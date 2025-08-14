Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli

Gold Entry Sniper, XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir.

Temel Özellikler ve Avantajlar

Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir.

ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır.

Profesyonel Grafik Paneli – Sinyal durumu, ATR seviyeleri, regresyon çizgisi ve piyasa yönü.

Net Al/Sat İşaretleri – Otomatik oklar ve etiketler.

Çıkış Uyarıları ve İşlem Yönetimi – Kar koruma için otomatik çıkış tespiti.

Tamamen Özelleştirilebilir – Renkler, panel konumu, ATR/regresyon parametreleri.

Altına (XAUUSD) Özel Optimize Edilmiş – M1–M15 için ideal, Forex, endeks ve kriptoya da uygundur.

Neden Gold Entry Sniper?

ATR, çoklu zaman çerçevesi onayı ve net panel tasarımı ile en iyi altın giriş noktalarını yakalayın.



