relevantes e as apresenta de forma profissional.

Guia do usuário

Após a compra você receberá um guia completo, incluindo:

Instruções de configuração.

Estratégias de entrada (toque na zona, retração 50%, confluências).

Gestão de risco.

Aviso de risco

Este indicador é apenas uma ferramenta de análise técnica.

Não garante lucros, e o trading envolve risco.

Sempre teste em conta demo antes de usar em real.

Uso recomendado

Melhor para swing e position traders.

Funciona em H1, H4, D1.

Adequado para Forex, Ouro, BTC, índices e cripto.

