Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli

Gold Entry Sniper, XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir.

Temel Özellikler ve Avantajlar

  • Çoklu Zaman Çerçevesi AnaliziM1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir.

  • ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır.

  • Profesyonel Grafik Paneli – Sinyal durumu, ATR seviyeleri, regresyon çizgisi ve piyasa yönü.

  • Net Al/Sat İşaretleri – Otomatik oklar ve etiketler.

  • Çıkış Uyarıları ve İşlem Yönetimi – Kar koruma için otomatik çıkış tespiti.

  • Tamamen Özelleştirilebilir – Renkler, panel konumu, ATR/regresyon parametreleri.

  • Altına (XAUUSD) Özel Optimize Edilmiş – M1–M15 için ideal, Forex, endeks ve kriptoya da uygundur.

Neden Gold Entry Sniper?

ATR, çoklu zaman çerçevesi onayı ve net panel tasarımı ile en iyi altın giriş noktalarını yakalayın.


İncelemeler 1
Donaldo1329
34
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Önerilen ürünler
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Göstergeler
Weekday Stats Overview: A Price Analysis Indicator by weekday. A quantitative technical analysis indicator developed for statistical analysis of price variations, with data classified by weekday. This indicator processes candle data and displays statistical results based on user input parameters. The input parameters allow defining the type and frequency of the statistics to be calculated. This indicator provides a quantitative basis for identifying market patterns. Output Data: The indicator c
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Uzman Danışmanlar
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
Yardımcı programlar
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Göstergeler
Indicator MTF Qristalium Arrows is a semi - automatic trading system. It works on all currency pairs.  The indicator uses three rules: 1) we trade only on the trend, 2)"buy when everyone sells and sell when everyone buys", 3) the Price always goes against the crowd.  Indicator MTF Arrows Qristalium filter rules across multiple time frames using the built-in indicators. If the trend matches on the selected time intervals, the indicator will give an arrow to enter the market. Then you make you
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Göstergeler
Introducing the “Symbol Cost Info MT5” indicator – your ultimate tool for staying ahead in the forex market! This innovative indicator is designed to empower traders with real-time cost information, directly on their charts. Here’s why every trader needs the “Symbol Cost Info MT5” in their arsenal: Real-Time Spread Monitoring : Keep a close eye on the spread for any currency pair, ensuring you enter the market at the most cost-effective times. Pip Value at Your Fingertips : Instantly know the v
FREE
MultiTimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
Göstergeler
This Currency Meter Calculates Strength Using a currency basket of 28 pairs? This Currency Meter uses a basket of 28 currency pair to define strength. This is very important because it gives an wholesome view of the strength of a currency by considering its reaction to all major currencies paired with it. This Currency Meter is Multi-timeframe!!! Majority of the currency strength indicators around the market today only has a single time frame view. Even with the so called multi-timeframe versio
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Göstergeler
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Alligator Trend Hunter
Ricky Andreas
Göstergeler
Simple Trading System: Alligator Trend Hunter ️ Main Timeframe: M30 (30 Minutes) Used for analysis, entry, and execution. BUY Entry Rules 1. Trend Filter (MANDATORY) Use trend signals from the following timeframes: At least 2 out of these 3 timeframes must show an UPTREND : M15 M30 H1 ️ If 2 out of 3 = UPTREND , then you're allowed to look for BUY opportunities. 2. Fractal Breakout Setup Wait for price to break above the previous highest fractal . Wait for a confirmation candle t
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Göstergeler
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Göstergeler
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
RSI Pro Basic
VALU VENTURES LTD
Göstergeler
The ONLY RSI Indicator You'll Ever Need - Works with ANY Broker, ANY Symbol! Finally, an RSI indicator that automatically adapts to YOUR broker's symbol naming conventions!   Whether you trade Forex, Gold, Bitcoin, or Stock Indices - this universal indicator detects and monitors related symbols automatically. KEY FEATURES & BENEFITS UNIVERSAL COMPATIBILITY Auto-Detects Broker Patterns : Works with ANY broker suffix (.m, .pro, .raw, etc.) All Asset Classes : Forex, Metals (Gold/Silver), Crypto,
FREE
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Göstergeler
Piyasa Adımları (Market Steps) göstergesi, Gann Zaman/Fiyat korelasyonlarına dayalı olarak tasarlanmış ve oluşturulmuştur ve Forex Piyasası için Fiyat Eylemine özel kurallarla optimize edilmiştir. Yüksek hacimli siparişler için potansiyel fiyat bölgelerini tahmin etmek için Piyasa emri akışı kavramlarını kullanır. Gösterge Düzeyleri, kendi başına işlem yapmak için veya diğer Stratejilerin/Göstergelerin yanlış sinyallerini filtrelemek için bir kombinasyon olarak kullanılabilir. Her tüccar, çokl
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Göstergeler
Powerful trend indicator provided with all necessary for trade and it is very easy to use. Everyone has probably come across indicators or Expert Advisors that contain numerous input parameters that are difficult to understand. But here, input parameters are simple and it is no need to configure anything — neural network will do all for you. Difference from a classic version The real-time multi time frame panel is added, so you can check a trend for other timeframes without switching the schedu
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT5 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Break Retest
Ongkysetiawan
Göstergeler
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Göstergeler
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
Göstergeler
MultiFrame Trend Detector: Gelişmiş Forex Trend Analizi Göstergesi MultiFrame Trend Detector , MetaTrader 5 platformu için güçlü bir göstergedir ve yatırımcılara birden fazla zaman diliminde kapsamlı trend analizi sunar. Zaman dilimleri arasındaki ilişkiye dayalı olarak trend eşiklerini dinamik bir şekilde ayarlayan MultiFrame Trend Detector, tüm Forex pariteleri ve değerli metaller için güvenilir ve tutarlı trend tespiti sağlar. Ana Özellikler Özel Zaman Dilimi Analizi : Aynı anda birden fazla,
Multi Chart Multi Timeframe Indicator MT5
Eda Kaya
Göstergeler
Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5 The   Multi Chart Multi Timeframe Indicator for MT5   is an advanced analytical tool designed for traders who want to monitor market activity across several timeframes at once. Instead of switching repeatedly between different charts, this indicator consolidates price action, moving averages, and other technical signals into a single panel, making multi-timeframe analysis faster and more efficient. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator
FREE
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
Göstergeler
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergeler
Emtia Kanalı Endeksi (CCI) göstergesinin çok para birimi ve çok zaman çerçeveli modifikasyonu. Parametrelerde istediğiniz para birimini ve zaman dilimlerini belirtebilirsiniz. Ayrıca panel aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini geçerken bildirim gönderebilir. Noktalı bir hücreye tıkladığınızda bu sembol ve nokta açılacaktır. Bu MTF Tarayıcıdır. Kontrol panelini grafikten gizlemenin anahtarı varsayılan olarak "D"dir. Parametreler CCI Period — ortalama dönem. CCI Applied price — fiyat türü. C
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
Göstergeler
In the fast-paced world of cryptocurrency trading, understanding market dynamics is crucial for making informed decisions. One of the key indicators that traders use to analyze market behavior is Volume Delta, which offers insights into the balance between buying and selling pressure. This article explores the concept of Volume Delta, its significance in order flow analysis, and how it can be used effectively in trading strategies. By providing a clear understanding of this indicator, traders ca
Abbeyfx Swap Dashboard MT5
Abiodun Akeem Badmos
Göstergeler
Abbeyfx Swap Dashboard displays your broker swap/interest rate. The implied swap/interest rate differential is for all currency pairs you have in your market watch. Interest rate differential: The key factor traders consider is the difference in interest rates between two currencies involved in a pair, known as the "interest rate differential Impact on currency value: A higher interest rate typically makes a currency more attractive, causing its value to rise relative to other currencies with lo
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Göstergeler
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
StudentK Sync Chart Simple
Chui Yu Lui
Göstergeler
--- StudentK Sync Chart  --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies === Simple (Free) Version === 1. Allow USDJPY only 2. Support M5 and M15 3. * Contact StudentK for unlocking all timeframes * --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated per
FREE
FX Zone Trend
William Kevin Kouch
Göstergeler
FX Zone Trend ile Ticaret Potansiyelinizi Açığa Çıkarın - Karlılık İçin Basit Bir Yol! Temiz Sinyaller ve Sonsuz Olanaklarla Ticaretinizi Yükseltin! Karmaşık göstergelerden bıktınız mı, sizi bilgilendirmekten çok daha fazla karmaşıklık bırakanlar mı? FX Zone Trend'i tanıtmaktan gurur duyuyoruz - basit ancak güçlü bir MT5 göstergesi, ticaret başarınız için size dizginleri verir. Neden FX Zone Trend'i Seçmelisiniz? Basitleştirilmiş Ticaret: Karmaşık grafikler veya kafa karıştırıcı göste
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Göstergeler
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals Multi Currency Multi Time Market Scan Signals (MT5 Dashboard) Unlock Smarter Trading with Real-Time Market Insights Across Multiple Currencies & Timeframes! The Multi Currency Multi Time Market Scan Signals dashboard is your all-in-one solution for MetaTrader 5 , designed to simplify complex market analysis and pinpoint high-probability trading opportunities. Say goodbye to manual chart hopping – this powerful tool scans multiple symbols and timef
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Göstergeler
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin belirlenmesini ve onaylanma
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Göstergeler
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Yazarın diğer ürünleri
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Sürüm 3.92 – Geliştirilmiş Pariteler) Gelişmiş sinyal algılama özelliklerine sahip profesyonel çok zaman dilimli işlem göstergesi. Genel Bakış Parabolic SAR V3 + ADX, Parabolic Stop and Reverse (PSAR)’ın trend izleme yeteneklerini, Ortalama Yön Endeksi (ADX)’in trend gücü ölçümüyle birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm, pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel traderlar için kapsamlı çok zam
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Scalper Pro – XAUUSD, EURUSD ve JPY için gelişmiş scalping indikatörü (M1/M5/M15) | Hacim artışı + piyasa yapısı kırılımları Daha akıllı işlem yapın. Daha hızlı işlem yapın. Scalper Pro ile işlem yapın. Scalper Pro, MetaTrader 5 için yüksek performanslı bir scalping indikatörüdür ve XAUUSD altın scalping, EURUSD gün içi ticaret ve JPY kırılım stratejileri üzerine uzmanlaşmış profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. M1 grafik hassasiyeti için optimize edilmiştir ve M5 ile M15 çoklu zaman dilimi
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Genel Bakış Universal Trendline Breakout Strategy , trend çizgisi kırılmalarını hassas şekilde tespit edip işlem yapmayı sağlayan gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Pivot analizi ile dinamik destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler ve trend çizgilerini gerçek zamanlı çizer. Temel Özellikler Pivot noktaları ile otomatik trend çizgisi tespiti Destek ve direnç kırılmalarında uyarılar Renk, çizgi kalınlığı, maksimum çizgi sayısı ve uzatma ayarları özelleştirilebilir Trend çizgile
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir. Ana Özellikler Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s) Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir Tüm enstrüman ve z
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür. Temel Özellikler Tek tıkla işlem açma – Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL. Esnek Stop Loss & Take Profit – SL/TP’yi P
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Göstergeler
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Tarayıcı (MTF) CandleVision Pro, birden fazla zaman diliminde mum çubuğu oluşumlarını tespit eden ve gösteren teknik bir indikatördür. Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar olmak üzere üç yaygın fiyat hareketi deseni tanımlar. İndikatörde ayrıca çoklu zaman dilimi panosu, isteğe bağlı filtreler ve sinyal istatistikleri de mevcuttur. Ana Fonksiyonlar - Engulfing, Pin Bar ve Inside Bar oluşumlarını otomatik olarak algılar - M1’den D1’e kadar birden fa
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
VWMA Signal Pro – Çok Zaman Dilimli Hacim Ağırlıklı Trend Paneli VWMA Signal Pro, hacim ağırlıklı hareketli ortalama (VWMA) ile trend onay filtrelerini birleştiren analitik bir göstergedir. Hacim ve volatiliteye dayalı olarak trend yönünü ve momentum gücünü belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, birden fazla zaman diliminde VWMA değerlerini hesaplar ve ADX, ATR, VWAP filtreleriyle doğrulanmış al/sat sinyallerini gösterir. Her sinyal zayıf, normal veya güçlü olarak derecelendirilir. Temel Özellikl
Filtrele:
Donaldo1329
34
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

İncelemeye yanıt